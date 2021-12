Les candidats du GOP au Sénat disent qu’ils se concentrent sur l’inflation

Le bâtiment du Capitole des États-Unis est clôturé alors que les préparatifs sont en cours pour construire la scène du bâtiment du Capitole pour l’inauguration le lundi 9 novembre 2020 à Washington, DC. Kent Nishimura | Temps de Los Angeles | Getty Images

La Pennsylvanie a l’une des économies les plus variées du pays. Le géant du chocolat Hershey Co. et le secteur agricole de l’État ont contribué à faire de la Pennsylvanie le foyer de plus de 2 000 sites de transformation des aliments. Son industrie manufacturière emploie plus d’un demi-million et la production d’énergie des schistes de Marcellus en fait régulièrement l’un des principaux producteurs de gaz naturel du pays. C’est cette diversité économique qui rend la campagne en Pennsylvanie si absorbante, déclare Jeff Bartos, un républicain candidat à un siège au Sénat américain lors des élections de 2022. « Si vous avez passé du temps dans le Commonwealth, nous avons vraiment tellement d’industries différentes dans différentes parties de l’État », a déclaré Bartos lorsqu’il a été joint par téléphone jeudi. « Donc, c’est fascinant de courir en Pennsylvanie. C’est fascinant de voyager en Pennsylvanie. » Bartos et des dizaines d’autres républicains se lanceront sérieusement dans la campagne électorale au cours des prochains mois alors que le parti cherche à reprendre à la fois le Sénat et la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2022. Les stratèges politiques disent que des États comme la Pennsylvanie, l’Arizona et la Géorgie devraient voir certaines des courses les plus serrées et décider si les démocrates maintiennent leur emprise étroite sur le Congrès. CNBC s’est entretenu avec Bartos et le républicain de l’Arizona Jim Lamon, également candidat au Sénat, pour connaître leurs réflexions sur l’économie à l’horizon 2022. Les deux hommes ont déclaré qu’ils prévoyaient de se concentrer sur ce qu’ils considéraient comme une inflation sauvage et des dépenses fédérales imprudentes. Bartos, qui possède une société de sous-traitance et des sociétés de développement immobilier basées à Philadelphie, affirme que les dirigeants d’entreprise et les travailleurs avec lesquels il s’entretient pendant la campagne électorale se plaignent tous d’une chose. « Je dirais, plus précisément, que la taxe actuelle qui écrase les familles de travailleurs est l’inflation », a-t-il déclaré. « Nous avons voyagé à plusieurs reprises dans les 67 comtés du Commonwealth. Et mes compatriotes de Pennsylvanie disent que les prix plus élevés dans les épiceries et à la pompe à essence les tuent », a-t-il ajouté. « Ils prennent des décisions pour leurs familles qui sont mal à l’aise à cause de la hausse des prix. »

La mouture de l’inflation

L’inflation ronge le pouvoir d’achat de chaque dollar, ce qui signifie que les consommateurs qui n’ont pas reçu d’augmentation ne peuvent pas acheter autant de lait ou d’essence avec leur salaire qu’ils auraient pu le faire il y a un an. Le plus récent rapport du ministère du Travail sur l’inflation à la consommation a montré les prix ont augmenté de 6,8 % en novembre, le taux le plus rapide depuis 1982.

Jeff Bartos, candidat au poste de lieutenant-gouverneur en Pennsylvanie, s’entretient avec les gens lors du dîner d’automne du GOP du comté de Berks au château de Stokesay, dans le canton de Basse-Alsace, le lundi soir 15 octobre 2018. Ben Hâte | MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Ces pensées sont reprises, de l’autre côté du pays, par le compatriote républicain de Bartos, Jim Lamon, qui espère renverser le sénateur Mark Kelly, D-Arizona, en novembre. Les parallèles idéologiques entre Bartos et Lamon trahissent le plan plus large du GOP pour 2022 qui repose sur l’économie et l’inflation, comme points de discussion clés sur la campagne électorale. Lamon et Bartos blâment ce qu’ils considèrent comme des dépenses inutiles des démocrates pour la hausse actuelle de l’inflation et ont déclaré à CNBC qu’ils seraient heureux de voir le gouvernement fédéral faire moins. Bartos, né et élevé dans le comté de Berks, en Pennsylvanie, vise à succéder à son compatriote sénateur républicain Pat Toomey lorsqu’il prendra sa retraite à la fin de son mandat actuel. Bien que Bartos ait fait l’éloge du leadership de Toomey sur les questions économiques, il a déclaré qu’il était différent du président sortant quant à savoir si l’ancien président Donald Trump aurait dû être condamné pour « incitation à l’insurrection » le 6 janvier 2021. Toomey a rejoint les démocrates plus tôt cette année pour voter pour condamner Trump . La course en Pennsylvanie a déjà généré son propre drame politique après que le choix de Trump, Sean Parnell, a abandonné après avoir perdu une bataille controversée pour la garde de son ex-femme qui l’a accusé de maltraitance conjugale et infantile. Bartos fait face à une multitude d’autres challengers principaux, dont le Dr Mehmet Oz, un célèbre médecin. Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie John Fetterman mène du côté démocrate du ticket et, bien qu’il soit encore tôt, a dirigé n’importe quel républicain dans le limité sondage disponible sur FiveThirtyEight. Fetterman, l’ancien maire de Braddock, Pennsylvanie, une ville postindustrielle près de Pittsburgh, est un démocrate populiste qui cherche à unir les progressistes du parti avec les électeurs de Rust Belt qui ont soutenu Trump. La campagne de Fetterman a refusé de commenter cette histoire.

Cibler l’agenda des démocrates

Cela fait des décennies que l’inflation n’a pas été suffisamment élevée pour provoquer une réaction politique, mais le rythme actuel des augmentations de prix menace de mettre fin à l’emprise des démocrates sur le Congrès lors des élections clés de mi-mandat de 2022. Les démocrates soutiennent – ​​avec de bonnes preuves – que l’inflation actuelle est le résultat sans surprise et temporaire d’une économie qui rebondit après le pire de la pandémie de Covid-19. Le président Joe Biden et d’autres démocrates affirment que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’atténueront au cours des prochains mois à mesure que la demande ardente de marchandises se calme et que davantage de personnes retournent au travail. Mais le programme législatif ambitieux du parti donne aux républicains un contre-argument facile : les grosses dépenses gouvernementales aggravent les maux de tête liés à l’inflation et prolongent les mois de hausse des prix.

Cet argument semble persuader les Américains ordinaires, qui blâment de plus en plus le leadership démocrate pour la mauvaise gestion de l’économie américaine. L’enquête économique la plus récente de CNBC sur toute l’Amérique a montré que l’approbation économique de Biden a coulé plus profondément sous l’eau à 37% contre 56% qui désapprouvent, en baisse de 40% à 54% dans l’enquête du deuxième trimestre. Pendant ce temps, un récent sondage Gallup a montré que 45% des ménages américains disent que les récentes augmentations de prix causent à leur famille un certain malaise financier. Dix pour cent ont déclaré que l’inflation est une « sévère épreuve » qui a un impact sur leur niveau de vie. L’argument républicain semble également trouver un écho chez le sénateur démocrate conservateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a annoncé ce week-end qu’il s’opposerait à la législation Build Back Better de 1,75 billion de dollars de l’administration. La déclaration de Manchin équivaut à un coup dur pour le projet de loi dans sa forme actuelle puisqu’il représente l’un des 50 démocrates dans un Sénat divisé 50-50. Si la direction du parti choisit d’aller de l’avant avec le projet de loi, cela nécessitera probablement des réductions importantes de ses nombreuses protections climatiques, familiales et des travailleurs. D’autres démocrates ont tenté de convaincre les Américains, dont Manchin, que la législation BBB n’aggraverait pas l’inflation et que l’amélioration des infrastructures atténuerait les pressions sur les prix au fil du temps. Le soutien du public à la législation a faibli ces dernières semaines. Après l’adoption du projet de loi à la Chambre, Morning Consult et Politico ont constaté que 49 % des votants ont soutenu Reconstruire en mieux et 38% s’y sont opposés. Une Sondage NPR/Mariste menée entre fin novembre et début décembre a révélé que 41 % des adultes soutenaient le projet de loi, tandis que 34 % s’y opposaient.

Bilan récent

Pendant ce temps, le GOP a déjà connu un certain succès en tirant parti de l’angoisse de l’inflation pendant la campagne électorale. La récente victoire du républicain Glenn Youngkin aux élections au poste de gouverneur de Virginie a été considérée en partie comme une approbation de sa stratégie axée sur l’inflation. « Notre premier foyer sur l’inflation galopante et la crise croissante de la chaîne d’approvisionnement touche les électeurs. Nous devons continuer à marteler et travailler pour apporter des solutions à la table pour répondre à leurs préoccupations », a écrit le représentant Jim Banks, R-Ind., dans une note suite aux résultats des élections en Virginie. Banks est président du comité d’étude républicain, un groupe des républicains de la Chambre les plus conservateurs. La victoire de Youngkin sur le démocrate chevronné Terry McAuliffe est encore plus remarquable depuis que Biden a remporté l’État de 10 points en 2020. Si les démocrates ne peuvent pas gagner dans les États où le président a gagné de 10 points de pourcentage il y a deux ans, le républicain de l’Arizona Lamon pourrait avoir un bon coup pour remplacer le sénateur démocrate Mark Kelly. Un porte-parole de la campagne de Kelly a déclaré à CNBC que l’astronaute à la retraite de la NASA avait fait de la réduction de l’inflation une priorité absolue. Kelly a envoyé une lettre à Biden en novembre exhortant la Maison Blanche à prendre toutes les mesures pour aider à réduire les prix de l’essence, y compris des mesures de répression contre les hausses de prix et l’augmentation de la production nationale de pétrole. Et mardi, il a envoyé une lettre au secrétaire du ministère de l’Agriculture Tom Vilsack et au secrétaire aux Transports Pete Buttigieg pour exhorter le couple à atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie alimentaire. « Les républicains de la primaire du Sénat de l’Arizona ont clairement indiqué qu’ils se concentraient entièrement sur la remise en cause des élections de 2020 », a déclaré la porte-parole du Parti démocrate de l’Arizona, Sarah Guggenheimer. « Pendant ce temps, le sénateur Kelly se met au travail tous les jours pour résoudre les problèmes qui comptent réellement pour les Arizonans, comme la réduction des coûts et la réduction des impôts. » Rejoignant d’autres républicains de l’Arizona candidats aux élections en 2022, Lamon a pris la parole vendredi lors d’un protestation contre les résultats des élections de 2020 devant le bureau du procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich. Brnovich, républicain et principal challenger de Lamon, a aidé à certifier les résultats des élections en Arizona pour Biden et a déclaré à plusieurs reprises que son bureau n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée. Trump et ses partisans ont faussement prétendu que les élections avaient été truquées contre l’ancien président. « Merci d’être ici aujourd’hui. Je suis avec vous », a déclaré Lamon à un auditoire de plusieurs dizaines d’Arizonans et de partisans de Trump.

L’homme d’affaires de l’Arizona Jim Lamon, candidat républicain au Sénat américain, s’adresse à ses partisans alors qu’il accepte l’approbation des groupes chargés de l’application des lois à Phoenix le mercredi 15 septembre 2021. Jonathan J. Cooper | PA

« Brnovitch a dit [if] nous lui montrons les preuves, qu’il va poursuivre », a poursuivi Lamon. « Brnovich: Faites votre foutu travail. » Lamon a ajouté que, s’il remportait sa candidature au Sénat, il pousserait le gouverneur « à s’assurer que nous suivions et découvrions ce qui s’était passé, qui doit être poursuivi et qui doit aller en prison ». Lamon était d’accord avec la caractérisation de l’inflation par Bartos, qu’il appelait une « taxe silencieuse » sur les Arizonans. Il a énuméré quelques-unes des principales priorités économiques de sa campagne. « Numéro un : commencez à vivre selon nos moyens. Nous ne pouvons pas avoir ces dépenses gouvernementales sans fin. Vous savez, cela alimente l’inflation », a-t-il déclaré. « Nous envoyons près de 4 000 milliards de dollars au Trésor. Et, franchement, c’est suffisant. » Pourtant, l’Arizona pourrait s’avérer l’une des élections les plus proches du pays depuis que les électeurs de l’État ont choisi d’élire un président démocrate en 2020 pour la première fois depuis 1996.

