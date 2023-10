Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, une division philosophique s’est également formée au sein du Parti Républicain : l’aile conservatrice traditionnelle soutenait le soutien financier et militaire tandis que l’aile plus populiste et isolationniste cherchait à éviter le conflit. Aujourd’hui, après l’invasion terroriste barbare d’Israël par le Hamas, la fracture apparaît toujours, mais pas aussi clairement. Chaque candidat s’accorde sur trois points principaux : les Israéliens ont le droit de se défendre ; Israël devrait recevoir un soutien diplomatique ; et les politiques du président Biden ont permis l’attaque.

« L’attaque israélienne a été menée parce que nous sommes perçus comme étant faibles et inefficaces et comme un leader vraiment faible », a récemment déclaré l’ancien président Trump.

Le candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis, est également intervenu en déclarant : « Les Iraniens financent le Hamas, le Hezbollah et tous ces groupes et ils le financent en partie avec l’argent qu’ils ont obtenu grâce aux politiques faibles de l’administration Biden. »

La division commence à prendre forme sur la question de savoir jusqu’où l’Amérique doit aller. Nikki Haley a été la plus franche à cet égard.

« Ce n’est pas seulement une attaque contre Israël, c’est une attaque contre l’Amérique parce qu’ils nous détestent tout autant », dit-elle. « Et je dirai ceci au Premier ministre Netanyahu : ‘terminez-les, finissez-les' ». » Le Hamas a fait ça. Vous savez que l’Iran est derrière tout ça. Finissez-en. Ils devraient avoir l’enfer à payer pour ce qu’ils viennent de faire. »

Le populiste parvenu Vivek Ramaswamy considère cependant ce langage comme une rhétorique belliciste.

« Elle représente une aile plus large du Parti républicain », dit-il. « L’aile Lindsey Graham, John Bolton, Chris Christie, Mike Pence et Nikki Haley du parti qui tente de ramener une époque, une époque révolue pour l’instant, d’engagement désastreux des États-Unis au Moyen-Orient, presque comme s’ils salivaient à cause de cette situation. l’opportunité de repartir en guerre.

L’ancien vice-président Mike Pence a utilisé la guerre contre Israël pour accuser Ramaswamy, Ron DeSantis et l’ancien président Trump de « voix de l’apaisement » lorsqu’il s’agit de conflits étrangers comme celui-ci.

DeSantis a riposté avec véhémence. « Si Mike Pence veut me blâmer pour ce qui se passe, je pense que la plupart des gens en riraient. Quelle blague », dit-il.

Trump, le chef de la meute présidentielle du GOP, comme on peut s’y attendre, marche au rythme de son propre tambour. Bien qu’il ait pleinement soutenu Israël, Trump a suscité des critiques de la part de ses rivaux pour avoir qualifié le Hezbollah de « très intelligent ».

« Le Hezbollah est très intelligent, ils sont tous très intelligents », a récemment déclaré Trump. « Mais la presse n’aime pas quand je le dis. »

Il a également critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant qu’il n’avait pas uni ses forces avec celles de Trump pour aider à éliminer un terroriste iranien de premier plan. « Je n’oublierai jamais que Bibi Netanyahu nous a laissé tomber. C’était une chose très terrible, je le dirai. »

Cela a conduit Mike Pence à bondir. « Tout cela n’a pas sa place en ce moment », a déclaré Pence. « Il est imprudent et irresponsable de la part de l’ancien président Trump ou de tout autre dirigeant américain d’envoyer un message autre qu’un soutien total et inconditionnel à Israël. »

À mesure que la guerre en Israël s’étend potentiellement, les combats politiques au sein du Parti Républicain s’intensifieront encore plus, surtout si l’Iran s’implique. À ce stade, les divisions sur la marche à suivre pour soutenir Israël pourraient encore s’approfondir.