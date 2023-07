Les candidats du GOP 2024 désespérés de faire du débat trouvent des moyens créatifs d’augmenter le nombre de donateurs

À six semaines du premier débat présidentiel républicain de 2024, certains espoirs trouvent des moyens créatifs d’augmenter le nombre de leurs donateurs et de s’assurer qu’ils arrivent sur scène.

L’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a mis en place un plan permettant aux personnes qui collectent des fonds pour sa campagne de conserver 10% de ce qu’elles reçoivent d’autres donateurs. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, offre des cartes-cadeaux Mastercard ou Visa de 20 $ en échange de dons de campagne d’aussi peu que 1 $. L’homme d’affaires Perry Johnson offre des exemplaires de son livre en échange de dons.

Les efforts inhabituels répondent à une exigence du Comité national républicain selon laquelle les participants au débat du 23 août à Milwaukee collectent des fonds auprès d’au moins 40 000 donateurs à travers le pays. C’est une tâche ardue pour certains des espoirs qui ne sont pas aussi connus que l’ancien président Donald Trump ou le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

C’est une reconnaissance de l’opportunité de faire ou de casser que l’étape du débat offre aux candidats de niveau inférieur dans un vaste domaine qui ont besoin d’une exposition médiatique pour partager leur message et atteindre les électeurs.

Dan Weiner, un avocat qui dirige le programme électoral et gouvernemental du Brennan Center for Justice, a déclaré que les tactiques de «collecte de fonds non orthodoxes» sont de plus en plus courantes, notant que les candidats essaient de nouvelles choses en sachant que la Commission électorale fédérale pourrait prendre des mesures si elles sont légales ou éthiques. des inquiétudes ont été soulevées.

« Plus souvent qu’autrement, ceux-ci soulèvent au moins parfois des questions quant à savoir s’ils contournent le bord de la loi », a déclaré Weiner. « Dans les deux cas, est-ce que je pense nécessairement que la FEC va faire quelque chose à ce sujet ? Peut-être, mais je serais un peu sceptique.

Lundi, Ramaswamy – qui a lancé sa campagne avec une injection de 10 millions de dollars de son propre argent et a déclaré avoir dépassé le seuil unique des donateurs en juin – a présenté le «Vivek Kitchen Cabinet», un plan qui, selon lui, «démocratisera» le processus de collecte de fonds en laisser les collecteurs de fonds garder 10% de ce qu’ils lui rapportent.

« Pourquoi devrait-il s’agir d’un membre d’une classe managériale qui est un groupe secret et fermé de collecteurs de fonds, dans le monde cloîtré de la politique? » Ramaswamy a demandé dans une vidéo publiée sur Twitter. « Ça ne devrait pas être le cas. »

Mardi, la campagne de Ramaswamy a déclaré que plus de 1 000 personnes s’étaient inscrites au programme, qui embauche des personnes en tant qu’entrepreneurs indépendants soumis au respect des réglementations de la FEC, selon le site Web de la campagne.

Burgum, un riche ancien entrepreneur en logiciels maintenant dans son deuxième mandat en tant que gouverneur du Dakota du Nord, a annoncé lundi un programme pour donner des cartes-cadeaux – «Biden Relief Cards», en tant que critique de la gestion de l’économie par le président Joe Biden – jusqu’à 50 000 personnes, juste au-dessus du seuil minimum de donneur.

Le porte-parole de la campagne, Lance Trover, a déclaré que cet effort « nous permet de nous assurer une place sur la scène du débat tout en évitant de payer plus de frais de publicité aux plateformes de médias sociaux dont les propriétaires sont hostiles aux conservateurs ». La campagne a déclaré qu’elle pourrait atteindre son maximum de 50 000 cartes d’ici la fin du week-end.

Paul S. Ryan, un avocat chargé du financement des campagnes qui a travaillé pour des groupes de surveillance à but non lucratif comme Common Cause, a déclaré que le cadre de remboursement de Burgum semble être une violation flagrante de la loi sur le financement des campagnes.

« Burgum contribue à sa propre campagne en utilisant les noms des personnes qui optent pour son programme de cartes-cadeaux », a déclaré Ryan. « Tous ces destinataires de cartes-cadeaux sont des donateurs de paille. »

La campagne de Burgum a déclaré que ses conseillers juridiques avaient examiné et approuvé le mécanisme de collecte de fonds. La FEC a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle ne commenterait pas la légalité du plan de Burgum.

Johnson, un homme d’affaires riche mais largement inconnu du Michigan, a annoncé le mois dernier qu’il donnerait des exemplaires de son livre « Two Cents to Save America » ​​– qui se vend 20 $ – à quiconque ferait un don à sa campagne.

Les cartes-cadeaux et autres cadeaux ont déjà été utilisés par des campagnes, à la fois lors de courses présidentielles et d’autres concours.

En 2014, la campagne du républicain Bruce Rauner a distribué des milliers de cartes-cadeaux Visa prépayées à des bénévoles aidant à rassembler le soutien pour sa campagne réussie au poste de gouverneur de l’Illinois. Selon le Chicago Tribune, la dépense n’a été révélée que des mois après l’élection, lorsque le comité politique de Rauner a récupéré près de 55 000 $ après la « liquidation d’actifs précédemment achetés – rachat de cartes-cadeaux », selon les documents financiers.

De nombreux conseillers de Rauner dirigent maintenant la campagne de Burgum.

Lors du cycle des élections présidentielles de 2020, alors que les campagnes démocrates se plaignaient du seuil élevé pour passer au stade du débat, l’entrepreneur technologique Andrew Yang a déclaré qu’il donnerait un « dividende de la liberté » de 1 000 dollars par mois pendant un an à 10 familles américaines, un principe clé. de sa proposition de revenu de base universel. L’offre a suscité des questions quant à savoir s’il essayait d’acheter des votes, mais a également généré un buzz en ligne et a aidé la campagne à établir une liste de partisans possibles.

En quelques jours, près d’un demi-million de personnes se seraient inscrites pour avoir la chance de recevoir le paiement. Au cours de ce même trimestre de collecte de fonds, la campagne de Yang a rapporté plus de 16 millions de dollars, sa meilleure publication trimestrielle à ce jour. Sa campagne a ensuite échoué et il a mis fin à sa course alors que le New Hampshire comptait ses premiers résultats primaires dans le pays en février.

En plus du seuil des donateurs, les candidats républicains doivent satisfaire à d’autres exigences de qualité pour le premier débat du parti en 2024. Ils doivent gagner au moins 1% dans trois sondages nationaux de haute qualité, ou un mélange de sondages nationaux et des premiers sondages d’État, entre le 1er juillet et le 21 août. Ils doivent signer un engagement soutenant l’éventuel candidat républicain de 2024. Et ils doivent accepter de ne participer à aucun débat non sanctionné par le RNC pour le reste du cycle électoral, qui comprend les débats traditionnels des élections générales organisés par la Commission sur les débats présidentiels au cours des trois dernières décennies.

Weiner a prédit que les tactiques de campagne ne deviendraient que plus innovantes à mesure que les élections de 2024 se rapprocheraient et que les seuils de débat deviendraient plus raides.

« Les campagnes sont en quelque sorte en train de se réchauffer en ce moment, et vous avez tendance à en voir davantage avec les candidatures des insurgés », a-t-il déclaré. « Les campagnes devraient avoir une sorte de marge de manœuvre pour être créatives. »

