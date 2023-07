Les candidats du GOP 2024 comme Doug Burgum font preuve de créativité pour se rendre sur la scène du débat

Dans le but de monter sur la scène du débat en août, les candidats républicains à la présidentielle ne sont rien sinon créatifs. L’éventail des tactiques employées souligne à quel point il est vital pour les candidats d’entrer dans le débat afin de faire bonne impression dans un domaine encombré – et à quel point l’ancien président Donald Trump continue de dominer le concours.

Déjà, six candidats disent avoir atteint certains des critères nécessaires pour se qualifier. Les exigences incluent un total de 40 000 donateurs uniques, ainsi que 200 donateurs uniques chacun dans au moins 20 États pour démontrer un soutien de base. De plus, les candidats doivent atteindre 1% dans trois sondages nationaux, ou 1% dans deux sondages nationaux et 1% dans deux sondages d’État des premiers États sélectionnés par le RNC.

Parmi les candidats qui ont franchi certains de ces obstacles figurent l’ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy. Cependant, ceux qui n’ont pas encore atteint le nombre de donneurs nécessaires ont recours à des tactiques moins orthodoxes pour l’atteindre.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, par exemple, distribue des cartes-cadeaux Visa et Mastercard de 20 $ qu’il porte aux supporters en échange de dons de 1 $. Le maire de Miami, Francis Suarez, a offert aux supporters la possibilité de participer à une tombola pour des billets de l’Inter Miami pour voir le premier match de la star du football Lionel Messi s’ils donnaient 1 $. Et un super PAC soutenant Suarez – le SOS America PAC – offre la possibilité de gagner un an de frais de scolarité gratuits si les gens donnent 1 $ à sa campagne.

L’homme d’affaires du Michigan, Perry Johnson, a offert des T-shirts arborant un message soutenant l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, pour un don de 1 $. Et bien que Ramaswamy ait déjà atteint le seuil de donateurs nécessaire pour le débat, il essaie d’encourager davantage de dons en offrant à ses partisans un versement de 10 % des fonds locaux qu’ils apportent.

D’autres candidats notables qui n’ont pas encore atteint le chiffre des donateurs pour se qualifier comprennent plusieurs critiques notables de Trump comme l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’ancien représentant du Texas Will Hurd.

Le désespoir des candidats à monter sur la scène du débat montre à quel point une apparition à l’événement du 23 août pourrait être importante pour relancer leurs campagnes. Actuellement, Trump maintient une avance constante dans les sondages parmi les candidats du GOP, à 50,4% dans la moyenne des sondages FiveThirtyEight, suivi de DeSantis à 21,5% et de la plupart des autres candidats à un chiffre. Avoir une apparition mémorable au débat, potentiellement une confrontation virale de Trump, peut être le seul espoir de certains candidats de rendre leurs campagnes plus viables.

« Monter sur la scène du débat est une crédibilité dans la rue », a déclaré le stratège républicain Chip Felkel à Vox. « Les candidats moins connus doivent tout mettre en œuvre… cartes-cadeaux, bannières d’avion, qui sait, pour au moins donner l’apparence de la viabilité. »

Pour de nombreux candidats, le débat est une chance de réduire l’avance de Trump

Le désespoir de monter sur la scène du débat reflète l’état de la campagne. Depuis qu’il a lancé sa course, Trump a été l’acteur dominant, attirant l’attention des médias, le soutien dans les sondages et l’argent. Son seul véritable rival a été DeSantis, qui a mené le peloton dans la collecte de fonds pour le deuxième trimestre, rapportant 20,1 millions de dollars, tandis que Trump a obtenu 17,7 millions de dollars.

Les autres candidats républicains étaient loin derrière, Scott ayant levé 5,9 millions de dollars, Haley 5,3 millions de dollars, Christie 1,7 million de dollars et Pence 1,2 million de dollars. Certains candidats, comme Burgum, ont également enregistré des chiffres élevés, même si une grande partie était autofinancée.

De nombreux candidats ne sont pas bien connus en dehors de leur pays d’origine – ni Suarez ni Burgum n’ont atteint 1% dans les sondages nationaux, par exemple. Essentiellement, peu de campagnes semblent être de véritables défis pour Trump en ce moment, et la phase de débat est une chance cruciale d’essayer de renverser la vapeur.

« Pour beaucoup, ils voient le débat comme le meilleur moyen de susciter l’intérêt et l’enthousiasme pour leurs campagnes », déclare Todd Belt, professeur de politique à l’Université George Washington. « Cela se traduit par une plus grande couverture médiatique, des contributions à la campagne et des bénévoles. Tous ces éléments sont nécessaires pour mener une campagne d’investiture présidentielle réussie – d’autant plus avec un leader aussi fort dans le domaine.

Les gadgets que certains républicains ont utilisés pour attirer les donateurs suggèrent qu’ils ne disposent pas encore d’un soutien organique suffisant pour leurs campagnes. La légalité de ces régimes reste une question ouverte. Certains efforts, y compris l’offre de cartes-cadeaux de Burgum, pourraient potentiellement aller à l’encontre des règles des donateurs de paille FEC, qui interdisent à quelqu’un de payer pour le don d’une autre personne. Il existe cependant une zone grise juridique, et même si ces méthodes peu orthodoxes s’avèrent illégales, comme le dit Belt à Vox, les violations du financement des campagnes entraînent souvent des amendes que les candidats paient simplement plus tard.

Trump ne s’est pas engagé à participer au débat à ce stade. Pour la plupart des autres candidats, comme le montre clairement la récente ruée, c’est une excellente occasion d’essayer de réduire son avance.