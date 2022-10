Les candidats du district 76 de l’IL, Yednock et Haskell, parlent de l’avortement, de l’amendement syndical, de la loi SAFE-T – Shaw Local

Note de l’éditeur : Ce qui suit est la deuxième partie d’une série en trois parties présentant des histoires de candidats d’un événement de forum virtuel de trois nuits organisé par la DeKalb County League of Women Voters et la radio WNIJ et la bibliothèque publique de DeKalb. Lire la partie 1 ici. Lire la partie 2.5 ici. Visite www.shawlocal.com/news/election pour plus.

DeKALB – Les dépenses de l’État, l’avortement et la loi SAFE-T figuraient parmi les questions débattues lors du forum de cette semaine pour les candidats du district représentatif de l’Illinois 76.

L’événement est le deuxième d’une série de forums virtuels en trois parties organisés par la Ligue des électrices du comté de DeKalb, la Bibliothèque publique de DeKalb et le WNIJ.

Le candidat sortant Lance Yednock, D-Ottawa, est en lice pour conjurer le challenger Jason Haskell, un républicain du Pérou, à l’approche des élections du 8 novembre.

Yednock a déclaré qu’il pensait que les trois principaux problèmes législatifs auxquels son district était confronté étaient liés aux infrastructures, aux dépenses de l’État et à la technologie à large bande.

“Dans nos communautés ici dans le 76e, nous avons toujours l’impression d’être exclus des ressources de cet État”, a déclaré Yednock. « Les électeurs doivent parfois conduire 30 minutes ou plus pour se rendre à l’hôpital. Nous avons une population vieillissante. Nous craignons qu’ils n’aient plus accès aux hôpitaux s’ils ferment. Nous avons besoin de plus de soutien pour les soins aux personnes âgées. Nous avons définitivement une infrastructure vieillissante ici dans le 76e arrondissement »

Haskell a déclaré qu’il pensait que les principaux problèmes du district étaient liés à la sécurité publique, aux dépenses de l’État et à la transparence du gouvernement. Il a déclaré que l’abrogation de la loi SAFE-T était sa priorité numéro un. La législation adoptée en juillet 2021 fait partie d’un projet de loi plus large sur la criminalité qui comprend l’élimination de la caution en espèces, une mesure qui doit entrer en vigueur le 1er janvier et qui a suscité un débat partisan avant les élections.

«Donc, des rues plus sûres. La guerre contre nos policiers doit cesser », a déclaré Haskell. « Le deuxième élément serait les dépenses responsables. … Nous avons besoin de dépenses responsables. La dernière chose serait la transparence du gouvernement. Nous avons vu la corruption dans notre politique créer une telle méfiance envers nos élus. Nous avons vraiment besoin d’ouvrir la transparence sur la façon dont nous faisons les choses à Springfield.

Les deux candidats ont utilisé le forum pour partager ce qui les motive à se présenter aux élections.

“Springfield, c’est un gâchis en ce moment”, a déclaré Haskell. «Nous avons fait la même chose encore et encore et encore pendant des décennies, et il s’est avéré que cela ne fonctionnait pas. Nous n’avons pas eu de personnes au bureau qui voulaient s’attaquer à l’éléphant dans la pièce, qui est notre crise des retraites.

Yednock a déclaré qu’il pensait que davantage de bipartisme pourrait aider à faire avancer l’État.

“Si j’avais un projet quelconque en étant à Springfield – autre que de représenter mes communautés – ce serait d’essayer de nous faire travailler de l’autre côté de l’allée”, a déclaré Yednock. «J’ai eu pas mal de législation bipartite. Même lors de mon premier mandat, quelques projets de loi que j’ai reçus de la part de plusieurs de mes collègues disaient : « Comment avez-vous fait cela ? J’ai dit, en traversant l’allée et en parlant à mes collègues de l’autre côté et en leur disant : “J’aimerais avoir votre vote là-dessus”. C’est quelque chose de bon pour votre communauté ainsi que pour la mienne. ”

Yednock a déclaré qu’il soutenait l’amendement 1 de l’Illinois, qui demandera en novembre aux électeurs s’ils soutiennent un amendement à la constitution de l’État qui inclurait un libellé garantissant que les travailleurs ont le droit de se syndiquer et de négocier les avantages, les salaires, la sécurité et d’autres mesures sur le lieu de travail.

“C’est en partie la raison pour laquelle j’ai couru en premier lieu”, a déclaré Yednock. «Nous savons que grâce à de nombreuses données et études montrent que lorsque vous avez l’accès à un syndicat et le droit d’être dans un syndicat, vous avez de meilleurs résultats. C’est encore plus grand pour les personnes de couleur, les minorités, les femmes. Donc, avoir le droit d’adhérer et de former un syndicat est fondamental pour moi.

Haskell a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la modification de la Constitution de l’Illinois, arguant que la loi fédérale protège déjà les travailleurs.

“Tout le monde devrait avoir le droit de négocier collectivement pour obtenir de meilleurs salaires et des avantages sociaux de la part de l’employeur, ce que crée la loi nationale sur les relations de travail de 1935”, a déclaré Haskell. « C’est une loi fédérale du travail qui a compétence sur cette question. Je ne pense pas que nous ayons besoin du premier amendement pour modifier notre constitution. Je pense que cela nous emmène sur des chemins inexplorés. … En fin de compte, je pense que cela donne beaucoup de pouvoir à quelques privilégiés avec un programme politique.

On a demandé à Yednock et Haskell si le président Joe Biden avait remporté les élections de 2020 ou si une fraude électorale de masse s’était produite.

“Il a remporté l’élection sans aucun doute”, a déclaré Yednock.

“Oui, Joe Biden a remporté les élections de 2020”, a déclaré Haskell. “Il est actuellement notre commandant et chef.”

On a demandé à Haskell et à Yednock quels changements, le cas échéant, ils aimeraient apporter à la législation en matière de santé reproductive et d’avortement.

“Je suis pro-vie mais avec la législation qui a été adoptée et avec la majorité que les démocrates ont à Springfield, il n’y a rien qui puisse être fait de mon côté”, a déclaré Haskell. “C’est pourquoi je veux me concentrer sur des rues plus sûres, des dépenses responsables et la transparence du gouvernement.”

“Je dirais simplement que les individus devraient avoir une autonomie corporelle complète et faire leurs propres choix en matière de reproduction, point final”, a déclaré Yednock.