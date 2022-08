Les candidats du district 5 du conseil du comté de McHenry ne sont pas d’accord sur la façon de gérer les mandats d’État non financés – Shaw Local

Ceci est le premier d’une série d’articles décrivant les courses compétitives dans le comté de McHenry avant les élections générales du 8 novembre. Vérifier nwherald.com/election dans les semaines à venir pour une plus grande couverture électorale.

Déterminer comment payer les caméras corporelles pour les députés, un salaire plus élevé pour le shérif et d’autres nouvelles exigences de l’État tout en maintenant les taxes foncières à plat est une priorité pour les trois candidats en lice pour le district est du conseil du comté de McHenry. Cependant, ils diffèrent dans leur approche.

Trois candidats, deux républicains et un démocrate, se disputent deux sièges représentant le district 5 au conseil du comté de McHenry lors des élections de novembre.

Deux de ces candidats siègent actuellement au conseil d’administration du comté : Stephen Doherty, R-McHenry, et Kelli Wegener, D-Crystal Lake, espèrent conserver leur siège face à la républicaine de Crystal Lake, Terri Greeno, propriétaire d’une entreprise qui a obtenu le deuxième vote le plus élevé. total de la primaire républicaine de juin.

Le district 5 se trouve à l’extrême est du comté et comprend tout ou partie de Cary, Holiday Hills, Lakemoor, McHenry, Oakwood Hills, Port Barrington et Prairie Grove.

Les districts du conseil de comté ont été redessinés l’année dernière dans le cadre du processus de redécoupage décennal, qui comprenait également la transformation des six districts de quatre membres du comté en neuf districts de deux membres dans le cadre d’un effort visant à réduire la taille du conseil de comté.

Pour faire face à ces nouveaux coûts, le comté devra maintenir son budget serré, a déclaré Doherty. Il soutient également l’éducation des résidents sur les finances du comté et leurs factures fiscales.

Doherty a souligné des mandats tels que la nouvelle exigence pour les forces de l’ordre d’avoir des caméras corporelles, ce qui devrait entraîner de nouvelles dépenses chaque année. Le prix d’achat initial des caméras, combiné aux coûts de stockage et aux autres services, devrait coûter au comté environ 418 000 dollars par an.

Une récente augmentation de salaire pour le shérif a également été adoptée plus tôt cette année pour se conformer à une loi de l’État, bien que la majeure partie de cette augmentation soit payée par l’État.

« Les conséquences fiscales [of the unfunded mandates] sont toujours là-bas », a-t-il déclaré.

La responsabilité fiscale est également la priorité absolue de Greeno, a-t-elle déclaré. Bien qu’elle ne pense pas que le budget du comté ait besoin d’une refonte, elle a déclaré que certains problèmes susceptibles de causer des problèmes budgétaires – l’annulation du contrat du comté avec l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis pour héberger les détenus, en plus des mandats – ont surgi.

De nombreux candidats, membres et non membres du conseil d’administration, ont déclaré qu’ils s’inquiétaient de l’impact financier du contrat annulé. Alors que le montant reçu du contrat a diminué au cours de ses dernières années, il a rapporté environ 10 millions de dollars par an à son apogée.

À un moment donné, a déclaré Greeno, le comté pourrait être contraint de réduire les services dans le but d’éviter d’augmenter les impôts fonciers. Elle a déclaré que les mandats des deux dernières années se sont déroulés à un « rythme obscène ».

“Il est de notre responsabilité en tant que comté de nous opposer [mandates] et travailler pour obtenir une équipe au niveau de l’État qui travaille au nom de ses citoyens et non de groupes d’intérêts spéciaux », a-t-elle déclaré.

Alors que Wegener a déclaré qu’elle n’était pas inquiète pour les mandats et a déclaré que la plupart d’entre eux étaient «nécessaires», elle a déclaré que la résolution des problèmes d’impôt foncier et un budget solide étaient ses principales priorités. C’est la première chose que les résidents évoquent, dit-elle. En plus de surveiller les budgets, elle souhaite trouver des moyens de partager les services gouvernementaux afin de réduire les coûts globaux et d’accroître la collaboration.

Wegener souhaite également augmenter les investissements économiques pour encourager les entreprises à venir dans le comté, ce qui réduirait le fardeau de la taxe foncière sur les propriétés résidentielles. Une partie de cela commence par aider à former des étudiants et des travailleurs, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné les près de 60 millions de dollars d’argent fédéral que le comté a reçus grâce à l’American Rescue Plan Act. Une grande partie de cet argent est allée à des programmes de formation au niveau secondaire et collégial dans le but d’augmenter la base de travailleurs dans la région. Wegener veut poursuivre ces efforts.

“S’il y a … des travailleurs ici, je pense que cela fera sortir les entreprises ici”, a-t-elle déclaré.

Doherty, qui a déclaré qu’il n’avait “malheureusement” aucune idée précise sur la manière de lutter contre l’impact des mandats non financés existants, a déclaré que s’il était réélu, il plaiderait pour un dialogue entre les représentants du comté, de l’État et du gouvernement fédéral pour trouver des solutions.

“À un moment donné, les revenus doivent augmenter pour suivre le rythme”, a-t-il déclaré. “Cela va être un énorme défi à l’avenir.”