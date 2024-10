Les candidats du district 2 du conseil municipal de Portland se concentrent sur le logement et l’itinérance

9 octobre — Sur les cinq candidats en lice aux élections de novembre pour représenter le district 2 au conseil municipal de Portland, un seul a déjà exercé des fonctions publiques.

Robert O’Brien a siégé pendant trois ans au conseil scolaire de Portland et aux deux commissions de charte de la ville. Wes Pelletier a été un membre actif de la section du Maine des Socialistes démocrates d’Amérique, mais ne s’est jamais présenté aux élections auparavant. Et Atiim Boykin, Nancy English et Catherine Nekoie sont de nouveaux venus en politique.

Le district 2 est actuellement représenté par Victoria Pelletier, qui ne brigue pas un second mandat. Le district couvre la majeure partie du côté ouest de la péninsule, entre High Street et County Way, et une petite partie de Back Cove. Le vote anticipé avant les élections du 5 novembre a commencé lundi et se poursuivra jusqu’au 31 octobre.

Les cinq candidats ont déclaré que le logement faisait partie de leurs principales priorités. L’itinérance et la sécurité publique arrivaient juste derrière. Et le transport en commun, l’abordabilité et l’atténuation du changement climatique ont également été cités comme des enjeux importants.

LOGEMENT

Boykin, 48 ans, qui travaille comme gestionnaire de cas intensif en médecine légale communautaire pour le bureau de santé comportementale de l’État, s’est déclaré ouvert à presque tout pour résoudre la crise du logement, y compris un programme de logement social récemment proposé par la conseillère Kate Sykes – un concept qui aurait le la ville construit et exploite des logements pour les revenus moyens. Il aimerait en savoir plus sur la structure de financement, mais il pense que la construction de petites maisons ou de structures où les gens vivraient temporairement pourrait constituer un bon modèle de logement de transition.

Il aimerait voir la ville construire des logements abordables spécifiquement pour les enseignants, les musiciens, les artistes et les travailleurs de l’hôtellerie afin de maintenir des membres essentiels de la main-d’œuvre dans la ville.

« Je suis sûr que nous avons besoin de plusieurs réponses pour résoudre ce problème complexe », a-t-il déclaré.

English, 69 ans, qui a récemment pris sa retraite de son travail de parajuriste au bureau du procureur de la ville, a déclaré qu’elle voulait faire tout son possible pour encourager le développement. Cependant, elle n’est pas prête à soutenir un programme de logements sociaux. Elle a déclaré qu’elle ne pensait pas que la ville faisait du bon travail en entretenant bon nombre de ses bâtiments existants et qu’entreprendre un nouveau projet de développement pourrait être trop difficile.

Et elle craint que la loi de l’État doive changer pour faciliter cela. Elle préférerait donc concentrer ses ressources sur l’incitation des développeurs.

Elle aimerait créer un groupe de travail composé de locataires, de propriétaires et de promoteurs pour créer de nouvelles règles de zonage inclusives – qui stipulent actuellement que chaque nouveau lotissement doit réserver 25 % de ses logements comme abordables – qui pourraient faciliter la construction pour les promoteurs. .

O’Brien, qui a 44 ans et travaille comme spécialiste du logement chez Camoin Associates, souhaite également modifier les lois de zonage d’inclusion et ramener ce pourcentage à 10 %. Il pense que les réglementations du travail et les exigences énergétiques du Green New Deal sont également trop restrictives et rendent la tâche trop difficile aux promoteurs.

« Je n’ai tout simplement pas l’impression que, dans une crise du logement, nous devons imposer ces stipulations à la production. C’est bien d’avoir des travailleurs syndiqués – je suis tout à fait d’accord avec cela – mais dans une crise du logement, construisons les logements de toutes les manières possibles. c’est fait », a-t-il déclaré.

O’Brien soutient le contrôle des loyers, mais a déclaré qu’il aimerait travailler à le rendre plus facile à comprendre pour les locataires et les propriétaires. Idéalement, a-t-il déclaré, la ville fournirait un calculateur de loyer en ligne, où les propriétaires et les locataires pourraient calculer de combien le loyer peut être augmenté au cours d’une année donnée, afin d’éliminer toute confusion. Il pense également que l’utilisation du revenu médian de la région de Boston comme indicateur des augmentations de loyer n’a pas de sens pour Portland et il aimerait explorer un autre point de données.

En ce qui concerne le logement social, il ne pense pas que la ville devrait agir en tant que propriétaire et pense que cela pourrait être redondant par rapport au travail déjà effectué par la Portland Housing Authority.

Nekoie, 59 ans, coiffeuse et propriétaire de Hair Update, a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas une proposition de logement social parce qu’elle ne pense pas que la ville devrait être propriétaire. Elle préfère encourager les promoteurs en reconsidérant les lois de zonage inclusif et en rationalisant les processus d’autorisation et d’inspection.

Elle pense que la ville devrait inciter les propriétaires à proposer des chambres ou des logements à bas prix.

« Il y a des gens qui seraient prêts à le faire, s’il y avait des incitations à louer leur espace ou à réduire leur loyer. Il n’y en a peut-être pas beaucoup, mais un, deux ou cinq valent mieux que rien », a-t-elle déclaré.

Pelletier, qui a 34 ans et travaille comme développeur de logiciels, soutient un programme de logement social et a déclaré vouloir donner la priorité au logement abordable en maintenant les règlements de zonage inclusifs de la ville.

« À l’heure actuelle, nous devons nous assurer que des logements abordables sont réellement construits », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que des logements abordables nous parviendront grâce à la construction d’appartements de luxe. Nous devons nous concentrer sur la construction de ces logements maintenant. »

Il souhaite également que la ville applique plus strictement le contrôle des loyers et les règles de location à court terme afin que les Portlandiens ne soient pas tarifés ou forcés de quitter leur logement. Mais la manière de commencer à résoudre la crise du logement et celle des sans-abri, a-t-il déclaré, est d’arrêter l’hémorragie.

« Nous devons nous assurer que les personnes qui vivent dans des maisons y restent », a-t-il déclaré.

SANS-ABRI

Pelletier considère le refuge pour sans-abri de Riverside comme un échec.

« Il a été construit à la périphérie de la ville et rassemble un groupe de gens au même endroit. Cela ne favorise pas la guérison et l’obtention des ressources dont ils ont besoin pour aller mieux », a-t-il déclaré.

Pelletier aimerait plutôt voir la ville gérer un campement où les gens peuvent vivre dans de petites structures afin qu’ils puissent rester avec leurs partenaires et leurs animaux de compagnie et maintenir un certain niveau d’intimité tout en conservant plus de leurs biens qu’ils ne peuvent en emporter. les dans un abri. Il envisage que la ville fournisse des services d’enlèvement des déchets, de l’eau et des toilettes pour aider à maintenir un campement sanctionné propre et sûr.

« C’est une façon pour nous de montrer un certain respect aux personnes sans abri. Nous nous assurons également qu’il y a des espaces autour de la ville facilement accessibles que nous pouvons garder propres et sûrs », a-t-il déclaré.

Nekoie a déclaré qu’elle avait décidé de se présenter au conseil après avoir entendu clients après clients dans son salon parler de leur inquiétude face à la crise des sans-abri.

« Cela m’a donné le sentiment que je devais intervenir et faire quelque chose. Je sentais que ma voix devait être entendue. Se plaindre et ne rien faire ne me semblait pas être une bonne ligne de conduite », a-t-elle déclaré.

Elle souhaite se concentrer sur les causes profondes de la crise et fournir des services de soutien solides, car lorsqu’elle et son mari ont essayé d’offrir un refuge à une personne sans abri il y a des années, cela n’a pas fonctionné parce qu’ils n’avaient pas de soutien.

« Je pense qu’il est possible que les propriétaires et les propriétaires interviennent et apportent leur aide, mais le soutien n’est pas là pour y parvenir en ce moment », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la crise des sans-abri, O’Brien a déclaré qu’il aimerait voir davantage d’efforts de lobbying de la part de la ville pour coordonner les services sociaux avec les municipalités voisines. Il pense que cela pourrait alléger la pression sur les contribuables de Portland si le fardeau de la fourniture des services sociaux était réparti plus équitablement dans l’État.

« J’espère que nous pourrons commencer à promouvoir certains objectifs au niveau de l’État. Nous ne versons pas au maire un salaire à six chiffres lors des réunions du conseil », a-t-il déclaré.

English a déclaré qu’elle aimerait voir davantage de services de santé mentale et d’établissements de désintoxication afin que les personnes vivant à l’extérieur puissent obtenir l’aide dont elles ont besoin. Mais elle aimerait également voir la ville continuer à être agressive pour déplacer les gens de la rue vers des refuges.

Elle aimerait mettre en œuvre un programme qui obligerait une personne sans abri arrêtée pour un crime mineur à entrer dans le refuge pour sans-abri de la ville et à commencer à accéder aux services au lieu de purger une peine de prison.

« Lorsque nous avons des personnes dans des refuges, nous avons l’opportunité d’essayer de les aider à suivre un traitement et à obtenir un logement stable », a-t-elle déclaré.

ÉCHANGE D’AIGUILLES

De nombreux candidats ont parlé de la récente proposition du maire Mark Dion de réduire le programme d’échange de seringues de la ville. Les règles actuelles stipulent que la ville peut distribuer jusqu’à 100 seringues propres pour chaque seringue usagée renvoyée, mais Dion et d’autres souhaitent revenir à un taux de change de un pour un pour lutter contre le gaspillage de seringues dans la ville.

O’Brien est d’accord avec l’idée, même s’il n’est pas convaincu que le ratio un pour un soit le meilleur, et il est également favorable à la mise en œuvre d’un programme de rachat de seringues.

La baisse du taux de change pourrait également inciter les gens à suivre un traitement contre la toxicomanie, a déclaré Nekoie.

« Je pense qu’il doit y avoir une certaine responsabilité en matière de retour des aiguilles pour obtenir des aiguilles. Je comprends également que c’est une situation très compliquée. Je ne sais pas grand-chose sur le fonctionnement du traitement aux opioïdes, mais pour le grand public, avoir des aiguilles dans les lieux publics qui sont dangereux pour les citoyens, les enfants, les animaux, est inacceptable », a-t-elle déclaré.

English a déclaré que le changement créerait davantage d’opportunités d’intervention et de connexion avec les toxicomanes.

« Je voudrais également repousser l’idée que ces aiguilles ne sont pas dangereuses. La plus grande préoccupation pour moi est que les enfants les ramassent et ne s’en rendent pas compte et risquent de se faire piquer ou d’ingérer accidentellement des drogues », a déclaré English.

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’était pas derrière la proposition de Dion, Boykin a déclaré qu’il aimerait voir d’autres efforts d’atténuation, comme davantage de conteneurs pour objets tranchants et un nettoyage accru par le personnel. Il a dit qu’il envisagerait un taux inférieur, mais le taux individuel semble trop bas et il craint que cela ne provoque une transmission de maladies dans la ville.

Boykin a déclaré qu’il aimerait voir la ville envisager d’ouvrir un site d’injection sécurisé pour atténuer les déchets d’aiguilles et assurer la sécurité des utilisateurs.

« Ma fille a failli marcher sur une seringue l’année dernière au parc Deering Oaks et cela nous a fait peur. Je veux que l’on rende des comptes. Nous devons réfléchir à toutes les voix et déterminer à quoi ressemble une bonne solution pour tout le monde », a déclaré Boykin.

Pelletier était d’accord ; il aimerait voir les rues nettoyées, mais a suggéré que des conteneurs pour objets tranchants ou l’envoi de davantage de personnel pour nettoyer pourraient être une meilleure façon de le faire.

« Je ne pense pas qu’augmenter le risque d’exposition au VIH va réduire le nombre d’aiguilles », a-t-il déclaré.

Copiez le lien de l’histoire