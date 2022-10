Les candidats du district 2 du conseil du comté de McHenry parlent d’argent, d’impôts et de responsabilité fiscale – Shaw Local

Les candidats au conseil d’administration du comté de McHenry dans le district 2 ont déclaré que le public voulait parler d’argent.

Les électeurs, ont-ils dit, leur ont fait part de leurs inquiétudes concernant les impôts fonciers, l’inflation et l’incertitude générale concernant l’économie.

Le conseil de comté a ses propres préoccupations financières. Après des années sans augmentation des prélèvements, le comté tente de combler un déficit budgétaire de 2,6 millions de dollars, dont 1,2 million de dollars en mandats d’État non financés.

Cinq personnes se présentent pour les deux sièges ouverts du district 2: les démocrates Gloria Van Hof et le titulaire John Collins, les républicains John Reinert et le titulaire Jeff Thorsen, et le libertaire Jake Justen. Tous les candidats vivent à Crystal Lake.

Le district 2 comprend tout ou partie de Crystal Lake, Lakewood, Lake in the Hills et Algonquin.

«Nous recevons toujours des gens qui posent des questions sur les impôts et toujours, ‘Pourquoi sont-ils si élevés? Que pouvons-nous faire à ce sujet?’ ” Van Hof a déclaré à propos de ses interactions avec les électeurs pendant la campagne électorale.

Collins, également candidat démocrate, a déclaré que ses électeurs voulaient savoir s’il “utilisait l’argent des contribuables de la manière la meilleure et la plus efficace possible”.

Pour Collins, il pense que la responsabilité financière du conseil d’administration devrait inclure l’examen des besoins à long terme et leur paiement à l’aide d’obligations.

« Le comté n’a pas de dette, et pour beaucoup de gens, c’est une chose fantastique – un gouvernement qui n’a pas de dette. Mais cela a un coût », a déclaré Collins.

Lorsque des obligations sont émises sur 20 à 30 ans pour payer un projet tel qu’un pont, “vous avez ouvert ces 3 millions de dollars pour des choses plus immédiates”, a déclaré Collins.

Van Hof a déclaré que sa responsabilité financière va au-delà de la simple économie d’argent pour les contribuables “mais en l’investissant judicieusement et en faisant très attention, alors quand vous regardez votre plan et vos objectifs, ce que vous voulez accomplir avec ces économies”.

Thorsen, le républicain sortant, a déclaré qu’il n’était pas favorable à une augmentation du prélèvement fiscal.

La loi de l’État permet aux conseils de comté d’augmenter leurs prélèvements pour capter la croissance des nouvelles constructions plus 5 % ou le taux d’inflation, selon la valeur la plus faible.

On dit aux législateurs qu’ils doivent prélever pour capturer la nouvelle construction “ou la perdre pour toujours”, a déclaré Thorsen. “C’est une motivation qui est artificiellement motivée… que même si vous n’avez pas besoin d’argent, vous allez le prendre”, a-t-il déclaré.

Toute réduction du budget ou de la taxe doit être durable, a déclaré Thorsen, afin que le conseil n’ait pas à l’augmenter lors du prochain cycle budgétaire.

Reinert, un ancien membre du conseil d’administration qui n’a pas été élu en 2020, a déclaré que la notation AAA des obligations du comté de McHenry est attribuable à son historique de responsabilité budgétaire.

“La responsabilité fiscale sera essentielle pour que le comté de McHenry reste un lieu de vie agréable. Des impôts élevés… ne nous aident pas à favoriser la croissance”, a-t-il déclaré.

C’est cette même cote d’obligation, selon Collins, dont le comté devrait profiter.

Alors que la hausse des taux d’intérêt est une préoccupation, “avec la forme financière du comté, nous pouvons emprunter de l’argent à très très bon marché”, a déclaré Collins. “… Nous pourrions emprunter entre 4% et 5%.”

Justen, le Libertaire, s’est opposé à l’utilisation d’obligations pour financer les besoins du comté.

“Emprunter de l’argent… ça ne fera que pousser [costs] dans l’avenir et sur les propriétaires d’entreprises et les familles à la recherche d’un endroit où vivre. La responsabilité fiscale consiste à dépenser de l’argent selon vos moyens », a déclaré Justen.

Des taxes plus élevées, si elles sont approuvées par le conseil du comté, imposeront un fardeau supplémentaire aux personnes “subissant les effets négatifs de l’inflation sur les coûts de la nourriture, du gaz, du chauffage et de l’énergie”, a déclaré Justen.