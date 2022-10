Les candidats du district 1 du conseil du comté de Kendall ont leur mot à dire sur la criminalité locale et les projets d’infrastructure – Shaw Local

Les candidats aux sièges du conseil du comté de Kendall du district 1 lors des élections générales du 8 novembre ont exprimé diverses opinions lorsqu’on leur a demandé dans un questionnaire Record Newspapers / Shaw Local s’ils pensaient qu’il y avait un problème de criminalité dans le comté.

Le bureau du shérif du comté de Kendall fournit des services de police aux zones non constituées en société du comté, y compris la subdivision de Boulder Hill et ses plus de 8 000 habitants, et gère également la prison du comté de Yorkville. Le conseil de comté est chargé d’approuver le budget annuel du bureau du shérif.

Les candidats ont également répondu à une question d’enquête sur les projets de routes et de ponts qui, selon eux, devraient être une priorité dans le comté. (Pour voir les réponses des candidats au questionnaire complet, rendez-vous ici.)

Neuf candidats cherchent à élire cinq sièges ouverts dans le district 1, qui comprend les six cantons du centre et les plus à l’ouest du comté : Bristol, Kendall, Lisbonne, Little Rock, Fox et Big Grove. Le vote anticipé aux élections est déjà en cours.

Voici comment les candidats ont répondu aux questions du sondage sur la criminalité et les projets de routes et de ponts :

Brian DeBolt (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Nos services de police locaux et de comté font un excellent travail. Ils peuvent utiliser plus de personnel et de ressources du groupe de travail pour accomplir leurs tâches.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Le numéro 1 est le projet de pont du chemin Eldamain et l’amélioration des routes. Puis Route 47 de Yorkville à Sugar Grove et améliorations de Ridge Road vers le sud jusqu’à l’Interstate 80

Scott Gengler (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je crois que le bureau de notre shérif et les autorités locales vont au-delà pour faire de notre comté et de nos communautés un endroit sûr où les familles peuvent vivre et élever leurs enfants. Je suis un fier partisan de toutes les forces de l’ordre, en particulier dans notre comté.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Dans le district 1, j’aimerais voir l’élargissement de la State Route 47 de Caton Farm Road, au sud de Yorkville, jusqu’à Sugar Grove, au nord du comté de Kendall. L’amélioration susmentionnée améliorera ensuite l’intersection de Galena Road (une autoroute de comté) et de la State Route 47. J’aimerais voir la courbe de Cannonball Trail aplatie afin qu’elle soit moins dangereuse. J’aimerais également que l’intersection de Cannonball Trail et de Galena Road soit améliorée. Il est également passionnant de voir les progrès du pont du chemin Eldamain et j’espère voir l’achèvement du pont d’ici la fin de 2022.

Malanda Griffin (D)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Dans l’ensemble, le comté de Kendall n’a pas de problème de criminalité majeur d’après les données du bureau du shérif du comté de Kendal. Cependant, certains des problèmes de criminalité dans le comté de Kendall sont le vol de biens, la conduite en état d’ébriété et les agressions. Pour réduire la criminalité, nous devons élever tous les citoyens du comté de Kendall et fournir des services sociaux supplémentaires.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Les projets locaux de génie civil prioritaires comprennent l’agrandissement de la route 47 et du chemin Galena et la coordination des signaux lumineux correspondant correctement.

Audra Hendrix (D)

N’a pas renvoyé de questionnaire.

Marta Keane (D)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Nous avons la chance que la plupart de nos crimes soient mineurs, mais nous devons être en mesure de nous attaquer aux crimes graves occasionnels. La dotation en personnel pour lutter contre les vols et les utilisations illégales de biens qui perturbent les quartiers semble adéquate.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Wolf’s Crossing est une route très fréquentée, tout comme Orchard. Les deux ont besoin de fonds étatiques et fédéraux pour les mises à niveau.

Todd Milliron (parti du comté de Kendall)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je me sens en sécurité dans le comté de Kendall. Nous avons élevé nos trois enfants ici, dans le comté de Kendall, et notre système scolaire local a fait un excellent travail en les préparant au monde extérieur. Tous les trois prospèrent désormais. Si nous tous qui avons des enfants prenons nos responsabilités parentales au sérieux, menons par l’exemple, vivons selon les Dix Commandements et la Règle d’Or, la plupart des enfants assimilent ces valeurs. Ma pensée est que si nous avons fait du bon travail en tant que parent, le ciel est la limite pour cet individu. Je suis d’avis que la plupart des crimes dans notre comté sont liés à des personnes toxicomanes et qui prennent des décisions irrationnelles ou en état d’ébriété. Ma devise est : « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose » et le plus tôt sera le mieux. Ensuite, il peut y avoir une intervention et nous pouvons remettre ces personnes sur la voie d’être des citoyens productifs.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Wolf’s Crossing Road et Collins Road Extension Dans le canton d’Oswego, cette partie du comté a des goulots d’étranglement et elle obtiendra le financement nécessaire pour augmenter la capacité routière et rendre plus sûre la conduite sur ces deux routes très fréquentées.

Jason Peterson (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je pense que le shérif du comté de Kendall [Office] fait un travail louable pour assurer la sécurité de notre communauté. Nous aimerions nous assurer qu’ils disposent des ressources nécessaires pour faire leur travail en toute sécurité (physiquement, mentalement). Nous devons également nous assurer qu’ils ne sont pas surchargés de travail ou trop stressés.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Travailler avec [the Illinois Department of Transportation] sur la route 47 entre Yorkville et le projet Sugar Grove, cela devrait être considéré comme une priorité élevée. J’ai répondu à de nombreuses préoccupations des résidents de la région concernant les mauvaises conditions et la circulation ralentie, etc. Continuez également à pousser le pont d’extension d’Eldamain jusqu’à son achèvement.

Ruben Rodríguez (D)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Dans l’ensemble, le taux de criminalité dans le comté de Kendall est faible. Il y a quelques zones troublées dans le comté de Kendall, mais le département du shérif fournit des patrouilles supplémentaires dans ces zones. En attendant, je sais qu’ils s’impliquent le plus possible dans la communauté via la police de proximité. Ceci est essentiel pour créer un partenariat de confiance avec la communauté. Chaque fois que quelque chose de positif se produit dans ces zones, il est diffusé sur les réseaux sociaux et sur l’application mobile du shérif du comté de Kendall. Cette approche proactive doit se poursuivre et se développer.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

L’une des plus grandes priorités était le projet du pont Eldamain et il est sur le point de se concrétiser. Il devrait être ouvert à la circulation d’ici la fin de l’année (2022). Le concept du pont a commencé dans les années 1990 et de nombreuses personnes qui travaillent dur depuis lors ont aidé à le finaliser. En ce qui concerne les projets routiers locaux, je pense que la route 47 est la deuxième priorité la plus élevée pour le comté de Kendall. Il doit y avoir quatre voies entre Morris, Yorkville et Sugar Grove. Il reste trois sections à compléter. De plus, nous devons pousser pour plus de corridors nord-sud comme Eldamain Road, comme l’achèvement de l’extension de Collins Road et du Wikaduke Trail dans l’est du comté de Kendall. Je crois que cela amènerait de grandes industries dans notre comté pour aider avec notre assiette fiscale.

Seth Wormley (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je suis fier d’appeler le comté de Kendall chez moi. Je crois que c’est un endroit sûr où vivre et je continuerai à soutenir notre police et le département du shérif. Le crime est présent dans toutes les collectivités, grandes et petites, et il est important d’appuyer notre police.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Pont du chemin Eldamain.