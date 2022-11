Les candidats du Dakota du Sud se rassemblent avant le jour du scrutin

SIOUX FALLS, SD (AP) – La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a prévu un rassemblement de réélection lundi avec un message vidéo de l’ancien président Donald Trump dans une dernière poussée pour faire voter les électeurs dans la partie occidentale fortement républicaine de l’État, tandis que son démocrate challenger, le législateur de l’État Jamie Smith, s’est concentré sur la plus grande ville de l’État dans le but de rendre la course compétitive en remportant gros dans sa ville natale de Sioux Falls.

Les rassemblements de campagne en duel de lundi soir se sont concentrés sur les zones où chaque candidat s’attend à attirer un grand nombre d’électeurs. Pour Noem, c’était à Rapid City, près de l’endroit où elle a organisé une célébration des feux d’artifice du jour de l’indépendance en 2020 avec Trump. Pour Smith, c’était au Washington Pavillion de Sioux Falls, où il a déjà fréquenté le lycée avant que le bâtiment ne soit converti en centre d’événements.

Les républicains ont presque doublé les démocrates sur les rôles d’électeurs dans le Dakota du Sud, mais Smith a déclaré qu’il espérait porter Sioux Falls avec suffisamment de voix pour augmenter ses chances de bouleversement le jour du scrutin. Un démocrate n’a pas remporté le poste de gouverneur du Dakota du Sud depuis les années 1970.

“Nous travaillons dur pour trouver ces électeurs occasionnels pour nous assurer qu’ils obtiennent le vote”, a déclaré Smith, ajoutant qu’il prévoyait de continuer à frapper aux portes et à passer des appels téléphoniques avec moins de 24 heures avant l’ouverture des bureaux de vote.

Noem a dépensé une somme d’argent historique dans la course, remplissant le temps d’antenne de la télévision avec des publicités qui vantaient son approche non interventionniste des fermetures d’entreprises et des mandats de port de masque pendant la pandémie de COVID-19. Elle a dépassé Smith près de 6 contre 1.

Se présentant comme un modéré, il a déclaré qu’il avait essayé de “rester aussi positif que possible” au milieu d’une multitude d’annonces de campagne de Noem qui le ciblaient en tant qu’allié du président Joe Biden et le qualifiaient d'”extrême”.

Au cours de son mandat en tant que première femme gouverneur de l’État, Noem a placé à plusieurs reprises l’État – et elle-même – sous les projecteurs nationaux. Elle s’est étroitement alliée à Trump, peut-être plus visiblement en organisant une énorme célébration de feux d’artifice mettant en vedette l’ancien président au mont Rushmore en 2020.

L’attention nationale a alimenté la spéculation selon laquelle Noem pourrait viser une candidature à la Maison Blanche en 2024, bien qu’elle ait déclaré qu’elle prévoyait de servir encore quatre ans au bureau du gouverneur. Elle a défendu ses fréquents voyages à l’extérieur de l’État pour assister à des événements conservateurs dans le but d’attirer des entreprises dans l’État et de renforcer son économie. Le Dakota du Sud, avec une population de moins d’un million d’habitants, a également vu un afflux de nouveaux résidents attirés par son faible coût de la vie et sa politique conservatrice.

Noem, cependant, a suggéré qu’elle faisait face à une course serrée avec Smith cette année parce que de nombreux résidents de longue date de l’État n’apprécient pas autant son style politique.

“Cette course est proche à cause de personnes qui vivent ici depuis toujours et qui prennent notre liberté pour acquise”, a-t-elle déclaré à la foule lors d’un rassemblement la semaine dernière.

Le porte-parole de la campagne de Noem, Ian Fury, a déclaré que la campagne tente de rappeler aux gens de se rendre aux urnes.

“Tant que les républicains se présentent et votent pour le gouverneur Noem, nous ferons très bien”, a-t-il déclaré.

Noem a passé tôt lundi à assister à de plus petits rassemblements à Watertown et Sioux Falls avant de se diriger vers l’ouest jusqu’à Rapid City.

Les électeurs du Dakota du Sud ont également décidé mardi de renvoyer une paire de titulaires, le sénateur John Thune et le représentant Dusty Johnson, à Washington. Ils voteront également sur la légalisation de la marijuana récréative et l’élargissement de l’admissibilité à Medicaid grâce à une paire de mesures de vote.

Stephen Groves, l’Associated Press