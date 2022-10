Les candidats du Bureau County Clerk ont ​​emballé le Prouty Building pour le forum du week-end – Shaw Local

Le Forum pour le Bureau County Clerk and Recorder, organisé par la Coalition pour les droits constitutionnels, s’est tenu samedi et n’a laissé de places debout qu’au Prouty Building de Princeton.

Le titulaire Matthew Eggers et le challenger Dylan Benavidez se sont affrontés devant une foule d’environ 50 personnes pour aborder des questions concernant les tâches du bureau.

Eggers a été greffier et enregistreur du bureau du comté au cours des quatre dernières années. Il est un résident de Princeton depuis toujours; marié et père de trois jeunes garçons.

Benavidez est le challenger et est originaire de Sheffield. Il vit actuellement à Princeton.

Les deux candidats ont eu l’occasion de répondre à des questions sur des sujets que les organisateurs ont jugés pertinents pour le poste. Patricia Grant a servi de modératrice.

Benavidez s’est vu poser la première question concernant sa vision des tâches les plus importantes pour le bureau. Sa réponse a identifié la perception d’impôts, la préservation des dossiers et les élections.

Eggers a déclaré que les circonscriptions fiscales, la sécurité électorale, les comptes créditeurs et la collaboration avec le conseil de comté sont les principales tâches du bureau du greffier.

En ce qui concerne les améliorations apportées aux opérations du bureau, Eggers a déclaré qu’il avait reçu une subvention fédérale aux fins de la numérisation des documents. Ceux-ci seront disponibles en ligne via un site tiers sécurisé dans un proche avenir.

Benavidez a cité des sites Web opérationnels et une formation à la sécurité était nécessaire du bureau à son avis.

L’expérience de la vie et comment elle a préparé chacun d’eux pour le bureau était le sujet suivant. Benavidez a déclaré que son père est un agriculteur et que sa mère, qui est sergent à la prison du comté de Bureau, lui a inculqué une croyance dans le travail acharné.

Eggers a déclaré qu’il aimait les gens et les aidait quand ils avaient besoin de quelque chose au palais de justice. Il est fier d’avoir une histoire familiale de service public.

Le grand-père d’Eggers a été chef de la police de Princeton pendant de nombreuses années et lui a servi de modèle. Le précédent travail d’Eggers comprenait six ans chez Heartland Bank et Elmore Electric, respectivement, où ses fonctions comprenaient tout, des comptes créditeurs à la répartition.

Benavidez a déclaré qu’une tournée en tant qu’étudiant étranger en France et l’obtention précoce de son diplôme d’études secondaires via Penn Foster, un programme en ligne, l’ont aidé à se préparer au poste de greffier et recorder. Benavidez a ensuite travaillé chez McDonalds pendant deux ans et à Heartland Bank.

Les titres de compétences d’Eggers incluent le fait d’être diplômé en 2002 de Princeton High School, IVCC et DeVry Technical College et d’étudier les systèmes d’information technologique.

Eggers a déclaré qu’il continue de se tenir au courant des changements au bureau grâce à des conférences régulières et à des formations d’État. Chaque mois, il rencontre d’autres greffiers du comté pour discuter des changements et des problèmes liés à leur bureau.

La préservation de l’identité des utilisateurs du bureau était le prochain sujet de préoccupation alors qu’Eggers parlait des programmes en cours de mise en œuvre qui fourniront un site Web sécurisé pour les dossiers d’état civil numériques, le maintien de l’intégrité et un système d’alerte de fraude immobilière. Il a déclaré que cela devrait bientôt être opérationnel.

Benavidez a mentionné qu’il aimerait parler avec des greffiers d’autres comtés, mettre en place une notification par e-mail pour les personnes demandant des actes d’état civil et fournir une formation sur l’usurpation d’e-mails.

En ce qui concerne l’intégrité des élections, Benavidez pense que le vote par correspondance est une bonne méthode, ainsi que l’urne au palais de justice. Les deux candidats ont convenu que la formation des juges électoraux était importante.

Eggers a également déclaré que l’équipement de tabulation et de numérisation utilisé est largement testé avant chaque élection, par son bureau et le fabricant. L’urne du palais de justice est bien verrouillée et à la vue des caméras. Les bulletins de vote sont collectés quotidiennement et l’urne est verrouillée en dehors de la saison électorale.

L’élection du Bureau County Clerk et d’autres courses du comté et de l’État aura lieu le 8 novembre. Contactez le bureau du Bureau County Clerk pour plus d’informations.