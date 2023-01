Les candidats du 3e quartier du conseil municipal de Morris expriment leur point de vue sur le développement et l’expansion du centre-ville – Shaw Local

MORRIS – Les candidats républicains en lice pour un siège représentant les résidents du quartier 3 du conseil municipal de Morris expriment leurs points de vue sur les projets de développement et d’expansion du centre-ville.

Les quatre quartiers du conseil municipal de Morris sont sur le bulletin de vote lors des élections primaires du mois prochain, avec un siège ouvert par district. Pour l’élection primaire républicaine, seuls les quartiers 3 et 4 sont contestés. Le vainqueur de l’élection primaire déterminera qui siègera au conseil.

Le titulaire du troisième quartier, Alex Clubb, a déclaré qu’il pensait que le conseil faisait un excellent travail avec le développement du centre-ville, mais le “3e quartier est le quartier oublié”.

« Notre région a besoin de tant d’attention. J’aime le plan du nouveau parc, mais ce n’est tout simplement pas assez rapide. Au cours de ma première année, j’avais rencontré une entreprise pour faire refaire complètement nos deux parcs pour environ 225 000 $. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, mais nous avons pu installer une nouvelle patinoire et un nouveau système de son à l’hôtel de ville pour nos réunions. Ces deux dépenses auraient pu être affectées aux parcs du 3e quartier. Je crois que nous devons travailler sur ce qui est vieux, cassé et souvent oublié », a-t-il déclaré.

Son adversaire, Jeff Wachowski, a convenu que le conseil actuel avait fait un excellent travail pour «promouvoir le centre-ville de Morris».

“En ce qui concerne le district du parc, je m’intéresse personnellement beaucoup à l’amélioration de tous nos parcs et je soutiens pleinement le fait de les considérer comme une priorité absolue s’il est élu”, a-t-il déclaré.

Clubb a également déclaré qu’il ne pensait pas que le conseil l’avait correctement utilisé et a cité le détournement de fonds comme explication pour avoir souvent voté contre certains points.

« Si je suis réélu, je veux continuer à travailler dur pour apporter des changements au 3e arrondissement. Notre centre-ville est déjà magnifique, alors commençons à nettoyer les vieux bâtiments, à réparer nos rues et nos trottoirs et les problèmes de drainage et d’égout de notre 3e quartier », a-t-il déclaré.

Parallèlement au développement du centre-ville, Morris fait face à une expansion à partir des banlieues nord et les deux candidats conviennent que même si la croissance est inévitable, elle doit être contrôlée.

“Dans l’ensemble, je pense que si elle est effectuée correctement, l’expansion sera une bonne chose. Nous devrions voir de plus grandes chaînes de restaurants et plus d’entreprises déménager dans la région, nous verrons également plus de logements et d’emplois à cause de cela. C’est formidable, car s’il est correctement géré, ce sera une excellente source de recettes fiscales qui devrait soulager le stress des résidents actuels », a déclaré Clubb.

Wachowski a convenu que la croissance devait être contrôlée. En ce qui concerne les recettes fiscales, Morris a une excellente assiette fiscale et les écoles étaient le « plus gros poste ».

Le vote anticipé pour le 28 février, la primaire républicaine commence ce jeudi 19 janvier au palais de justice du comté de Grundy. Pour information, visitez grundycountyil.gov.