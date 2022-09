Les candidats doivent-ils être rémunérés pour les entretiens d’embauche ?

Coût de la vie4:31Doit-on payer des gens pour faire des entretiens d’embauche ?

La recherche d’un emploi peut demander autant de temps et d’efforts que le travail, ce qui amène certains acteurs du marché du travail à réclamer que les employés potentiels soient rémunérés pour leur temps.

Considérez la quantité d’efforts déployés pour postuler à un emploi : pour chaque poste auquel vous postulez, vous devez mettre à jour votre CV ou votre portfolio, et rédiger une nouvelle lettre de motivation.

Parfois, les travailleurs potentiels sont également invités à remplir de longs questionnaires ou à accomplir des missions.

Une rangée de panneaux publicitaires est affichée devant un restaurant Burger King en Pennsylvanie. (Keith Srakocic/Associated Press)

Et cela avant le processus d’entretien – qui peut impliquer des heures de travail préparatoire, de multiples réunions et des rendez-vous chronophages.

Plus de 80 heures passées par un Calgarien

Alors qu’elle cherchait du travail en 2019, la résidente de Calgary Roslie Main a été convoquée pour 20 entrevues. Elle estime y avoir passé plus de 80 heures collectivement, en tenant compte du temps de préparation et de déplacement.

“Quand vous passez autant de temps sur ces interviews et qu’elles ne fonctionnent pas pour une raison quelconque, eh bien, c’est en quelque sorte écrasant”, a déclaré Main dans une interview avec CBC Radio. Coût de la vie.

Main a finalement été embauchée par une organisation à but non lucratif locale, mais a déclaré que le processus d’entretien occupait une grande partie de son calendrier.

“J’ai postulé pour le poste en mai. J’ai eu le premier entretien en juin. J’ai eu un deuxième entretien fin juin, un troisième entretien en juillet et un quatrième entretien en août”, a-t-elle déclaré. “Et c’était pour un poste contractuel qui n’était que de six mois.”

Des heures de préparation, tout cela non rémunéré

Lorsque Sanya Bhushan a déménagé à Calgary cet été, elle a vécu une expérience similaire. Bhushan a déclaré qu’elle voulait trouver un emploi rapidement pour quitter la maison de sa famille élargie et s’installer chez elle au centre-ville.

Bhusan a travaillé comme conseillère en santé mentale en Inde, et lorsqu’elle a reçu un appel pour son premier entretien d’embauche à Calgary, elle a tout laissé tomber pour s’y préparer.

Cette photo montre des personnes tenant des CV, vraisemblablement en attente d’entretiens d’embauche. Si ces gens interviewaient vraiment pour des emplois chez FoodShare Toronto ou dans d’autres organismes à but non lucratif, ils seraient payés pour leur temps. (Shutterstock / fizkes)

“J’avais un examen de permis d’apprenti conducteur prévu pour le lendemain, et je me suis dit:” Non, ça n’arrive pas “”, a-t-elle déclaré.

“J’avais besoin de me concentrer là-dessus. Je voulais me donner à 100% et il n’y avait pas de place pour penser à autre chose ou être distrait à ce moment-là.”

Bhusan n’a pas obtenu le poste, mais a passé 12 heures à se préparer pour l’entretien.

“Vous n’avez pas de nouvelles des gens. Vous êtes rejeté. Et le simple fait de postuler pour un autre emploi semble être un énorme fardeau.”

Elle a dit qu’une sorte de compensation pour tout ce travail aurait remonté son moral.

“Cela vous donne juste un peu de motivation … Je fais quelque chose de valable qui finira par porter ses fruits.”

Les entretiens sont “extrêmement incontrôlables”, déclare l’entraîneur de carrière

L’entraîneure de carrière de Toronto, Allison Venditti, a déclaré à CBC Radio qu’elle ne “s’était jamais bien sentie” d’appeler des candidats sans les rémunérer pour leur temps.

En 2021, le consultant en ressources humaines a commencé à rémunérer les demandeurs d’emploi pour des entretiens. Selon Venditti, cette stratégie pourrait aider les entreprises à se démarquer si elles ont du mal à trouver des talents sur le marché du travail restreint du Canada.

La professionnelle des ressources humaines Allison Venditti pense que les travailleurs devraient être payés s’ils passent un entretien pour un emploi. “Les entretiens sont devenus extrêmement incontrôlables – extrêmement incontrôlables”, a-t-elle déclaré. (Fourni)

“Je le dirai jusqu’à ce que j’en devienne bleu : de bonnes RH sont de bonnes relations publiques, et les gens parlent”, a déclaré Venditti, qui a souligné que le processus d’entretien est la première interaction qu’un employé potentiel a avec une entreprise.

Un employé potentiel qui passe par le processus d’entretien et est remboursé pour son temps peut considérer le processus comme “incroyable”, a déclaré Venditti, et envisagerait de postuler à des postes dans cette entreprise à l’avenir.

Si les entreprises devaient payer les candidats pour faire des entretiens, Venditti pense qu’elles réfléchiraient plus attentivement à la perte de temps des candidats. Par exemple, au lieu d’interroger 10 personnes, dit-elle, les employeurs pourraient n’appeler que les quatre meilleurs candidats.

“Les entretiens sont devenus complètement incontrôlables”, a-t-elle déclaré. “Énormément de contrôle.”

Alors que la perspective de payer pour des entretiens peut sembler coûteuse, en particulier pour les emplois de niveau débutant, Venditti suggère qu’être plus sélectif avec les pratiques d’embauche peut finalement se traduire par des économies. Pour les personnes impliquées dans le processus d’embauche, une heure passée avec chaque candidat est à une heure d’autres tâches quotidiennes.

“Pour les employeurs, cela coûte cher”, a-t-elle déclaré. “Regardez tous ces gens qui prennent le temps de faire des interviews.”

75 $ par entrevue d’un organisme à but non lucratif de Toronto

Les dizaines d’heures non rémunérées consacrées à la recherche d’un emploi sont décrites par Paul Taylor de FoodShare Toronto comme de la « main-d’œuvre » que les employeurs exigent depuis longtemps « gratuitement ».

Paul Taylor est directeur général de FoodShare Toronto; l’association rémunère les candidats qui se rendent à l’étape de l’entretien. (Soumis par FoodShare Toronto)

“Et c’est assez scandaleux, surtout si l’on considère qui a réellement plus de ressources dans cette équation”, a-t-il déclaré.

En mars 2022, FoodShare Toronto a commencé à payer les candidats à un emploi 75 $ par entrevue à titre de compensation pour s’absenter du travail ou pour les frais de garde d’enfants.

Les candidats à qui l’on demande de préparer une mission dans le cadre de l’évaluation du poste sont rémunérés pour le temps nécessaire à la réalisation de cette mission. Leur rémunération est basée sur le taux horaire du poste pour lequel ils postulent.

“Si vous êtes au chômage et que vous voyez vos économies diminuer sans aucun rappel pour des entretiens, si vous en recevez un qui dit:” Nous allons vous payer “, cela peut faire une énorme différence si vous mangez ou non cette semaine-là, à votre santé mentale, à toutes ces sortes de choses”, a déclaré Taylor.

FoodShare Toronto dit connaître au moins cinq autres organisations canadiennes qui ont commencé à payer les candidats sélectionnés pour des entrevues, citant l’inspiration de l’organisme à but non lucratif.