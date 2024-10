Les candidats des deux côtés veulent que les victimes d’Hélène votent

Des fournitures aux nouvelles options de vote, les responsables tentent d’aider les résidents de l’ouest de la Caroline du Nord à retrouver un certain sentiment de normalité à l’approche des élections.

La belle-fille de l’ancien président Donald Trump, Lara Trump, était à Charlotte mardi pour aider à Ouragan Hélène efforts de secours.

Heart and Hands prévoit d’envoyer un autre camion de dons à WNC. Le garde-manger aide également les résidents du comté de Mecklenburg. Women For Trump a fait don de beaucoup de nourriture, de couvertures et d’autres fournitures. pic.twitter.com/iRG7QYyUOt – Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) 15 octobre 2024

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir faire un don non seulement à la région de Charlotte et à la communauté qu’elle dessert, mais également de livrer de la nourriture ici et de contribuer aux secours en cas de catastrophe dans la partie ouest de l’État », a déclaré Trump.

Trump, Sage Steele et d’autres membres du groupe Women for Trump ont rempli le garde-manger Hearts and Hands à Charlotte de dons pour l’ouest de la Caroline du Nord. Ils espèrent que ces objets aideront les gens à se remettre d’Hélène.

Même si voter n’est peut-être pas une priorité, Trump encourage les habitants de l’ouest de la Caroline du Nord à élaborer des plans pour voter.

« Même s’ils ont perdu beaucoup de choses dans leur vie, nous ne voulons pas non plus qu’ils perdent leur capacité de voter, car il est si important que chaque électeur sorte et profite de l’opportunité qu’il a en tant que citoyen américain de voter, » » dit-elle.

Les responsables électoraux encouragent les habitants des comtés touchés par la catastrophe à vérifier leurs lieux de vote avant de se rendre aux urnes. Plusieurs comtés ont ajouté ou modifié des sites, et certains ont ajouté le vote du dimanche.

« Un énorme mérite revient à nos partenaires de gestion des urgences et à la FEMA, aux compagnies d’électricité et, bien sûr, aux conseils électoraux des comtés de l’ouest de l’État, d’avoir ouvert presque tous les sites de vote anticipé après une tempête aussi dévastatrice. visite dans le cadre d’un effort », a déclaré Karen Brinson Bell, directrice du conseil des élections de l’État de Caroline du Nord.

Le comté de Catawba est l’un des 25 comtés qui bénéficient de plus de flexibilité en matière de lieux et d’heures de vote en raison de la tempête. L’électrice Annie Sifford est reconnaissante pour les changements et pour les gens qui prennent le temps de voter.

« Nous avons désespérément besoin de leurs votes parce que les temps sont si serrés », a-t-elle déclaré.

Quant au garde-manger, ils ont envoyé un camion de fournitures à Montreat et prévoient d’en envoyer un autre dans les semaines à venir. Ils aident également les familles du comté de Mecklembourg.

L’ancien président Donald Trump se rendra à Charlotte mardi prochain pour ce qu’il appelle une réunion des dirigeants religieux de 11 heures. Il sera rejoint par le Dr Ben Carson et son fils, Eric Trump.

