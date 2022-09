Les candidats dépensent plus de 6,4 milliards de dollars en publicités, faisant de la course l’une des plus chères de tous les temps

Les élections de mi-mandat de 2022 sont sur le point d’être les plus chères de tous les temps, car plus de 6,4 milliards de dollars sont investis dans des publicités télévisées, radiophoniques et numériques pour la Chambre des États-Unis, le Sénat, les gouverneurs et les courses locales, selon un tracker publicitaire non partisan. AdImpact et les données sur le financement des campagnes.

Les candidats et les groupes extérieurs ont dépensé près de 50 millions de dollars en publicités à mi-parcours diffusées sur Facebook et Google uniquement, au cours des 30 derniers jours, selon les données compilées par les entreprises.

Les plus de 6,4 milliards de dollars de dépenses publicitaires dépassent déjà les cycles électoraux de 2018 et 2020, selon AdImpact, qui estime que les dépenses publicitaires globales atteindront 9,7 milliards de dollars d’ici le jour du scrutin en novembre.

L’énorme quantité de dépenses consacrées aux publicités politiques tout au long du cycle électoral de 2022 reflète l’urgence des deux partis à prendre le pouvoir à Washington et dans tout le pays. Les démocrates contrôlent la Chambre et le Sénat, mais seulement par de faibles marges.

Le Sénat est divisé à 50-50, les démocrates devant compter sur le vice-président Kamala Harris pour un vote décisif. Cook Political Report marque les sièges au Sénat détenus par Sens. Raphael Warnock, D-Ga., Catherine Cortez Masto, D-Nev. et Ron Johnson, R-Wis. comme des tos ups. Les démocrates ont un majorité de neuf sièges à la Chambre, avec Cook Political Report projetant 31 sièges à la Chambre entre les deux partis sont à gagner ce cycle.

Les campagnes Masto et Warnock ont ​​dépensé un peu plus de 4 millions de dollars en publicités télévisées depuis le 5 septembre, selon une récente Les données suivi par le Wesleyan Media Project. L’équipe de Johnson et le Comité sénatorial national républicain ont dépensé près de 1,3 million de dollars en publicités télévisées, combinés, au cours de la même période, selon l’étude.

Une étude distincte du même groupe montre que les courses fédérales de haut en bas des bulletins de vote dans ces États ont touché des problèmes clés pour les électeurs, notamment l’environnement, les soins de santé, l’inflation et la sécurité publique.

Les campagnes ont mis une tonne de ressources dans les publicités numériques au cours du mois dernier. Ils ont dépensé près de 46 millions de dollars en annonces Google au cours des 30 derniers jours, selon les données du moteur de recherche.

Le Sénat Leadership Fund, un super PAC aligné sur le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., A dépensé 2,72 millions de dollars depuis fin août pour des publicités Google attaquant les démocrates candidats au Sénat. L’association à but non lucratif alliée du PAC, One Nation, a dépensé un peu plus de 2,3 millions de dollars en publicités. Le Congressional Leadership Fund, un super PAC qui soutient les républicains de la Chambre, a dépensé 1,32 million de dollars au cours du mois dernier en publicités Google.

Les démocrates ont sauté le pas en dépensant des millions en publicités Google au cours des quatre dernières semaines, selon les archives. Le Comité de campagne sénatoriale démocrate, une branche de campagne des démocrates du Sénat, a dépensé un peu plus d’un million de dollars en publicités Google au cours de cette période. Le Comité de campagne du Congrès démocrate, qui agit comme le bras de campagne des démocrates de la Chambre, a dépensé un montant presque égal pour les annonces Google.

Parmi les démocrates du Sénat, la campagne de Warnock a dépensé le plus en annonces Google au cours des 30 derniers jours, injectant plus d’un million de dollars dans des spots sur la plate-forme de recherche.

Les campagnes et les groupes extérieurs ont dépensé plus de 4 millions de dollars sur Facebook au cours de la même période, selon les données du géant des médias sociaux.

Americans for Prosperity Action, un super PAC financé en partie par l’énorme conglomérat Koch Industries, a dépensé plus de 810 000 $ en publicités Facebook, certains spots soutenant les républicains qui se présentent aux sièges de l’État. Koch Industries a fait un don de 3 millions de dollars au super PAC en août, selon un dossier de la Commission électorale fédérale.

La campagne de Warnock a dépensé près de 735 000 $ sur les spots Facebook ce mois-ci, avec John Fetterman, un démocrate candidat au siège du Sénat de Pennsylvanie contre le Dr Mehmet Oz dépensant 550 000 $ sur la même période.