Les candidats démocrates au Sénat frappent le GOP dans la collecte de fonds

Le Sénat est 50-50. Les cotes d’approbation du président Joe Biden sont souterraines. Il semblerait que la situation soit parfaitement mise en place pour que les républicains prennent d’assaut le Sénat et vicient essentiellement les deux dernières années du mandat de Biden, du moins en ce qui concerne la législation. Mais le GOP a des problèmes d’argent.

Vous pourriez dire : « Ouais, eh bien, qui n’a pas de problèmes d’argent ? » Et nous avons une réponse. Les démocrates candidats au Sénat. Comme le rapporte Axios, “c’est comme si les donateurs du GOP ne savaient pas que le Sénat est à gagner”, et PoliticusUSA s’empressera d’ajouter, “mais les démocrates le savent”. Les candidats au Sénat du GOP sont loin derrière leurs adversaires démocrates dans les principaux États du champ de bataille.

Les rapports financiers du deuxième trimestre étaient attendus hier, et Axios a déjà versé sur les résultats. Les démocrates devraient être satisfaits. Il semble que les démocrates comprennent à quel point les élections de 2022 seront importantes :

En Arizona, le principal candidat républicain, Blake Masters, n’a levé que 827 000 $ au cours du trimestre (1,58 million de dollars en espèces) à 13,6 millions de dollars (24,9 millions de dollars en espèces) pour le sénateur Mark Kelly, le démocrate sortant. Un autre candidat du GOP, Jim Lamon, a rapporté 1,2 million de dollars (1 million de dollars en propre).

Certes, une partie de cet argent fusionnera autour du candidat du GOP une fois que l’Arizona aura sa primaire, mais… pour être sûr, 13,6 millions de dollars, c’est bien plus que 0,82 million de dollars, même en Arizona.

En Pennsylvanie, un autre décompte décevant de la collecte de fonds d’un grand candidat au Sénat du GOP: le Dr Oz a levé 1,6 million de dollars dans le dernier rapport de collecte de fonds et a investi 2,2 millions de dollars de son propre argent – ​​se terminant en juin avec 1,1 million de dollars en espèces. Le démocrate John Fetterman, malgré son absence de la piste suite à un accident vasculaire cérébral, a levé 10 millions de dollars (5,5 millions de dollars en main).

Umm, donc Oz n’a même pas l’excuse qu’il attend de gagner la primaire. Il a remporté la primaire (à peine, et Dieu merci, car Oz est son pire ennemi). La Pennsylvanie est un État terriblement grand avec un siège ouvert terriblement grand, et 1,6 million de dollars est un montant terriblement petit compte tenu des enjeux. Si l’on est Mitch McConnell, la Pennsylvanie est probablement l’État qui le fait boire toute la journée. Seul Donald Trump pouvait approuver le candidat le moins sympathique disponible pour affronter le candidat le plus sympathique de John Fetterman. (Fetterman est tout aussi sympathique que le sénateur Mark Kelly, ce qui veut dire quelque chose. Kelly n’est pas seulement l’un des astronautes les plus légendaires du pays, mais il est également l’un des maris les plus respectés du pays, ayant aimé Gabby Giffords tout au long d’un remarquable rétablissement. .)

Le motif tient dans de petits états :

Dans le New Hampshire, La sénatrice Maggie Hassan (D) a levé 5,07 millions de dollars à seulement 538 000 dollars pour son principal challenger du GOP, le président du Sénat de l’État, Chuck Morse.

Lorsque vous relancez dix fois le montant que votre adversaire a relancé, cela doit être le signe d’un sérieux enthousiasme et d’une prise de conscience de ce qui est en jeu.

Axios note que Herschel Walker a connu un bon trimestre, levant 6 millions de dollars. C’est un signe merveilleux parce que c’est essentiellement de l’argent enfoui dans un trou. Herschel Walker est peut-être tout sauf inéligible face au sénateur démocrate que même la plupart des républicains reconnaîtront à contrecœur comme un bel homme, en la personne du sénateur Ralph Warnock. Si Walker bat Warnock (ce qui est hautement improbable), le pays est officiellement sur sa dernière pente vers le fascisme. Oh! Et Warnock a levé 17 millions de dollars, soit trois fois plus que Walker. Encore une fois, l’enthousiasme des électeurs.

Pour la première fois dans la mémoire moderne, les mi-mandats pourraient ne pas se retourner contre le parti au pouvoir même si Biden reste profondément impopulaire. Les cotes d’approbation de Biden sont presque uniquement basées sur le voyage de chacun pour obtenir de l’essence et des produits d’épicerie, deux développements exaspérants qui sont de nature mondiale. La faveur des démocrates est de nature nationale. La prise de pouvoir d’extrême droite par le SCOTUS fait trembler de terreur le public américain quant à ce qu’il va faire ensuite et semble déterminé à «être entendu» lors des prochaines élections.