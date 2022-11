Les candidats démocrates au Congrès ont remporté gros dans les banlieues – Shaw Local

Malgré les projections d’une vague rouge qui pousserait les républicains au pouvoir dans l’Illinois et dans tout le pays, les démocrates – presque tous titulaires – ont remporté les huit sièges du Congrès de banlieue lors des élections de mardi.

Et bien que certaines des confrontations semblaient parfois proches pendant le décompte des votes, aucune ne s’est terminée de cette façon. L’Associated Press a pu déclarer les gagnants de la dernière des courses juste après minuit.

Les démocrates ont pu remporter les sièges de banlieue – et probablement jusqu’à six autres dans l’État – en partie parce que les dirigeants démocrates de l’État ont dessiné la carte du Congrès après le recensement de 2020 pour protéger les candidats démocrates, a déclaré Kent Redfield, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Springfield.

L’objectif principal des cartographes était de “protéger les banlieues”, a-t-il déclaré.

De plus, à une époque où le droit à l’avortement est contesté dans tout le pays, les candidats démocrates de l’Illinois ont reçu l’aide de campagnes organisées de groupes soutenant les droits reproductifs, notamment Planned Parenthood et Personal PAC, a déclaré Redfield. En ciblant les républicains opposés à l’avortement, ces groupes ont dynamisé les électeurs sur la question, a-t-il déclaré.

Redfield a déclaré que le Parti républicain national était plus concentré sur la victoire des courses dans le sud de l’État ce cycle.

La plus grande explosion du Congrès dans les banlieues s’est produite dans le 9e arrondissement, où le démocrate sortant Jan Schakowsky d’Evanston a obtenu près de 71% des voix contre le challenger républicain Max Rice de Chicago, selon des résultats non officiels. C’était la première des courses du Congrès de banlieue convoquées par l’AP, l’agence de presse déclarant Schakowsky vainqueur vers 22 heures, trois heures après la fermeture officielle des bureaux de vote.

Rice était le dernier d’une longue lignée de challengers du GOP largement battu par Schakowsky, qui sert le district fortement démocrate depuis 1999.

La course au Congrès la plus proche a eu lieu dans le 6e district, où le démocrate sortant Sean Casten de Downers Grove a repoussé un défi du républicain Keith Pekau d’Orland Park. Bien que la course de plusieurs millions de dollars, surveillée à l’échelle nationale, ait semblé être au coude à coude pendant un certain temps, Casten a pris les devants pour une victoire importante, avec près de 54% des voix.

Dans la course pour le siège ouvert du 3e district, la démocrate Delia Ramirez de Chicago a devancé le républicain Justin Burau de Winfield avec près de 67% des voix, selon des résultats non officiels.

Le représentant démocrate américain Mike Quigley de Chicago s’est également enfui avec le poste du 5e district. Il a battu le républicain Tommy Hanson et l’indépendant Jerico Matias Cruz, tous deux de Chicago, avec près de 68 % des voix.

C’était la troisième fois que Quigley affrontait et battait Hanson, qui minimisait la gravité du virus COVID-19, refusait à plusieurs reprises de reconnaître que le président Joe Biden avait été légitimement élu en 2020 et minimisait la gravité de l’assaut de l’année dernière contre le Capitole américain.

Dans le 8e arrondissement, le sortant démocrate Raja Krishnamoorthi de Schaumburg a battu le challenger du GOP Chris Dargis du Palatin avec plus de 56% des voix. Dans le 10e, le sortant démocrate Brad Schneider de Highland Park a battu le challenger républicain Joe Severino avec environ 62% des voix. .

La course pour le siège du 11e district était plus proche. Le titulaire démocrate Bill Foster de Naperville a éliminé la challenger républicaine Catalina Lauf de Woodstock avec environ 56% des voix.

Lauf était agressif sur les réseaux sociaux, dénigrant Foster et d’autres démocrates sur le crime, l’économie, l’immigration et d’autres problèmes.

Mais la majorité des électeurs ont quand même opté pour Foster.

“Les gens des banlieues ne sont pas intéressés par la politique de division”, a déclaré Foster mercredi. “Ils veulent un environnement propre, de bonnes écoles pour leurs enfants, des communautés sûres et un gouvernement qui fonctionne.”

Dans un communiqué publié mercredi sur les réseaux sociaux, Lauf a félicité Foster pour sa victoire.

https://www.dailyherald.com/news/20221109/no-red-wave-here-democratic-congressional-candidates-won-big-in-the-suburbs