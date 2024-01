Les candidats démocrates à la Chambre des représentants font de l’accès à l’avortement la priorité des campagnes de 24 : NPR

basculer la légende Caitlin O’Hara/Bloomberg via Getty Images

Caitlin O’Hara/Bloomberg via Getty Images

La démocrate de l’Arizona, Kirsten Engel, s’est présentée et a perdu une course à la Chambre en 2022 pour un siège représentant la région de Tucson. Elle cherche une revanche contre le représentant républicain sortant, Juan Ciscomani.

Elle pense que cette fois, ce sera différent.

“Mon adversaire a désormais un historique de votes”, a-t-elle déclaré à NPR, faisant référence au vote de Ciscomani pour un projet de loi de dépenses du GOP qui soutiendrait les règles de la FDA adoptées après la Cour suprême de 2022. Dobbs décision qui facilite l’accès à la mifépristone, un médicament provoquant l’avortement. Elle affirme que l’avortement est une question prioritaire pour les électeurs de sa circonscription : “Peu importe que vous soyez démocrate, indépendant ou républicain. Les femmes ressentent très profondément cette question, que leurs droits ont été privés. loin.”

Engle fait partie d’une campagne plus large que les démocrates lancent à travers le pays pour faire du droit à l’avortement un objectif central de leurs efforts pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis. Les démocrates ont besoin d’un gain net probable de cinq sièges pour prendre le contrôle des républicains. Cela fait deux ans que la Cour suprême a renvoyé aux États le pouvoir légal de déterminer l’accès à l’avortement, et une série de nouvelles lois restrictives sur l’avortement sont entrées en vigueur dans tout le pays.

La question risque davantage de résonner dans les campagnes électorales dans des États comme l’Arizona si une initiative visant à protéger le droit à l’avortement dans la constitution de l’État est soumise aux électeurs lors du scrutin de novembre. Les défenseurs du droit à l’avortement travaillent sur une initiative de vote similaire en Floride, où les républicains dirigés par le gouverneur Ron DeSantis ont promulgué l’année dernière une interdiction de l’avortement pendant six semaines.

La candidate démocrate Whitney Fox affirme que cette question sera une force motrice de sa campagne visant à évincer la nouvelle représentante républicaine Anna Paulina Luna de son siège dans la région de Tampa. Luna est une opposante virulente au droit à l’avortement et se qualifie d’« extrémiste pro-vie ». Comme Luna, Fox est mère de jeunes enfants, un facteur que les deux femmes ont utilisé pour expliquer leurs positions sur la question.

“Maintenant que j’ai deux petites filles, elles grandissent avec moins de droits que moi”, a déclaré Fox à NPR. “Et à mesure qu’ils vieillissent, ils méritent la liberté de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé, sans intervention excessive du gouvernement.”

Au Texas, les démocrates n’ont qu’une seule occasion de renverser un siège républicain actuellement occupé par la nouvelle représentante Monica De La Cruz. La candidate probable, Michelle Vallejo, affirme que les histoires de femmes texanes qui se sont vu refuser l’accès à l’avortement en vertu de la nouvelle loi restrictive sur l’avortement de l’État ébranlent les électeurs de son district, qui s’étend de la périphérie de San Antonio jusqu’à la frontière américano-mexicaine. Voici Vallejo. “En ce moment, ce à quoi nous sommes confrontés au Texas est ce combat où les femmes et les familles sont poussées hors de l’État, forcées de partir pour obtenir les soins vitaux dont elles ont désespérément besoin”, a-t-elle déclaré à NPR.

Le représentant du GOP de Caroline du Nord, Richard Hudson, dirige les opérations de campagne du parti cette année. Invité à commenter, son porte-parole a renvoyé à NPR les commentaires faits par Hudson ce mois-ci. Actualités Punchbowldans lequel il dit que les républicains doivent se prononcer plus clairement sur la question, car sinon, les électeurs pensent que la position du parti républicain est la suivante : “Nous vous jetterons en prison si vous avortez.”

Le porte-parole de Hudson a également déclaré à NPR que les républicains se concentreraient sur ce qu’il a qualifié de positions claires et pathétiques et dominantes sur l’avortement. Face à la baisse des niveaux d’approbation du président Biden et à une humeur nationale généralement amère à l’égard de l’économie, l’avortement est une question – et peut-être la seule – pour laquelle les démocrates voient un net avantage auprès des électeurs indécis.