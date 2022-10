Les candidats de West Kelowna parlent de logement, de transport et d’infrastructure lors du forum de dimanche – Kelowna Capital News

Les candidats à la mairie et au conseil de la ville de West Kelowna se sont assis au Lion’s Hall dimanche (2 octobre) pour partager leurs réflexions et leurs idées avec la communauté.

Organisé par le Greater Westside Board of Trade, tous les candidats sauf un étaient présents pour le forum de deux heures.

Les candidats ont reçu des questions envoyées par courrier électronique par les membres de la communauté et ont chacun eu 60 secondes pour faire passer leur message.

Les sujets brûlants du forum comprenaient :

Amélioration de la rue principale

Andrew Kwaczynski (maire) : « Les transports en commun devraient être accessibles à tous à un tarif très raisonnable. Pas seulement une fois par jour ou deux fois par jour que les bus circulent, ils doivent circuler toutes les quelques minutes. Ça va aider. Deuxièmement, nous devons parler à nos voisins de Kelowna, car l’un des principaux problèmes, c’est que lorsqu’on traverse le pont, il y a des lumières. Trois lumières à cent mètres à peine, ce qui est absolument insensé.

John S. Martin : « Nous devons attirer des entreprises qui attirent et divertissent les personnes qui utilisent cette zone. Cela aidera à construire cette zone et à lui donner davantage un type de zone de vitrine pour les résidents qui marchent et utilisent cette zone. Ils ont besoin de se déplacer davantage et de rester dans la région, nous devons donc formuler certaines attractions telles que notre musée qui se trouve dans cette région. Rendre plus viable et plus attrayant d’aller dans ce musée et d’utiliser cette installation, qui est sous-utilisée. »

Sylvia Dawn : « C’est l’endroit le plus triste et le plus laid que vous voudriez visiter. Il n’y a rien d’attirant là-dedans. Je pense que la ville doit régler ce problème et faire avancer les choses, pas seulement en parler. Nous avons besoin d’une galerie d’art. Nous avons beaucoup d’artistes talentueux ici qui n’ont pas de place pour exposer leurs œuvres. Nous pourrions avoir un théâtre en direct ici dans le même bâtiment.

Changements, ajouts à la ville

Garrett Millsap : « Nous n’avons pas de scène artistique et culturelle ici à West Kelowna. Nous devons vraiment renforcer les loisirs, les arts et la culture auprès des familles. Il est tellement crucial à l’heure actuelle que nous donnions quelque chose à faire à nos enfants. J’entends tout le temps des parents dire : « Nos enfants n’ont rien à faire à West Kelowna. Nous allons à Kelowna pour utiliser leurs installations. Nous avons besoin d’installations pour nos enfants à West Kelowna. Si nous n’avons pas d’installations pour nos enfants à West Kelowna, nous ne mettrons jamais fin au cycle de l’itinérance et de la toxicomanie, car ils passeront tout simplement entre les mailles du filet. Ils n’auront rien à faire, ils vont s’ennuyer, et quand les enfants s’ennuient, ils trouvent de mauvaises choses à faire.

Gord Milsom (maire) : « Nous devons défendre davantage nos aînés à faible revenu. Nous devons faire plus pour eux, en particulier dans deux domaines. L’un est le logement. Dans notre communauté, il n’y a que 400 logements subventionnés fournis principalement par BC Housing. Si vous regardez Burnaby ou Penticton, ils ont plus de 2 000 logements. Ce n’est pas juste. Nous devons travailler avec BC Housing, avec des associations sans but lucratif et développer des possibilités de logements subventionnés pour nos personnes âgées à faible revenu. Le loyer est tout simplement trop élevé… L’autre domaine est de les aider avec le transport. Se rendre à des rendez-vous médicaux, simplement se déplacer en ville, certains n’ont pas les moyens de prendre un taxi. Westside Health Network est une excellente organisation, mais ils ne peuvent aider que de bien des façons. »

Rick de Jong : « Je pense que le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, avec lequel nous devons travailler, est de gérer la croissance à mesure que nous nous développons en tant que communauté. Nous avons entendu des commentaires sur le plan communautaire officiel. Le conseil actuel a travaillé sur ce plan communautaire officiel, mais c’est votre nouveau conseil qui fera adopter ce plan communautaire officiel. Il est donc important de choisir qui vous choisissez et comment vous pensez qu’ils s’alignent, car cette croissance que nous connaissons en tant que communauté a un impact sur chacun d’entre nous. Cela a un impact sur tout, de l’abordabilité du logement pour un jeune couple essayant d’acheter sa première maison à cette personne âgée qui essaie de réduire ses effectifs et de s’offrir cette prochaine maison avec un revenu fixe, cela a un impact sur l’habitabilité du point de vue des commodités qui rendent cette communauté si merveilleuse à vivre et jouer et travailler.

Vandalisme et criminalité

Bryden Winsby : « Nous traitons ici bien sûr de quelque chose qui relève principalement des gouvernements provincial et fédéral. Avons-nous un rôle à jouer en tant que ville? Bien sûr que oui, mais nous devons comprendre clairement l’étendue du problème ici et être en mesure d’identifier des solutions possibles. Mais nous devons nous attaquer aux gens qui peuvent le financer et légiférer correctement. Un exemple, je pense, est la façon dont nous traitons les délinquants prolifiques. Ce sont les gars de longue date, les gens qui ne comprennent tout simplement pas et qui sont autorisés à retourner dans la rue. Pour moi, c’est probablement le plus gros problème.

Tasha Da Silva : « C’est le symptôme d’un problème plus grave. Le vandalisme concerne souvent des personnes souffrant de troubles mentaux, d’additions complexes, d’antécédents abusifs et d’itinérance ; c’est une combinaison de cela. Cela a beaucoup à voir avec la défense des intérêts au niveau provincial. Nous devons faire entendre notre voix au niveau provincial pour obtenir plus d’heures au centre de soins d’urgence de notre côté du pont. Nous avons besoin de plus de programmes en place pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Nous devons également plaider en faveur d’un plus grand nombre d’agents de la GRC. Je crois que pour que nous soyons à égalité avec le reste du Canada, nous devrions être à environ 70 et nous sommes à 31. »

Stephen Johnston : « L’une des choses qui n’est probablement pas bien connue, c’est que nous avons une table de situation communautaire. Il y a un noyau d’organisations, qu’il s’agisse de fournisseurs de soins intensifs, de la GRC, d’un règlement. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de ces cas complexes, car il y a des personnes vulnérables dans notre communauté qui contribuent à une augmentation de la criminalité et du vandalisme… Je crois vraiment qu’il n’y a pas de fin aux refuges ou aux développements de logements de transition que nous pourrions construire pour suivre le problème. La province semble désireuse de proposer des solutions de fortune. Je regarde ces personnes vulnérables dans la rue et je pense à la façon dont elles se sont toutes assises autrefois dans des salles de classe à l’école primaire ou au lycée. Que faisons-nous pour identifier et aider à résoudre le problème ? »

Logement

Anthony Bastiaanssen : « Nous devons attirer et encourager le type de développement que nous souhaitons voir. Si nous n’avons que les meilleurs et les meilleurs disponibles pour les promoteurs, ils chercheront à gagner le plus d’argent possible, et si nous n’offrons aucun incitatif pour construire ces logements abordables, cela ne se produira pas. La ville doit utiliser les outils disponibles pour fournir des incitatifs appropriés afin d’encourager et d’attirer le développement dont nous avons besoin.

Jason Friesen : « Nous devons nous assurer que nous avons un logement accessible. En tant que conseil, nous avons la possibilité d’inciter et d’imposer différents types de logements. Nous avons la possibilité d’inciter à la densification si un promoteur est prêt à être en dessous du loyer du marché ainsi que des loyers du marché… Nous devons attirer les promoteurs, comme nous l’avons dit, qui souhaitent développer les types de logements dont nous avons besoin. Nous avons une nouvelle évaluation des besoins en logement, c’est entre nos mains. Maintenant, nous avons besoin d’un plan d’action.

Tom Groat : « Nous avons eu en avril notre rapport d’évaluation des besoins en logement de West Kelowna et je pense que c’est un outil qui nous guide pour identifier où se trouve la demande et y répondre. Je pense que l’obtention d’un financement fédéral grâce à des initiatives telles que des initiatives de logement rapide, un financement provincial tel que le BC Supportive Housing Fund contribuera grandement à créer une situation de logement plus saine à West Kelowna.

Transport et infrastructures

Rusty Ensign : « Je pense que la solution la plus rapide et la moins chère est probablement la meilleure chose pour laquelle nous pourrions faire pression sur la province en premier. Il s’agirait d’un pont alterné à trois voies et à deux voies. Et travailler en collaboration avec la ville de Kelowna pour se débarrasser de la lumière sur la rue Abbott afin qu’il y ait une circulation fluide à travers Kelowna. Ce n’est pas seulement nous que cela affecte, c’est tout le monde dans cette vallée, nous devons donc travailler en collaboration avec toutes les autres municipalités de la vallée pour faire pression sur la province pour qu’elle le fasse.

Carol Zanon : « Je veux aborder cette question en deux parties. L’un consiste à sortir de la municipalité et à se rendre à Kelowna ou au sud et à se déplacer au sein de la collectivité. Pour les voyages à l’extérieur de la communauté, j’ai déjà parlé de certaines de ces choses, mais pour réitérer que nous devons améliorer la situation avec le distique, cela doit être examiné. Nous devons discuter sérieusement avec la province. Nous développons notre nouvel OCP et le plan directeur des transports sera là-dessus pour que le nouveau conseil finalise. Faites réparer ces 200 changements et réglez ces feux de circulation qui traversent Kelowna.

Jasmine Jane Naaykens n’était pas présente.

Ville de West KelownaÉlection 2022vote