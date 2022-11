Les candidats de Trump déçoivent le jour du scrutin

Dans le Michigan, le républicain Tudor Dixon, soutenu par Trump, a perdu une course au poste de gouverneur, tandis que la négationniste des élections de 2020, Kristina Karamo, a perdu sa candidature soutenue par Trump au poste de secrétaire d’État, selon NBC.

Dans l’une des courses les plus médiatisées du pays, le candidat au Sénat trié sur le volet par Trump en Pennsylvanie, le Dr Mehmet Oz, a perdu contre le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman, selon NBC News. Le résultat a coûté au GOP un siège au Sénat.

Le message était clair : Trump était le chef du Parti républicain, et le parti aurait Trump à remercier pour ses victoires attendues le jour du scrutin. L’ancien président s’est implicitement inscrit sur le bulletin de vote ces dernières semaines alors qu’il faisait campagne avec 2022 candidats – et a pratiquement reconnu qu’il s’était retenu sur le lancement de la campagne de 2024 qu’il espérait relancer avant les mi-mandats.

Plus tôt dans la journée, Trump avait publié un avis de presse de quatre pages détaillant tout ce qu’il avait fait pour aider les républicains à voter.

L’ancien président Donald Trump a organisé une soirée électorale mardi à Mar-a-Lago, sa station balnéaire de Floride, et a invité un groupe complet de journalistes à documenter ce qu’il espérait être un glissement de terrain républicain.

En Arizona, Kari Lake, un ancien présentateur de nouvelles devenu candidat au poste de gouverneur qui est l’un des protégés les plus en vue de Trump, a suivi la gouverneure démocrate Katie Hobbs tôt mercredi matin dans une course que NBC considérait trop tôt pour appeler. L’espoir du Sénat approuvé par Trump, Blake Masters, qui défie le sénateur démocrate de l’Arizona Mark Kelly, a également pris du retard dans une course que NBC a déclaré trop tôt pour appeler.

Certes, Trump a également remporté de grosses victoires mardi. L’espoir du Sénat républicain de l’Ohio, JD Vance, a battu le représentant démocrate Tim Ryan pour remporter l’un des sièges les plus disputés du pays, selon NBC.

Plus tôt cette année, Vance a remporté une primaire bondée du GOP en grande partie grâce à l’approbation de Trump, qui a un poids sans précédent avec la base républicaine de base de l’Ohio.

En Caroline du Nord, le candidat au Sénat républicain soutenu par Trump, Ted Budd, a battu la démocrate Cheri Beasley, a projeté NBC. Dans l’Alabama rouge foncé, la républicaine très favorisée, Katie Britt, a également remporté son siège au Sénat.

“Nous avons approuvé Katie et elle a fait de manière fantastique, 68 contre 30”, a déclaré Trump lors d’une allocution à Mar-a-Lago qui a commencé peu après 22 h HE et a duré moins de cinq minutes.

La victoire républicaine la plus retentissante de mardi n’est pas venue d’un acolyte de Trump, mais de son rival le plus probable pour l’investiture de 2024. Le gouverneur du GOP de Floride, Ron DeSantis, a été réélu de près de 20 points de pourcentage, selon NBC News.

Trump, quelques jours plus tôt lors d’un rassemblement où il a hésité pour Oz et perdu le candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie Doug Mastriano, a tiré sur le gouverneur de Floride, l’appelant “Ron DeSanctimonious”. Alors que Trump a refusé d’approuver DeSantis, le résident de Floride a déclaré aux journalistes qu’il avait voté pour le titulaire mardi.

Mais le triomphe de DeSantis n’était pas l’une des victoires célébrées par Trump à Mar-a-Lago tandis que le gouverneur rassemblait des centaines de partisans lors d’une fête de la victoire à Tampa. Trump a passé la majeure partie de la nuit à se blottir avec des aides et des amis à une table de son club privé.

Après avoir passé des semaines à se présenter comme le personnage central de l’effort électoral de mi-mandat de son parti, Trump ne semblait pas avoir de message préparé à transmettre à ses fidèles partisans mardi soir.

Plus tôt dans la journée, Trump avait déclaré au service de streaming NewsNation qu’il était prêt à accepter le mérite des victoires républicaines, mais pas à blâmer pour leurs défaites.

“Eh bien, je pense que s’ils gagnent, je devrais en avoir tout le mérite”, a-t-il déclaré. “Et s’ils perdent, je ne devrais pas être blâmé du tout, OK. Mais ce sera probablement tout le contraire.”

“Habituellement, ce qui se passerait, c’est que s’ils réussissaient bien, je ne recevrais aucun crédit, et s’ils réussissaient mal, ils me reprocheraient tout”, a-t-il déclaré. “Donc je suis prêt à tout, mais nous nous défendrons.”

Mais être sur la défense n’est pas là où Trump avait espéré suivre les mi-parcours.

Au contraire, lui et ses collaborateurs les plus proches prévoyaient d’utiliser ce qu’ils pensaient être un élan républicain massif pour aider à dynamiser les républicains pour la course présidentielle de Trump en 2024.

Au cours du week-end, Trump a suggéré qu’il annoncerait sa troisième candidature à la présidence le 15 novembre, une décision qu’il n’a prise qu’après avoir sérieusement envisagé d’annoncer sa campagne lundi soir.

Il reste à voir comment Trump transformera les résultats décevants de mardi en carburant pour son récit de campagne de 2024.

Mais l’un des traits durables de Trump en tant qu’homme d’affaires et homme politique a été sa capacité à se sortir de situations apparemment désastreuses et à tourner la malchance à son avantage.