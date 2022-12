Les candidats de toute la vallée de l’Illinois déposent le premier jour pour obtenir leur nom sur les bulletins de vote d’avril – Shaw Local

Les candidats ont déposé lundi dans la vallée de l’Illinois des sièges dans leurs gouvernements communautaires.

Lundi était le premier jour pour déposer des pétitions de candidature pour la plupart des communautés. Les candidats auront jusqu’à la fermeture des bureaux municipaux le lundi 19 décembre pour se présenter au scrutin du 4 avril.

la salle

Lundi après-midi à 16 heures, six pétitions ont été déposées pour quatre ouvertures au conseil municipal de La Salle.

L’échevin du premier quartier, Bob Thompson, a déposé avec le nouveau venu Gary Hammers. Jerry Reynolds, titulaire du deuxième quartier, a déposé avec la nouvelle venue Amy Luth.

Dans le troisième quartier, le titulaire Joe Jeppson a déposé sa candidature et dans le quatrième quartier, le titulaire Jordan Crane.

garçon

Trois candidats ont déposé leur candidature au scrutin d’avril pour le conseil du village de Ladd. L’administrateur sortant Janice “Jan” Martin, ainsi que les nouveaux arrivants Bradley K. Nicholson et Andrew Ruggerio ont déposé leur candidature. Les deux autres sièges d’administrateurs en élection sont détenus par Jim Manning et Mike Urbanowski.

Marseille

Les noms des candidats seront publiés ultérieurement. Le bureau du greffier n’a pas fourni les noms des candidats lundi après-midi, car le greffier de la ville était absent du bureau avec une absence excusée.

Mendota

Lundi à 15 heures, aucun candidat n’avait déposé de candidature pour le conseil municipal de Mendota. Il y a quatre sièges d’échevins ouverts, un dans chacun des quatre premiers quartiers. Les sièges sont détenus par John Hessenberger, First Ward; John Holland, deuxième quartier; Jay Miller, troisième quartier ; et Mark Peasley, quatrième quartier.

Oglesby

Deux pétitions ont été déposées lundi pour le conseil municipal d’Oglesby. Le maire et les quatre postes de commissaire doivent être élus en avril.

Jason Curran, un commissaire, a déposé sa candidature à la mairie. Le titulaire Dom Rivara a annoncé récemment qu’il ne briguerait pas un autre mandat.

Le commissaire Terry Eutis s’est également présenté au conseil municipal. Ce sera la première course disputée d’Eutis à Oglesby, car il a été nommé pour remplacer Carrie Lijewski.

Ottawa

Lundi à 10 h, deux pétitions pour le poste de maire d’Ottawa ont été déposées et huit pétitions pour des sièges de commissaire ont été déposées. Le poste de maire et quatre sièges de commissaires sont disponibles.

Le maire Dan Aussem et Robert Hasty ont déposé leur candidature à la mairie.

Les commissaires Marla Pearson, James Less, Tom Ganiere et Wayne Eichelkraut ont tous déposé pour conserver leurs sièges de commissaires généraux tandis que Frank Miller, Clayton Brown, Matt Skelly et Dylan Conmy ont déposé des candidatures pour les sièges de commissaires.

Pérou

À 16 heures lundi après-midi, huit pétitions ont été déposées pour quatre ouvertures au conseil municipal du Pérou.

Trois titulaires ainsi que cinq nouveaux venus ont déposé un dossier. Le titulaire Jeff Ballard a déposé une candidature pour le poste d’échevin du premier quartier avec les nouveaux arrivants Heidi Heuser et Crystal Piwonski Loughran.

Le titulaire Tom Payton et le nouveau venu Andy Arnold ont tous deux déposé une demande d’échevin du deuxième quartier. Dans le troisième quartier, le titulaire Dave Waldorf a déposé avec le nouveau venu Rick O’Sadnick.

Le nouveau venu Andy Moreno est le seul candidat à avoir déposé le poste d’échevin du quatrième quartier, un siège détenu par Aaron Buffo.

Princeton

À 15 h 30 lundi après-midi, le titulaire Joel Quiram et le challenger Ray Mabry ont déposé leur candidature à la mairie de Princeton.

La ville a également deux sièges ouverts au conseil lors des prochaines élections, car seuls les titulaires Jerry Neumann et Hector Gomez ont tous deux demandé leur réélection.

Sénèque

Le maire de Seneca, Jeff Olson, a demandé sa réélection lundi, rejoignant cinq autres personnes qui souhaitent inscrire leur nom sur le scrutin d’avril pour quatre postes de commissaire ouverts.

Les titulaires Kent Weber et Mark Victor ont déposé leur candidature, ainsi que Scott Peddicord, Celia Rademacher et Joe Jankowski. Aucune autre personne n’a demandé le siège de maire.

Vallée du printemps

À 15 heures lundi, les titulaires de trois des quatre courses du conseil de Spring Valley ont demandé leur réélection. Ed Jauch a déposé dans la première salle; Deb Baltikauski dans le troisième quartier ; et Ken Bogacz dans le quatrième quartier. Jennifer Diaz, dans le deuxième quartier, a récupéré ses documents de candidature, mais personne n’avait encore déposé de dossier pour ce siège lundi après-midi.

Stéaurateur

Une course à la mairie et quatre des cinq sièges du conseil municipal seront à gagner le 4 avril. La période de dépôt des candidatures de Streator était en novembre.

La maire Tara Bedei, qui a été nommée maire en janvier pour succéder à Jimmie Lansford, brigue un mandat complet. Le conseiller municipal Brian Crouch, qui siège au conseil depuis neuf ans, s’opposera à Bedei pour le siège du maire.

Les titulaires Timothy Geary et Jacob Darby se sont portés candidats pour deux sièges ouverts de quatre ans au conseil, aux côtés de David Reed et Anthony Hartley. Geary a été nommé au conseil en septembre 2021 pour succéder à Joe Scarbeary, qui a démissionné pour accepter un poste à temps plein d’inspecteur des bâtiments de la ville. Darby a été nommée pour occuper le siège de Bedei lorsqu’elle a été nommée maire.