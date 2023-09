Les candidats de MAFS UK sont autorisés à choisir tous les détails de leur mariage – mais les producteurs « ne leur donnent jamais ce qu’ils veulent »

Les candidats de MARRIED At First Sight UK sont autorisés à choisir les détails de leur mariage – mais les producteurs « ne leur donnent jamais ce qu’ils veulent ».

La série à succès est de retour avec un casting exceptionnel de huit mariées et huit mariés cherchant à trouver le partenaire idéal.

Les candidats de Married At First Sight UK sont autorisés à choisir les détails de leur mariage – mais les producteurs « ne leur donnent jamais ce qu’ils veulent »[/caption] E4

Georges a déclaré que lui et sa femme Peggy avaient fait certaines demandes avant leur mariage qui n’avaient pas été exaucées.[/caption]

Mais l’un des mariés admet qu’ils « n’ont pas vraiment leur mot à dire » en ce qui concerne leur mariage.

Le principe du spectacle voit chaque couple se marier, généralement lors d’une cérémonie époustouflante, chaque mariage étant différent.

Et la star de 2023, Georges, 30 ans, affirme qu’on leur a remis au préalable un livret afin qu’ils puissent choisir différents détails pour leur grand jour – mais cela n’est « jamais pris en considération ».

Il nous a dit : « On nous donne un livret, des thèmes, des couleurs et tout ce genre de choses et on m’a en fait dit que cela nous est seulement donné pour nous faire croire que nous avons le contrôle. En réalité, nous n’avons pas notre mot à dire.

« En fait, j’inscris sur mon formulaire ce que veut ma fiancée – il est indiqué en bas de mon formulaire toutes les demandes spéciales, c’est donc ce que je mets. »

Georges a déclaré que lui et sa femme Peggy avaient fait certaines demandes avant leur mariage qui n’avaient ensuite pas été exaucées.

Il a poursuivi : « Nous avons tous les deux demandé des appareils photo jetables et il n’y en avait pas et nous avons tous les deux demandé des couleurs similaires, mais la seule chose que vous obtenez est la bague et vous choisissez la tenue.

« Vous recevez ce formulaire que vous remplissez et ils disent qu’ils feront de leur mieux pour l’obtenir, mais aucun des acteurs n’a obtenu ce qu’il voulait. On m’a dit qu’on vous le donnait pour vous donner le sentiment d’avoir le contrôle.

Georges a également déclaré que les cérémonies de mariage étaient « rapides » et ne lui laissaient pas beaucoup de temps pour faire connaissance avec la famille de son épouse Peggy.

Il a poursuivi : « Nous sommes entrés et il y a beaucoup de va-et-vient. Nous avons porté quelques toasts et prononcé des discours, puis nous avons dansé et c’est fini, donc nous n’avons pas eu beaucoup de temps.

« Et les mariés ont des chambres poubelles par rapport aux mariées. Ma chambre était un huitième de celle de Peggy. Exactement comme ça devrait être, je suppose.

Georges n’est pas la première star de MAFS UK à partager les détails des coulisses de son mariage.

Alexis Economou, devenu célèbre dans l’émission en 2022, a expliqué que les futurs mariés se voient proposer « six options » pour des détails comme les compositions florales, les couleurs de la table et la décoration.

Les deux sélections des singletons sont ensuite combinées pour leur grand jour.

Alexis dit que le jour du mariage ressemblait « davantage à un film » en raison du calendrier de tournage chargé.

Elle a expliqué que les vœux, l’entrée et la sortie de l’église ont tous été filmés à plusieurs reprises.

De plus, peu de temps après avoir dit « oui », le mari et le marié sont immédiatement séparés pour des entretiens.

Alexis pense que cela vise à garantir que les « premières conversations » soient filmées et que les téléspectateurs puissent obtenir leurs « premières réactions » avant de faire connaissance avec la personne.

Une star admet qu’elle « n’a pas vraiment son mot à dire » en ce qui concerne son mariage[/caption] Canal 4

Les mariages ont été décrits comme « plus comme un film » en raison du calendrier de tournage chargé.[/caption]