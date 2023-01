Les candidats de Love Island enfreignent secrètement la règle stricte d’interdiction des médias sociaux de l’émission quelques jours avant le lancement de l’émission

Une STRING de stars de Love Island ont été accusées d’avoir enfreint l’interdiction de l’émission d’avoir des comptes officiels gérés par leurs amis ou leur famille.

Lundi, ITV a révélé les dix stars qui seront les originaux de cette année dans la deuxième édition hivernale de l’émission.

Rex

TVI

Le mois dernier, Love Island a annoncé que la famille et les amis du nouveau groupe d’insulaires sont désormais interdits de publier sur leurs comptes de médias sociaux pendant l’émission, au lieu de cela, les comptes seront inactifs.

Tous les candidats ont changé leur bio sur Instagram en “Je pars pour trouver l’amour dans la villa Love Island. À bientôt!”

Mais quelques heures seulement après la publication des noms, de nombreux comptes de fans » ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, prétendant être gérés par « les amis et la famille » des nouveaux insulaires.

Un compte Instagram est dédié aux maquilleuses célèbres Lana Jenkins, 25 ans, et prétend être géré par sa famille et ses amis.

La page a déjà partagé un certain nombre d’histoires et de publications Instagram et promet un “contenu exclusif”.

La biographie se lit comme suit : “Page de fans OFFICIELLE pour Lana Jenkins. Tenez-vous au courant de tout ce qui concerne Lana pendant qu’elle est dans la villa Love Island!

-Contenu EXCLUSIF de la famille et des amis.

Cela a été rapidement suivi d’un récit similaire soutenant l’étudiante en sciences biomédicales Tanya Manhenga, 22 ans.

La page prétend à nouveau être “gérée par la famille et les amis” et encourage les fans à les suivre en échange d’un “contenu exclusif”.

Ils ont déjà accumulé près de 200 suivis et ont fait une séance de questions-réponses sur Instagram, donnant aux fans un aperçu du “type” de Tanya, avec qui ils pensent qu’elle va s’associer et des extraits de ses clips d’elle en bikini.

La bio indique : « Dernières mises à jour de la villa ! Contenu exclusif! Des tas de commérages. Compte géré par la famille et les amis !! »

Il existe également plusieurs autres comptes de fans à l’appui d’un certain nombre de candidats, y compris une page de fans créée pour Anna-May Robey par quelqu’un qui semble être un ami proche d’elle.

L’utilisateur d’Instagram a écrit dans la bio : Notre fille Anna-May Robey est entrée dans la Love Island Villa pour trouver l’amour.

Regardez du dimanche au vendredi à 21h sur ITV2.

Pendant ce temps, il existe plusieurs pages de fans sur les réseaux sociaux pour soutenir les candidats, publiant divers contenus.

Dans les séries précédentes, les équipes des insulaires utilisaient leurs comptes pour encourager les téléspectateurs à voter pour eux et à développer leur audience.

Cependant, ils étaient souvent victimes d’abus ignobles de la part des trolls et il y avait même des querelles occasionnelles entre la famille et les amis des candidats.

Love Island réprime également l’éclairage au gaz à la suite d’incidents tels que la romance malheureuse de Jacques O’Neill et Paige Thorne que les téléspectateurs ont trouvé inconfortable à regarder.

Le nouveau paquet de règles se lit comme suit: «Dans le cadre de mesures étendues pour protéger à la fois les insulaires et leurs familles contre les effets néfastes des médias sociaux, les participants seront invités à suspendre les poignées et les comptes sur leurs plateformes de médias sociaux pendant la durée de leur temps sur le Afficher.

“Les comptes des insulaires resteront inactifs pendant leur séjour à la Villa, de sorte que rien ne soit publié en leur nom.”

Il poursuit en disant: «Les participants se verront proposer des liens vers des ressources à lire, avant de rencontrer leurs compatriotes insulaires, pour les aider à identifier les comportements négatifs dans les relations et à comprendre les schémas de comportement associés aux comportements de contrôle et coercitifs.»

Les mesures d’obligation de diligence sont supervisées par le Dr Paul Litchfield et le Dr Matthew Gould.

Le Dr Paul a déclaré: «Les dispositions relatives au devoir de diligence pour Love Island continuent d’évoluer à la lumière des progrès des connaissances scientifiques et de la prise de conscience des pressions auxquelles les jeunes sont confrontés pour établir des relations saines.

“Cette culture d’amélioration continue garantit que les insulaires sont bien placés pour bénéficier de leur expérience de participation à l’une des émissions de télévision les plus populaires du Royaume-Uni.”

La rupture de règle intervient après que le nouvel hôte Maya Jama a atterri en Afrique du Sud ce week-end, prêt pour la soirée de lancement du 16 janvier.

Les températures grimperont jusqu’à la barre des 30 degrés alors que les concurrents échangent la Grande-Bretagne froide contre des climats plus chauds.

Les patrons de Love Island ont abandonné la villa précédente pour cette série et installent les stars dans un manoir de luxe.

Le manoir tentaculaire de Love Island est situé dans une rangée de millionnaires en Afrique du Sud et dispose d’une énorme piscine et même d’un foyer traditionnel.

La propriété dispose d’une immense piscine située dans une immense cour avec une grande terrasse pour bronzer qui accueillera les aspirants en janvier.

INSTAGRAM

Une page dédiée à Lana Jenkins propose du “contenu exclusif”[/caption] TVI

La page prétend être « gérée par la famille et les amis » de Tanya Manhenga[/caption] Instagram

Une fan page a été créée pour Anna-May Robey[/caption]