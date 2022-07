Les candidats de “Love Is Blind” forcés de filmer en état d’ébriété, privés de nourriture et d’eau: procès – National

Un concurrent de la deuxième saison de Netflix L’amour est aveugle La série télé-réalité poursuit l’émission pour ce qu’il prétend être des «conditions de travail inhumaines».

Jeremy Hartwell poursuit Netflix et la société de production Kinetic Content, affirmant que lui et d’autres candidats ont été contraints de travailler 20 heures par jour et se sont vu refuser suffisamment d’eau et de nourriture tout en étant arrosés d’alcool. Il affirme également que les membres de la distribution n’ont pas reçu un salaire équitable.

Dans une interview avec CNN, Hartwell a déclaré que les membres de la distribution étaient “essentiellement enfermés dans la pièce” pendant 24 heures d’affilée lorsqu’ils sont arrivés sur le plateau, et que des collations et de l’eau n’étaient distribuées qu’après des heures d’attente. Cependant, a-t-il dit, l’alcool était toujours disponible et les producteurs encourageaient les candidats à boire à jeun.

“La combinaison de la privation de sommeil, de l’isolement, du manque de nourriture et d’un excès d’alcool, tous requis, permis ou encouragés par les accusés, a contribué à des conditions de travail inhumaines et état mental altéré pour le casting », a déclaré Hartwell dans sa plainte, qui a été obtenue par People.

“Parfois, les accusés laissaient les membres de la distribution seuls pendant des heures sans accès à un téléphone, à de la nourriture ou à tout autre type de contact avec le monde extérieur jusqu’à ce qu’ils soient obligés de retourner travailler sur la production.”

L’amour est aveugle les concurrents, 15 hommes et 15 femmes, jouent chacun dans leur propre salle d’isolement et sont jumelés avec des concurrents dans d’autres salles. Grâce à une série de conversations, ils découvrent s’ils ont un lien avec un autre joueur et, dans certains cas, se fiancent et même se marient avec un autre joueur sans avoir posé les yeux sur eux.

Une photo des participants aux ‘pods’ sur le tournage de ‘Love is Blind.’.

Netflix



Hartwell dit que la production a été fortement impliquée à partir du moment où les candidats ont embarqué sur leurs vols pour Los Angeles.

“Nous étions dit constamment de ne pas se parlerde ne pas parler de choses pendant que nous attendions que les gens finissent de récupérer leurs bagages et montent dans la navette pour être emmenés à l’orientation », a-t-il déclaré.

Jeremy Hartwell, qui est apparu dans la saison 2 de “Love Is Blind”, a déposé une plainte contre Netflix et les producteurs de la série.

Ser Baffo / Netflix



Le procès, déposé devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, affirme que les candidats auraient dû être traités comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants en vertu de la loi de l’État, car les producteurs étaient ceux qui prenaient toutes les décisions concernant la durée de travail du casting et la manière dont le tournage était effectué.

Hartwell demande des salaires impayés plus une compensation pour les heures supplémentaires et les pauses-repas et les périodes de repos manquantes. Il demande également le statut de recours collectif au nom de tous les participants à l’émission.

Il a également abordé le procès sur son fil Instagram la semaine dernière, publiant une vidéo pour remercier les autres L’amour est aveugle alun qui l’ont contacté pour “corroborer les récits de la plainte dans un environnement abusif”.

Kinetic Content a répondu au procès, disant à Variety qu’il y avait “Absolument aucun mérite” aux allégations.

“M. L’implication de Hartwell dans la saison 2 de L’amour est aveugle duré moins d’une semaine. Malheureusement, pour M. Hartwell, son voyage s’est terminé tôt après qu’il n’ait pas réussi à développer un lien significatif avec un autre participant.

“Bien que nous ne spéculions pas sur ses motivations pour intenter une action en justice, les allégations de M. Hartwell ne sont absolument pas fondées et nous nous défendrons vigoureusement contre ses affirmations.”

Dans le procès, Hartwell allègue également que les membres de la distribution ont été payés un taux forfaitaire de 1 000 $ US par semaine, même s’ils ont travaillé jusqu’à 20 heures par jour, sept jours par semaine.

Hartwell n’a pas duré longtemps pendant la saison – il n’est apparu que dans les coupes finales de la série – mais une autre candidate, Danielle Ruhl, a également expliqué comment elle avait été déformée dans la saison 2, rapporte Business Insider.

“JE supplié de ne pas être filmé pendant cette situation sensible », a écrit Ruhl sur Instagram en février, expliquant comment elle avait demandé aux producteurs de ne pas la filmer lors d’une attaque de panique, mais ils l’ont quand même fait.

“Nick (le mari de Ruhl qu’elle a épousé après l’avoir rencontré dans la série) et moi avons supplié de partir une fois que nous avons découvert comment le tournage fonctionnait. La façon dont j’étais représenté à la télévision n’est pas une représentation exacte de qui je suis en tant que personne.

Dans une autre histoire Instagram, Ruhl a déclaré “il y a eu deux jours où ils cessé de nous donner de la nourriture et de l’eau» et « ce que vous (sic) voyez, c’est que de nombreuses personnes sont torturées pour s’adapter à un récit préconçu ».

L’avocate Chantal Payton de Payton Employment Law, le cabinet basé à Los Angeles qui représente Hartwell, a déclaré à NBC News dans un communiqué que les producteurs de l’émission “intentionnellement sous-payé les membres de la distribution, les a privés de nourriture, d’eau et de sommeil, les a arrosés d’alcool et leur a coupé l’accès à leurs contacts personnels et à la majeure partie du monde extérieur. Cela a rendu les membres de la distribution avides de liens sociaux et a modifié leurs émotions et leur prise de décision.

Netflix n’a pas encore répondu au procès ou aux affirmations de Hartwell.

















