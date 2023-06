Les candidats de la saison 2 de Bigg Boss OTT révélés : Pouvez-vous deviner qui sont ces trois célébrités ?

Êtes-vous excité? Enfin, les spéculations croissantes et les rumeurs tourbillonnantes entourant la très attendue saison 2 de Bigg Boss OTT vont se terminer car les créateurs ont décidé de révéler les visages de tous les candidats, qui sortiront aujourd’hui à 19 heures sur l’application Jio Cinema. Donnant un indice sur les concurrents, JioCinema a dévoilé le premier look de trois colocataires de Bigg Boss OTT Saison 2 avec des noms d’alias intrigants tels que ‘Goat’, ‘Queen’ et ‘Breaking News’, demandant à Janta de deviner les vrais noms derrière ces alias .

Cette saison a déjà été en effervescence alors que Salman Khan a pris les rênes en tant qu’hôte pour cette saison, suivie de la promo électrisante « Lagi Bagi » qui a été dévoilée par la plateforme. Avec un divertissement non-stop, un streaming multicaméra et Janta étant le patron d’asli, JioCinema fait vraiment passer la version OTT du phénomène de réalité au niveau supérieur ! Cette saison va vraiment être plus grande, plus audacieuse et deux fois plus amusante à partir du 17 juin 2023. Et ce n’est pas tout. Pour créer plus de curiosité et d’excitation parmi les fans pour le spectacle, pour la première fois dans l’histoire de Bigg Boss, tous les concurrents de Bigg Boss OTT seront révélés à 19h, uniquement sur l’application JioCinema.

Bigg Boss OTT Saison 2; La liste confirmée du show de Salman Khan ?

Il y a quelques noms à ajouter à la liste qui a fait la une des journaux : la célébrité de Lock Upp Anjali Arora, Awez Darbar, Avinash Sachdeva, Jaya Shankar, Simi Taparia et Pooja Gor seraient les derniers concurrents de l’émission de Salman Khan. Maintenant, il sera intéressant de voir si ces noms seront réellement révélés afin que les créateurs puissent surprendre le public.

La promo Bigg Boss OTT Saison 2 mettant en vedette Salamn Khan a créé une énorme excitation parmi les fans, car la superstar est connue pour ses talents d’hôte sur Bigg Boss depuis plus de 10 saisons maintenant, et on ne peut pas imaginer Bigg Boss sans Salman Khan. Il semble que les fabricants visent également la même chose avec Bigg Boss OTT.