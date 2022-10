Les candidats de I’m A Celeb 2022 contraints à l’isolement pendant une semaine selon les règles strictes d’ITV

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! les stars seront contraintes à l’isolement pendant sept jours avant de se rendre au camp.

Les concurrents se rendent en Australie une semaine plus tôt que d’habitude pour laisser le temps de se mettre en quarantaine et de tester le coronavirus avant la diffusion de l’émission ITV le dimanche 6 novembre.

Cela survient alors que les patrons ont signé une programmation exceptionnelle pour l’émission de téléréalité phare, y compris la toute première signature royale avec Mike Tindall et le chanteur Boy George.

Une source proche de l’émission a suggéré que les célébrités arrivent plus tôt que les années précédentes pour s’isoler et se tester avant d’entrer dans le camp.

Un initié a déclaré: «Les patrons veulent s’assurer que le retour en Australie se déroule aussi bien que possible et veulent éliminer tout risque d’épidémie qui plongerait le camp dans le chaos.

“Heureusement pour les célébrités, elles auront une semaine pour surmonter leur décalage horaire et auront soif de contact humain au moment où elles atteindront la jungle.

“Cependant, cela signifie que les stars seront encore plus longtemps éloignées de leurs proches cette année, ce qui pourrait voir les tensions monter.”

Au cours des années précédentes, les célébrités ont atterri à Oz quelques jours seulement avant de se diriger vers la jungle.

En savoir plus sur Je suis une célébrité ZARA DANS LE CAPOT Zara Tindall conclut alors qu’elle pose dans la campagne balayée par le vent ‘AVOIR UN ENFANT’ Seann Walsh de Strictly remercie les fans après avoir révélé que sa petite amie est enceinte

Mais cette série marque le retour de l’émission dans sa base australienne depuis 2019 après que la pandémie a forcé ITV à organiser son plus grand spectacle au château de Gwrych, au Pays de Galles.

Cependant, la production de l’émission a été presque compromise car les patrons d’ITV ont été contraints de fermer le camp en Australie quelques jours seulement avant l’arrivée des célébrités après des pluies torrentielles et des inondations dans la région.

Les travaux sur le plateau ont été annulés, toute l’équipe ayant été forcée de quitter le site en raison des conditions extrêmes, quelques jours seulement avant l’enregistrement des célébrités au camp.

Une source locale a déclaré : « Le camp a été fermé hier en raison des fortes pluies. Aucun personnel n’était autorisé sur place car c’était trop dangereux.

« On leur a dit de sortir de la zone et des outils totalement abattus.





“Cela signifiait qu’une précieuse journée de préparation a été perdue car l’équipage a dû faire face à une course contre la montre pour préparer le site.

“Mais ils étaient tous de retour sur place aujourd’hui, alors croisons les doigts pour qu’ils puissent rattraper le temps perdu.”

Alors qu’ITV n’a pas encore confirmé qui se dirigeait vers la jungle, The Sun a révélé que les visages célèbres incluent également la star de A Place In The Sun Scarlette Douglas et le comédien Seann Walsh.

La beauté de la télévision Olivia Attwood pourrait également être la toute première star de Love Island à entrer dans la jungle tandis que d’autres noms dans le mélange incluent Sue Cleaver de Coronation Street et la star de Loose Women Charlene White.