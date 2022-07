Les candidats de “AGT” et “The Voice” sont morts à 41 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Fans de La voix et L’Amérique a du talent sont en deuil suite au décès de Nolan Neal. Nolan, qui a participé à la saison 15 de AGT et la saison 10 de La voixa été retrouvé mort dans son appartement de Nashville, son cousin, Dylan Seals, a déclaré à TMZ. Le musicien avait 41 ans. Dylan a déclaré que Nolan avait vécu avec lui pendant quatre mois avant la pandémie de COVID-19, et qu’ils passaient leur temps à “brouiller et à faire de la musique” ensemble.

Une cause de décès n’a pas été immédiatement connue à l’époque. Alors que la famille, les amis et les fans de Nolan font face à la perte soudaine, voici ce que nous savons de cette jeune star dont la lumière s’est éteinte bien trop tôt.

Nolan était de Music City

“Je suis né à Nashville et j’ai déménagé dans l’est du Tennessee et j’y ai grandi”, a déclaré Nolan dans une interview de 2020 avec WBIR 10 News, et selon Overmind TV, ses parents étaient tous deux musiciens professionnels. Nolan a suivi dans l’entreprise familiale. Sa biographie sur Facebook aurait déclaré un jour qu’il “a écrit et joué aux côtés de personnes comme de Rob Cavallo, Steve Thompson, Desmond Child, Shinedown, Saliva, Parmalee, Tonic, Alisan Porter, Aaron Gibson,” et plein d’autres.

Il a sorti une poignée d’albums

Nolan libéré La route vers maintenant en 2006, Le fil en 2013, et son dernier long métrage, NasviLAen 2018. Il a également travaillé avec d’autres, dont le groupe de rock Salive. La publication Facebook de Nolan le 7 avril a commémoré son travail sur Saliva’s Amour, mensonges et thérapie album atteignant 50 millions de streams. “Quand la plaque coûte plus cher que ce que vous avez gagné”, a-t-il plaisanté.

Nolan a bien fait sur “AGT” et “The Voice”

Nolan s’est fait un nom dans les deux compétitions de téléréalité. Sur L’Amérique a du talent, il a atteint les quarts de finale grâce à la force de sa voix et à ses compositions originales. Sur La voixNolan a époustouflé les juges avant de rejoindre d’Adam Levine équipe. Il a atteint le tour à élimination directe et a été éliminé.

Nolan Neal aux prises avec une dépendance

« Je me souviens que je suis devenu abstinent en 2010 ; Le 15 mai, est allé en cure de désintoxication. Resté propre », a déclaré Nolan à WBIR. “J’ai rejoint le groupe de rock Hinder, ils étaient tous à propos de boire et de faire la fête. Ce n’est pas leur faute. J’avais décidé que je voulais boire comme une personne normale. Je me souviens d’avoir essayé d’être normal et de m’intégrer. Je me souviens d’être allé dans un bar et d’avoir commandé un verre. J’ai essayé de le cacher. Je me souviens avoir fait semblant d’être normal. Je me mentais juste en me disant que je pouvais le contrôler.

Pendant le temps de Nolan sur La voix, il « a en quelque sorte perdu mon chemin sur la voix et a continué à boire. “Tu peux le voir. Je peux le voir.”

Il a perdu son père à cause d’une maladie mentale

Sur AGT, Nolan a révélé qu’il avait 26 ans lorsque son père s’est suicidé. “Mon père, c’était un bon gars, mais il n’était tout simplement pas bien”, a déclaré Nolan lors de l’émission. “J’avais l’impression que mon père m’aimait, mais quand c’est arrivé, j’ai vraiment eu l’impression que je n’avais pas tellement d’importance. J’étais comme, ‘Oh, je n’étais pas assez important pour qu’il reste dans les parages.’ Je me suis blâmé, c’est sûr.

“Le crochet de cette chanson est ‘Perdu pour la dernière fois.’ Il s’agit de quelqu’un qui pense qu’il ne mérite rien à cause des choses qu’il a faites », explique Nolan. “J’espère que cela se connectera avec vous tous, ce sera la vraie victoire pour moi.”

“Chaque fois que nous parlons de mon père dans la série, j’oublie toujours. Cela ouvre des cicatrices, des blessures », a déclaré Nolan à WBIR. « Je me souviens être rentré de la première audition. 16 heures on en a parlé et puis je suis allé chanter. Peut-être 12 heures. J’ai juré de ne pas m’étouffer.