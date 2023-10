La majorité des primaires républicaines est restée silencieuse sur la question de savoir si les États-Unis devraient accroître la pression sur un pays qui abrite des dirigeants du Hamas et finance le groupe terroriste.

Seuls l’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum et la personnalité conservatrice de la radio Larry Elder, qui a depuis suspendu sa campagne, ont pesé sur la désignation du Qatar comme État parrain du terrorisme dans des commentaires à la Daily Caller News Foundation.

Seuls trois candidats du GOP – dont l’un a depuis abandonné la course – ont répondu à la Daily Caller News Foundation lorsqu’on lui a demandé s’ils ajouteraient le Qatar à une liste de pays connus pour parrainer le terrorisme en raison de ses liens avec le Hamas, le militant groupe responsable de la mort de 1 400 Israéliens le 7 octobre. Aucun d’entre eux n’a déclaré qu’il désignerait absolument le Qatar comme État sponsor du terrorisme, et la plupart des principaux prétendants à la primaire républicaine n’ont pas pris position sur la question.

«C’est très surprenant. Je ne sais pas comment vous dites que vous êtes contre le Hamas et que vous soutenez la destruction du Hamas, mais vous donneriez un laissez-passer à n’importe quel pays qui parraine et héberge le Hamas », Richard Goldberg, conseiller principal au groupe de réflexion Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à la DCNF.

Seuls l’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum et la personnalité conservatrice de la radio Larry Elder, qui s’est depuis retiré de la course, ont répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

Tous trois ont déclaré qu’ils s’opposaient à la position du Qatar à l’égard du Hamas et ont condamné à plusieurs reprises le groupe terroriste à la suite des attentats, qui est soutenu en partie par un financement illicite via des entités qatariennes et dont les dirigeants bénéficient d’un refuge sûr dans la capitale Doha.

« Quiconque refuse d’envisager au moins de désigner le Qatar comme État soutenant le terrorisme, parmi de nombreuses autres options de pression, ne veut pas vraiment vaincre le Hamas », a ajouté Goldberg.

Pence “examinerait toutes les options disponibles” pour faire pression sur le Qatar afin qu’il mette fin à son soutien au Hamas et à d’autres organisations terroristes, a déclaré un conseiller de l’ancien vice-président au DCNF.

« Comme vous le savez, Mike Pence a été l’un des premiers gouverneurs à s’en prendre au [Boycott, Divestment and Sanctions] mouvement et a un soutien incroyablement fort à Israël tout au long de sa carrière », a déclaré le conseiller.

Burgum a également déclaré que qualifier le Qatar de sponsor du terrorisme « devrait être l’une des nombreuses options de pression sur la table » si les liens du pays avec le Hamas persistent.

« Le Qatar doit comprendre que toutes les hypothèses politiques ont été réinitialisées le 7 octobre. Vous ne pouvez pas être amis avec les États-Unis et le Hamas en même temps », a déclaré Burgum au DCNF.

Le Hamas a pris en otage plus de 200 personnes, dont des citoyens américains, après les incursions du 7 octobre en Israël. Burgum a ajouté que doubler la pression sur Doha, qui a servi d’interlocuteur entre le Hamas et les partenaires internationaux dans les discussions sur la libération des prisonniers, pourrait donner aux États-Unis un levier dans les futures négociations sur les otages.

« Joe Biden doit se montrer beaucoup plus dur avec Doha pour obtenir la libération inconditionnelle de tous les otages », a déclaré Burgum. (EN RELATION : « Éradiquer ces barbares » : les candidats républicains à la présidentielle de 2024 présentent des plans pour aider Israël à combattre le Hamas)

Avant la suspension de la campagne de Elder jeudi soir, il a déclaré au DCNF qu’il ne soutenait pas la définition du Qatar comme un État sponsor du terrorisme.

« D’une part, le Qatar a joué un rôle clé en empêchant Biden de verser 6 milliards de dollars à l’Iran. Cependant, d’un autre côté, Al Jazeera, basée au Qatar, diffuse une couverture pro-palestinienne et anti-israélienne. Il doit choisir un camp, et je suggère que ce camp soit la liberté », a déclaré Elder.

Le chef du Hamas Ismail Haniyeh, qui séjourne luxueusement au Qatar 🇶🇦, montre à quel point il se soucie de la vie des Palestiniens : « Nous avons besoin du sang des femmes, des enfants et des personnes âgées de Gaza pour qu’il éveille en nous un esprit de détermination. »pic.twitter.com/vqE6Q8lC01 – Dr Eli David (@DrEliDavid) 27 octobre 2023

L’ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson n’ont pas répondu aux multiples demandes. pour commentaire.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire républicaine nationale en 2024, sur la base de sondages menés entre le 4 et le 23 octobre, indique que Trump est en tête du peloton de tête avec plus de 46 points, suivi de DeSantis avec 12,6 %, Haley avec 8,3 %, Ramaswamy avec 4,5 %, Pence à 3,5% et Christie à 2,4%. Scott a 1,6% de soutien, tandis que Hutchinson et Burgum ont tous deux 0,6%.

La désignation comme État soutenant le terrorisme peut entraîner des conséquences, notamment une interdiction des importations d’armes en provenance des États-Unis, des restrictions en matière d’aide et d’autres difficultés financières, selon au Département d’État. Actuellement, le Département d’État considère Cuba, l’Iran, la Syrie et la Corée du Nord comme des sponsors officiels du terrorisme.

Qatar hôtes la plus grande base militaire américaine dans la région du Golfe et était en 2022 désigné sous l’administration Biden en tant qu’« allié majeur non membre de l’OTAN ».

Cependant, la longue histoire du Qatar en matière de promotion d’une opposition palestinienne violente et de soutien au Hamas justifie une désignation, estiment les experts.

“La thèse du Qatar selon laquelle les États-Unis et Israël avaient besoin du soutien du Qatar au Hamas pour maintenir le Hamas dans le cap a été complètement réfutée par les événements du 7 octobre. Nous devons exercer une pression maximale sur le Qatar pour qu’il mette fin sans délai à son soutien au Hamas”, a déclaré Goldberg. dit dans son témoignage devant le Congrès le 25 octobre.

À son apogée, le Qatar dépensait 30 millions de dollars chaque mois, apparemment pour faire fonctionner la seule centrale électrique du territoire, réduire la pauvreté et payer les salaires des responsables du Hamas, a rapporté Reuters. Il a également conclu un accord pour transférer du carburant de l’Égypte au Hamas, qui a ensuite vendu le carburant et a déclaré qu’il consacrerait les bénéfices aux salaires.

Certains des plus hauts dirigeants du Hamas ont été vu à Doha depuis que le Hamas a perpétré les attaques, qui ont contraint Israël à déclarer la guerre au groupe. Le chef de la branche politique du Hamas, Ismaïl Haniyehdéménagé au Qatar en 2020, selon un service de recherche du Congrès de 2022 rapport.

Les administrations Biden et Trump se sont engagées aux côtés du Qatar pour lutter contre le financement illicite des terroristes par le biais d’organisations caritatives basées dans la région, selon le dernier rapport du Département d’État sur le terrorisme au Qatar datant de 2021. États.

Cependant, à la suite des attentats du 7 octobre, le Département du Trésor a décidé, le 18 octobre, sanctionné Muhammad Ahmad Abd Al-Dayim Nasrallah, un « membre de longue date du Hamas basé au Qatar et ayant des liens étroits avec des éléments iraniens », qui a contribué à canaliser des millions de dollars vers le Hamas, y compris la branche militaire de l’organisation.

En outre, le réseau médiatique Al Jazeera, financé par le Qatar, a maintenu une couverture pro-palestinienne et anti-israélienne du conflit à Gaza, disent les critiques : selon à Axios. Experts démystifié une analyse d’Al Jazeera sur la frappe de roquette sur un hôpital de Gaza, affirmant qu’Israël a attaqué l’hôpital.

La primaire républicaine a soutenu Israël après les attaques terroristes du Hamas, condamnant le groupe et l’antisémitisme généralisé. Haley, DeSantis, Burgum et Elder ont lancé l’idée de retirer le financement fédéral des universités qui permettent la haine anti-israélienne suite aux manifestations menées par les étudiants et sur les campus manifestations et des lettres de solidarité avec la Palestine.

Le Qatar n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

