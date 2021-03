Des spectacles amusants se déroulent tous les jours avec des candidats qui tentent diverses choses, du rôle de chef cuisinier à la lessive, en passant par courtiser les électeurs, pimentant la campagne pour les élections de l’Assemblée du 6 avril au Tamil Nadu. Au milieu des rires et des applaudissements, le candidat AIADMK de Royapuram ici, D Jayakumar a rempli un pot complètement avec de l’eau pour une femme en actionnant manuellement une pompe à main en bord de route. De plus, le ministre des Pêches Jayakumar porte parfois la casquette signature «MGR» et fait le tour de sa circonscription en cyclo-pousse pour chercher des votes. Au cours de sa campagne, le candidat DMK de Virugambakkam AVM Prabakar Raja a montré ses talents culinaires dans un petit restaurant en versant rapidement de la pâte sur le tawa et en préparant un dosa chaud.

