Des dizaines de candidats se sont présentés pour remplir un rôle dans la politique municipale et la commission scolaire au niveau local.

La date limite pour les candidatures aux élections municipales du 15 octobre est terminée (les colis ont été acceptés jusqu’à 16 heures le vendredi 9 septembre. Les listes finales des candidats sont ci-dessous, certains obtenant automatiquement un siège (acclamé) car personne courir contre eux.

Cette liste n’est pas officielle car les candidats peuvent se retirer jusqu’à 16 h le 16 septembre 2022 ou peuvent faire l’objet d’une contestation. La déclaration officielle sera annoncée le 19 septembre à 16 h.

Vernon (sept)

Scott Anderson et Erik Olesen affrontent le titulaire Victor Cumming pour le siège du maire.

Cinq titulaires de poste de conseiller briguent un nouveau mandat : ​​Teresa Durning (qui a remporté l’élection partielle de 2021 en remplacement de feu Dalvir Nahal), Kelly Fehr, Kari Gares, Akbal Mund et Brian Quiring. Ils sont rejoints dans la course par les nouveaux candidats Jenelle Brewer, Brian Guy, Ross Hawse, Stephanie Hendy, Ed Stranks, Dawn Tucker et Andy Wylie.

Le courant froid (6)

Ruth Anne Hoyte est élue maire par acclamation.

Il y a 12 candidats à l’un des cinq sièges de conseiller : le titulaire Richard Enns se joint à Pat Cochrane, Doug Kirk, Stephanie Hoffman et Glen Taylor pour se faire réélire au conseil. Parmi les autres candidats au conseil de Coldstream figurent Alex Dantzer, l’actuel maire Jim Garlick, Don Jefcoat, Jeremy Levy, John Myhill, Simone Runyan et Jeff Stevenson.

Lomby (4)

Brad Weston et le titulaire Kevin Acton sont en lice pour le siège du maire.

Pour le conseil, il y a trois titulaires : Sherry Kineshanko, Lori Mindnich et Randal Ostafichuk. Ils affronteront Juliet Pilon (qui a servi avant 2018), Henry Ly et Geoff Bevan.

Amstrong (6)

William Joseph (Joe) Cramer est acclamé maire d’Armstrong.

Paul Britton, Steven Drapala et Shirley Fowler sont tous candidats à un retour au conseil municipal. Il y a cinq nouveaux candidats à la recherche d’une place au conseil municipal : Sean Newton, Kim Sinclair, Neil Todd, Jessie Valstar et Mark Wehner. Ryan Nitchie, qui a siégé au conseil avant 2018, est également en lice.

Enderby (6)

Le titulaire Greg McCune est candidat à la mairie contre Huck Galbraith et Herman Halvorson (ancien directeur de district régional).

Il y a huit candidats au conseil, dont les titulaires Tundra Baird, Roxanne Davyduke, Brian Schreiner et Shawn Shishido, et les nouveaux candidats Steve Campbell, Blaise Pelletier, David Ramey et Sarah Yerhoff.

Spallumcheen (6)

La titulaire Christine Fraser est élue mairesse du canton par acclamation.

Les candidats au conseil sont les titulaires John Bakker, Andrew Casson, Christine LeMaire, Gerry Popoff, Joe Van Tienhoven et Todd York, ainsi que Carolyn Farris, qui a servi avant 2018.

RDNO (5)

Il n’y a qu’une seule course pour un siège d’administrateur dans le district régional de North Okanagan.

Trois candidats sont en lice pour le poste de la zone F (Enderby rural) : Lori Heins, Allysa Hopkins et Jerry Legault.

Le réalisateur sortant de la zone B (Swan Lake-Commonage), Bob Fleming, est acclamé.

La réalisatrice sortante de la zone C (BX-Silver Star), Amanda Shatzko, est acclamée.

Le réalisateur sortant de la zone D (lumby rurale), Rick Fairbairn, est acclamé.

Zone E (Cherryville) Jim Johnson est acclamé. Il était directeur avant 2018.

Arrondissement scolaire de Vernon (7)

Trois personnes cherchent à revendiquer le poste d’administrateur de Coldstream : le titulaire Robert Lee, Sheri Minard et Kelly Sullivan.

Les quatre sièges du Grand Vernon sont recherchés par 10 candidats: Andy Collins, la titulaire Jen Comazetto, Philipp Gruner, Sylvia Herchen, Jewlie Milligan, Vanessa Mitchell, le titulaire Mark Olsen, Truman Spring, Nellis Villegas et le titulaire Tom Williamson.

Les deux postes d’administrateur de Lumby sont acclamés par les titulaires Gen Acton et Lori Mindnich.

District scolaire North Okanagan-Shuswap (5)

Le titulaire Tennile Lachmuth est acclamé administrateur d’Armstrong/Spallumcheen/Falkland.

Brent Gennings est acclamé administrateur Enderby/Sicamous/Grindrod.

La zone 3 est recherchée par Linda Brett, Corryn Grayston et Gina Johnny.

Il y a trois candidats en lice pour les deux sièges de Salmon Arm : Samantha Leins et les titulaires Amanda Krebs et Marianne VanBuskirk.

