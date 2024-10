Les candidats au siège de la RPC vont de l’environnement au pétrole et au gaz

26 octobre — Un comité de nomination a interviewé cette semaine six candidats à un siège à la Commission de régulation publique.

« Je pense que les gens reconnaissent que je travaille vraiment dans l’intérêt public », a déclaré jeudi le commissaire sortant James Ellison devant le comité au Roundhouse. « Je m’efforce vraiment d’être juste. Si vous parliez aux services publics et leur demandiez ce qu’ils pensent de moi, ils n’apprécieraient certainement pas toutes les décisions que j’ai prises au cours des deux dernières années, mais je pense qu’ils le feraient. dire que je m’efforce d’être juste et que je m’efforce d’être bien informé et préparé sur les cas sur lesquels je vote.

Les cinq autres candidats au siège d’Ellison ont exprimé comment ils s’efforceraient d’occuper ce poste – et comment ils espéraient qu’on se souvienne d’eux après un mandat de six ans – lors d’entretiens avec le comité cette semaine. Les candidats vont des défenseurs des énergies renouvelables aux professionnels du pétrole et du gaz. Le comité devrait voter sur une liste de noms le 7 novembre à envoyer au gouverneur Michelle Lujan Grisham, qui a le dernier mot.

Outre Ellison, commissaire en exercice et ancien analyste de grille chez Sandia National Laboratories, le comité a interviewé :

* Stephen Meyer, fondateur et PDG d’une société de conseil en énergie basée au Nouveau-Mexique.

* Flavious Smith, gestionnaire d’actifs pétroliers et gaziers pour Bank of America.

* Blessing Chukwu, un ancien membre du personnel de la Commission de l’Arizona Corporation qui a pris sa retraite plus tôt cette année.

* Greg Nibert, sénateur républicain sortant et avocat spécialisé dans le pétrole et le gaz.

* Debra Hicks, ingénieur principal et propriétaire d’une société d’ingénierie basée à Hobbs.

Un candidat qui devait passer un entretien mercredi, Collin Walcavich, ne s’est pas présenté à la réunion. Le personnel de la Commission a déclaré aux membres du comité qu’ils avaient contacté Walcavich – un directeur des affaires réglementaires et de la stratégie d’un développeur énergétique basé à Boston – par téléphone et par courrier électronique et qu’ils n’avaient pas reçu de réponse.

Le comité de sept membres est composé de personnes issues de divers milieux du secteur de l’énergie et de la politique. La personne nommée à la commission cette année ne peut pas être enregistrée auprès du Parti démocrate, puisque les deux autres commissaires en exercice sont des démocrates enregistrés.

Le seul groupe qui a commenté publiquement le processus jusqu’à présent est le groupe de défense de l’environnement Conservation Voters New Mexico, qui a encouragé le comité à envisager de faire avancer Meyer et Walcavich en fonction de leurs antécédents dans le domaine des énergies renouvelables.

Le CV de Meyer souligne son affiliation au groupe Renewable Taos ainsi qu’à sa société Energy Demand Solutions Inc., qu’il décrit comme une « société de conseil et de mise en œuvre en efficacité énergétique ». Il a vanté son expérience dans la gestion d' »organisations complexes » et a déclaré qu’il concentrerait immédiatement son attention sur les efforts d’efficacité énergétique dans tout l’État.

Meyer a également évoqué la perspective d’évaluations des coûts du « cycle de vie » pour les achats des services publics. De telles analyses, a-t-il ajouté, prendraient en considération les « coûts sociétaux » et les coûts pour la santé publique qui pourraient être encourus pendant la durée de vie d’un établissement.

« Depuis plus de 150 ans, le véritable coût du cycle de vie des combustibles fossiles a été ignoré, ou du moins largement sous-estimé », a écrit Meyer dans ses réponses au questionnaire du comité. « Le coût réel est bien supérieur au prix du marché car ils ont de nombreux impacts négatifs, désormais bien connus, sur l’environnement et la santé. » Il a cité « l’empoisonnement de l’air, de la terre et de l’eau, l’augmentation des maladies et de la mortalité ainsi que la perte de biodiversité ».

La présidente du comité, Seguin, a interrogé chaque candidat sur « le besoin urgent de lutter contre le changement climatique », ce qui, selon elle, est un thème récurrent dans les commentaires publics soumis au comité.

« Il est difficile de qualifier d' »urgent » par rapport au monde dans lequel nous vivons actuellement », a déclaré Hicks.

« Certaines considérations environnementales constituent des besoins urgents, par exemple les inondations à Roswell », a-t-elle poursuivi. « Ce que chaque personne appelle urgent est différent, et même si nous devons répondre à leurs préoccupations, ce n’est peut-être pas urgent selon mon chèque… et je pourrais avoir des ennuis à cause de cela. »

Hicks a parlé au comité de son expérience en tant que présidente du conseil d’administration de l’Université d’État du Nouveau-Mexique ainsi que de sa carrière d’ingénieur civil.

Chukwu a déclaré au comité qu’elle pourrait apporter « une nouvelle perspective » à l’organisme de réglementation de l’État. Elle a déclaré qu’après avoir passé sa carrière du côté du « personnel », elle souhaitait devenir commissaire.

D’autres candidats ont vanté leurs antécédents dans l’industrie pétrolière et gazière comme étant une expérience pertinente pour travailler au sein de la commission.

Smith et Nibert – qui ont tous deux une expérience dans le secteur pétrolier et gazier – ont exprimé leur intérêt à façonner l’avenir énergétique de l’État.

Smith vit actuellement dans le Tennessee et travaille comme gestionnaire d’actifs pétroliers et gaziers pour Bank of America. Il a mentionné que son fils occupait un poste au sein de la société énergétique mondiale AES à plusieurs reprises au cours de son entretien, affirmant qu’il s’intéressait au développement des énergies renouvelables.

Nibert – qui a perdu une élection primaire pour son siège au Sénat de l’État plus tôt cette année – a déclaré au comité qu’il était devenu intéressé à siéger au RPC après avoir constaté que la commission nommée par le gouverneur « fonctionnait », par opposition à la corruption et aux « transactions intéressées ». cela était évident dans le passé, avec une commission élue par les électeurs, a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses réflexions sur « le rôle des énergies renouvelables » dans l’avenir de l’État, Nibert a déclaré : « Je me demande si nous pourrons un jour ou non arriver au point où nous dépendrons à 100 % des énergies renouvelables », ajoutant : « Je pense c’est une erreur pour tout organisme de politique publique de formuler des exigences qui ne peuvent être satisfaites. »

La loi nationale sur la transition énergétique, adoptée en 2019, exige que les services publics d’électricité soient sans carbone d’ici 2045.

« C’est le travail de la RPC d’appliquer et de s’assurer que les services publics respectent ces lois », a répondu Nibert lorsqu’on l’a interrogé sur le « besoin urgent de lutter contre le changement climatique ».

« J’appliquerais les lois telles qu’elles sont écrites », a-t-il déclaré. « La RPC n’est pas l’organisme approprié pour élaborer des politiques publiques. »

Ellison a souligné un récent processus d’élaboration de règles par la commission qu’il considère comme une étape importante dans la normalisation de la communication des données de fiabilité par les services publics d’électricité. La règle – que la commission a adoptée en août – obligera les trois services publics appartenant à des investisseurs à déclarer chaque année à l’agence les données relatives aux pannes à partir de mars 2025. Ellison a évoqué l’absence de tels rapports de la part des services publics jusqu’à présent. comme « un écart » qui était comblé par la règle.

« J’aimerais être connu comme quelqu’un qui a vraiment déployé des efforts en matière d’élaboration de règles et contribué à codifier des règles de haute qualité qui sont vraiment dans l’intérêt public », a déclaré Ellison.