Les candidats au shérif du comté d’El Paso, Ugarte et Torres Shelton, répondent aux questionnaires des élections 2024

Le El Paso Times a envoyé des questionnaires aux candidats aux élections générales de 2024. Voici les réponses soumises par les candidats au poste de shérif du comté d’El Paso.

L’agent de police du comté d’El Paso, Oscar Ugarte, un démocrate, et l’agent spécial de surveillance du FBI à la retraite, Minerva Torres Shelton, une républicaine, se présentent aux élections générales du 5 novembre pour devenir shérif. Le vainqueur ne sera que le quatrième shérif du comté d’El Paso au cours des 40 dernières années.

Remplissez les questionnaires pour Ocsar Ugarte, Minerva Torres Shelton :

Veuillez décrire votre parcours personnel et professionnel.

Ougarte : Je suis un Américain de première génération. Je suis né de parents mexicains, j’ai grandi à El Paso, au Texas et j’ai obtenu mon diplôme du lycée Ysleta à El Paso. Alors que j’étais encore au lycée, j’ai rejoint le programme d’application de la loi de l’école, où ma passion pour l’application de la loi s’est poursuivie. Au jeune âge de 19 ans, j’ai rejoint la division institutionnelle du ministère de la justice pénale du Texas, en tant qu’agent correctionnel. En 2005, j’ai obtenu mon permis d’agent de la paix de l’État du Texas et je suis devenu policier pour la ville de Socorro, au Texas. En 2007, j’ai cherché une opportunité de poursuivre ma carrière dans les forces de l’ordre et je suis devenu huissier de justice pour le conseil des juges du comté d’El Paso. Puis, en 2011, j’ai rejoint le bureau du gendarme du comté d’El Paso en tant que gendarme adjoint. En mars 2016, j’ai décidé d’accéder à un poste de direction dans ma carrière pour mieux servir notre communauté et nos électeurs. Peu de temps après, je me suis présenté et j’ai été élu avec succès au poste de gendarme du secteur 1, puis j’ai été réélu en 2019.

Torres Shelton : Je suis né à Oxnard, en Californie, lorsque mes parents travaillaient dans les champs. Peu de temps après ma naissance, mes parents sont retournés au Mexique et nous avons vécu à Paracho, Michoacan. Quand j’avais huit ans, nous avons déménagé aux États-Unis parce que mon père avait besoin d’une opération à cœur ouvert. Mon expérience professionnelle est décrite ci-dessous :

Vétéran militaire, armée américaine

Vétéran de la police d’El Paso

Agent spécial de surveillance à la retraite, FBI

Membre du conseil d’administration de plusieurs organisations à but non lucratif

J’ai élevé deux enfants avec mon mari et je vis actuellement avec nos bébés à fourrure.

Quelles expériences en leadership possédez-vous qui vous qualifient pour ce poste ?

Ougarte : Je suis le SEUL candidat dans la course au shérif qui a été élu et chargé par El Pasoans de diriger un bureau d’application de la loi du comté. Je suis gendarme du commissariat 1 depuis 2016.

Torres Shelton :

Mon parcours de leadership a commencé en tant que sergent dans l’armée américaine. Plus tard, en rejoignant le FBI, j’ai démontré mes compétences en leadership et mon engagement inébranlable à résoudre les problèmes sociétaux urgents. Notamment, au cours de mon mandat au FBI, j’ai lancé et dirigé un groupe de travail sur la traite des êtres humains, en exploitant les ressources des agences locales, étatiques et fédérales. Consciente d’une lacune critique dans les services destinés aux victimes de la traite, j’ai plaidé sans relâche, à la fois par le biais d’engagements médiatiques et de présentations dans la communauté, ce qui a finalement conduit à la création d’un centre de réadaptation. Ce mouvement populaire, stimulé par mes efforts jusqu’à ce jour, continue d’apporter un soutien crucial aux victimes de la traite.

De plus, mon expertise dans la lutte contre la traite des êtres humains m’a donné l’occasion de témoigner devant des membres du personnel du Congrès au Capitole de Washington, DC. Au cours de mes dernières années au FBI, j’ai assumé des rôles de direction au sein de diverses escouades, notamment sur les gangs et les drogues, les crimes contre les enfants et l’escouade conjointe contre le terrorisme, où j’ai géré efficacement les opérations et favorisé la collaboration inter-agences pour faire respecter les objectifs de sécurité nationale et de sécurité publique. . De plus, pendant mon séjour à Washington, j’ai eu le privilège et l’honneur de coordonner une opération importante impliquant les 56 bureaux extérieurs du FBI et 85 groupes de travail à travers les États-Unis.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme shérif du comté d’El Paso ?

Ougarte : Je crois qu’il est temps d’avoir une nouvelle génération de dirigeants avec de nouvelles perspectives pour le bureau du shérif du comté d’El Paso. Je travaille dans le domaine des forces de l’ordre depuis plus de 20 ans et j’ai une grande compréhension des complexités du travail.

Mon objectif est de veiller à ce que les ressources des contribuables soient utilisées efficacement et de lutter contre la santé mentale dans les services de police. Je me consacre à la sécurité et au bien-être des habitants d’El Paso et j’utiliserai mon expérience pour garantir que justice soit rendue.

Torres Shelton :

Je me présente comme shérif du comté d’El Paso avec un engagement inébranlable en faveur de la transparence et de la responsabilité dans l’application de la loi. Le shérif doit représenter les intérêts du peuple sans interférence de sources extérieures, y compris d’élus soutenant les candidats. Ma conviction pour la justice découle d’une expérience personnelle lorsque, il y a des années, mon père a été condamné à tort par un tribunal civil, déclenchant un engagement de toute une vie en faveur de la justice. Je crois en l’égalité de traitement devant la loi, quel que soit le statut. Actuellement, il n’y a ni transparence ni responsabilité. Par exemple, en juin 2022, le KTSM a rapporté des statistiques alarmantes : entre 2020 et 2022, en détention, neuf décès ont été signalés comme des suicides et quatre comme des surdoses de drogue. Ces décès ont été causés par des surdoses dans un établissement sécurisé et par des suicides que des politiques et procédures appropriées auraient pu prévenir. Cela souligne la nécessité urgente d’agir et de rendre des comptes.

Malgré ces chiffres inquiétants, il y a eu une absence notable d’explications concernant les mesures visant à prévenir de futures tragédies. Ce manque de transparence est inacceptable. Après le dernier décès d’un détenu, le shérif est resté silencieux sur la question jusqu’à ce qu’il soit aperçu lors de la signature d’un autre candidat. Fort de mon expérience personnelle et de mon dévouement pour la justice, je suis déterminé à aborder ces problèmes de front. Mon objectif est de gagner la confiance de la communauté en mettant en œuvre des stratégies proactives pour assurer la sécurité et le bien-être de toutes les personnes dont nous avons la garde. Depuis trop longtemps, les mêmes personnes déterminent qui doivent être nos dirigeants en les soutenant ou en faisant activement campagne pour eux. Il est temps que la communauté décide elle-même qui doit la représenter, et c’est pourquoi je me présente comme shérif du peuple et recherche l’approbation du peuple plutôt que celle des politiciens qui ont toujours contrôlé notre communauté.

Selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels est confronté le bureau du shérif du comté d’El Paso ? En tant que shérif, que feriez-vous pour relever ces défis ?

Ougarte : Actuellement, le bureau du shérif ne dispose pas d’une unité de services sociaux civils. Ma campagne s’articule autour de l’idée que chaque individu, quelle que soit son origine, mérite d’avoir accès aux ressources nécessaires à son bien-être et à sa réussite. En tant que prochain shérif, je créerai une unité de services sociaux civils (CSSU) pour collaborer avec les organisations existantes dédiées à la lutte contre la santé mentale, l’itinérance, l’insécurité alimentaire et le développement de la jeunesse. Connecter les résidents à ces ressources vitales avant qu’ils n’entrent dans le système de justice pénale vise à favoriser la stabilité et à promouvoir la croissance personnelle.

De plus, il y a quelques semaines à peine, la Commission des normes carcérales du Texas (TCJS) a émis deux avis de non-conformité après avoir examiné la documentation et la vidéo des décès de détenus dans les prisons d’El Paso. En tant que shérif, j’accorderai une grande importance à la formation et à la responsabilité des agents. Je veillerai à ce que chaque agent de détention et adjoint ait la formation CIT appropriée pour faire face aux situations de santé mentale et je fournirai une formation continue au personnel pénitentiaire concernant les contrôles appropriés des détenus.

Torres Shelton : Les plus grands défis auxquels l’EPCSO est confronté proviennent principalement d’un manque de visibilité, de responsabilité et de transparence. Parce que les dirigeants du bureau du shérif n’ont pas été tenus responsables depuis trop longtemps et en raison du manque de visibilité et de transparence, la communauté a perdu confiance dans le département. C’est injuste pour la communauté et pour les députés et employés travailleurs et dévoués qui servent et protègent la communauté. Je reconstruirai la relation entre la communauté et le bureau du shérif en étant visible, responsable et transparent et en mettant en œuvre les programmes, politiques et procédures susmentionnés.

Selon vous, quel est le problème de criminalité le plus urgent dans le comté d’El Paso ? Comment géreriez-vous cela en tant que shérif ?

Ougarte : Dans ma conversation avec les électeurs lors de mes déplacements, les préoccupations les plus pressantes sont la violence armée chez les jeunes et la conduite en état d’ébriété. En tant que shérif, j’ai l’intention d’accroître la présence du département dans les zones non constituées en société qui ne sont pas desservies par les forces de l’ordre municipales, où ont lieu la plupart de ces fusillades. Les zones désertiques comme Red Sands posent un défi en raison du manque d’infrastructures routières pour les véhicules d’urgence, mais cela n’enlève rien à la responsabilité des forces de l’ordre de répondre aux activités criminelles. Les postes de commandement mobiles sont des stratégies dans lesquelles il vaut la peine d’investir pour accroître la visibilité des forces de l’ordre dans les grands rassemblements, où elle est actuellement inexistante, provoquant le niveau de criminalité observé récemment.

Je m’engage à travailler avec les agences régionales d’application de la loi pour lutter ensemble contre ces défis et je crois qu’un bureau du shérif plus impliqué auprès de nos jeunes et de la communauté servira de moyen de dissuasion pour un grand nombre de ces crimes commis dans notre région.

Torres Shelton : Le trafic de drogue et le trafic d’êtres humains affectent notre communauté depuis bien trop longtemps, et ils affectent désormais également nos enfants. Ils sont attirés dans une vie de crime ou, pire encore, les tuent par overdose. Je suis le seul candidat ayant une expérience dans les enquêtes criminelles transnationales à grande échelle. J’apporterai mon expérience et mes relations avec d’autres agences au bureau pour garantir que nous devenons une communauté plus sûre et que nos jeunes ne soient pas impliqués dans des crimes qui détruiront leur avenir.

Le bureau du shérif du comté d’El Paso devrait-il être impliqué dans l’application de la loi sur l’immigration ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Ougarte : L’immigration est une responsabilité fédérale et le processus législatif de l’État ne devrait pas obliger les forces de l’ordre locales à procéder à des expulsions. Le concept du SB4 était discutable dès le départ, et je suis heureux de voir que la loi récemment signée est contestée par le ministère américain de la Justice. Je suis convaincu que cela sera jugé inconstitutionnel par la Cour suprême des États-Unis. Arrêter et expulser les migrants ne sera pas une priorité sous ma direction.

Les forces de l’ordre locales manquent déjà de personnel et les électeurs des zones rurales du comté d’El Paso connaissent déjà de longs délais de réponse. Sous ma direction, les députés se concentreront sur les infractions pénales les plus graves et laisseront les questions fédérales aux agences fédérales.

Torres Shelton : Les agents de la paix du Texas ont le devoir de faire respecter toutes les lois applicables, y compris le projet de loi 4 (SB4) du Sénat, dans le cadre de leurs enquêtes. Il est toutefois impératif de souligner que les principes d’équité et de non-discrimination guident notre approche. Même si les députés invoqueront le SB4 si nécessaire au cours des enquêtes, il est essentiel de préciser que les individus ne seront pas ciblés ou soumis à un examen indu uniquement sur la base des dispositions de cette loi. Je suis le seul candidat qui possède la formation, l’expérience et la prévoyance nécessaires pour être dès le début en faveur du SB4. Aucun autre candidat n’a ou n’aura jamais l’expérience et les relations avec d’autres agences que j’ai développées tout au long de ma carrière. Il est devenu évident après le 11 septembre que toutes les agences locales, étatiques et fédérales devaient travailler ensemble et partager des informations pour assurer la sécurité de nos communautés. Notre engagement demeure ferme pour assurer la sécurité publique et maintenir l’intégrité de notre communauté.

