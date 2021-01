Les candidats républicains du Sénat géorgien soutiennent l’appel de Donald Trump à distribuer des chèques de relance de 2000 $ aux Américains dans le cadre de la pandémie COVID-19 en cours.

Kelly Loeffler et David Perdue ont tous deux déjà déclaré qu’ils étaient en faveur du document, mais ont de nouveau fait pression pour le paiement avant les courses cruciales du second tour en Géorgie mardi.

« Nous avons mis en place un paquet législatif solide qui profitera à chaque Géorgien et apportera 2 000 dollars à ceux qui en ont besoin », ont déclaré Perdue et Loeffler dans une nouvelle déclaration obtenue par la WCTV.

Leur poussée pour l’augmentation de la somme d’argent les met en désaccord avec de nombreux républicains, qui ont approuvé un paiement beaucoup plus petit de 600 $.

Cependant, le montant de 2000 $ est susceptible de rendre la paire plus attrayante pour les électeurs – ce qui est crucial étant donné que les deux races devraient tomber sur le fil.

Loeffler affronte le révérend Raphael Warnock (à gauche), tandis que Perdue affronte Jon Ossoff (à droite)

Le contrôle républicain du Sénat dépend de la victoire de Perdue et Loeffler au second tour.

Si Warnock et Ossoff parviennent tous les deux à remporter des victoires, cela créera une division 50/50 au Sénat et donnera à la nouvelle vice-présidente Kamala Harris le vote décisif.

Cela donnerait aux démocrates le contrôle de la Maison Blanche et des deux chambres du Congrès, laissant l’héritage MAGA de Trump en lambeaux.

Trump est parfaitement conscient de ce risque et a confirmé qu’il se rendrait en Géorgie lundi pour soutenir Loeffler et Perdue.

Biden sera également dans l’État de Peach lundi, prêtant un peu de puissance aux rassemblements de Warnock et Ossoff.

Biden et son équipe ont orienté au moins 18 millions de dollars pour aider Ossoff et Warnock à tenter de renverser les sénateurs républicains.

Le directeur de campagne de Biden et le nouveau chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, ont confirmé les chiffres à l’Associated Press samedi.

L’argent comprend environ 6 millions de dollars pour le personnel et le soutien des données électorales et 12 millions de dollars pour la collecte de fonds pour les deux campagnes.

Le président élu et le vice-président élu Kamala Harris ont également enregistré des appels automatisés pour couvrir l’État avant mardi. Le couple a prévu des entretiens avec les médias dans les marchés de toute la Géorgie, y compris la radio du matin et de fin d’après-midi le jour du scrutin.

Les républicains font face à une pression considérable pour maximiser leur avantage attendu le jour du scrutin afin de compenser une répétition apparente du succès des démocrates dans le taux de participation anticipée aux élections de novembre.

« Il s’agit d’une élection de participation, et les démocrates sont en train de voter », a averti samedi le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, une foule du GOP à Cumming, une banlieue d’Atlanta où il a fait campagne avec Loeffler.

Pendant ce temps, Trump a tweeté samedi matin exhortant ses partisans à soutenir les deux candidats au Sénat du GOP alors qu’il annonçait qu’il se rendait dans le sud pour aider les candidats.

«Sera en Géorgie lundi soir à 21h00 pour le RALLYE pour deux GRANDES personnes, @sendavidperdue & @kloeffler. PRÉPAREZ-VOUS À VOTER MARDI !!! ‘ il a tweeté samedi matin.

Donald Trump sera en Géorgie lundi pour Loeffler et Perdue

Cependant, le président a constamment remis en question la légitimité des courses au second tour.

Dans une diatribe sur Twitter le jour du Nouvel An, Trump a affirmé que l’ensemble de l’élection géorgienne n’était « ni légale ni constitutionnelle » en raison de modifications « massives » du processus de vote, selon lui, ont été apportées « à la hâte » à l’approche de l’élection présidentielle.

Trump a spécifiquement visé le « décret de consentement » de la Géorgie – un accord bipartisan conclu en mars par des responsables démocrates et républicains de l’État qui a déterminé des normes pour la validation des signatures sur les votes par correspondance.

Il a également continué à faire valoir des allégations non fondées de fraude électorale généralisée, affirmant sans preuve qu’il y avait eu une « corruption massive » lors des élections de 2020 dans le fil Twitter marqué par un avertissement « contesté » par la plateforme.

Les balayages de Trump en Géorgie alimentent les craintes parmi le GOP de dissuader ses partisans de voter lors du second tour crucial de mardi,

Les républicains de Géorgie, y compris le lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan, l’avertissent qu’il nuit aux chances de Loeffler et Perdue.

Pendant ce temps, Loeffler augmente sa visibilité sur la campagne électorale avant l’arrivée de Trump dans l’État.

Elle a organisé samedi un rassemblement de campagne avec le sénateur texan Ted Cruz à Cumming, en Géorgie.

Perdue a quant à lui annoncé jeudi qu’il était en quarantaine après avoir été exposé au COVID-19 par un membre du personnel.

Ailleurs samedi, Ossoff était également sur la piste pour prononcer un discours devant une foule de partisans lors d’un rassemblement Get Out The Vote à Stone Mountain.

Loeffler salue la foule lors du rassemblement de samedi. Les craintes grandissent que Trump empêche ses partisans de se rendre aux urnes pour le vote crucial qui décide finalement quel parti contrôlera le Sénat.

