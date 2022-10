Les candidats au Sénat américain de l’Indiana ne participeront qu’à un débat télévisé

INDIANAPOLIS (AP) – Le sénateur américain républicain de l’Indiana, Todd Young, affrontera dimanche ses deux adversaires à la réélection dans ce qui est leur seul débat télévisé prévu avant les élections du 8 novembre.

Le débat survient alors que le démocrate Thomas McDermott, le maire de Hammond, a eu du mal à gagner du terrain contre Young, qui a d’énormes avantages en matière de collecte de fonds et d’organisation pour briguer son deuxième mandat.

Le libertaire James Scéniak participe également au débat, organisé par la Commission de débat de l’Indiana à but non lucratif et diffusé sur plusieurs chaînes de télévision de l’État.

Young a suivi une stratégie de premier plan consistant à ignorer la plupart du temps McDermott, qui est le maire de Hammond depuis 2004 mais qui est peu connu en dehors du nord-ouest de l’Indiana.

Bien que les démocrates et les républicains se battent farouchement pour le contrôle de l’actuel Sénat 50-50, la course au Sénat de l’Indiana n’a pas vu les dizaines de millions de dépenses extérieures qu’elle a attirées il y a quatre ans lorsque le républicain Mike Braun a battu le sénateur démocrate américain Joe Donnelly et en 2016 lorsque Young a remporté le siège du Sénat sur l’ancien sénateur démocrate américain Evan Bayh.

Young a évité un défi principal cette année bien qu’il n’ait pas pleinement embrassé la présidence de Donald Trump – et n’ait pas obtenu l’approbation de Trump. Young a voté pour acquitter Trump lors de son procès en destitution au Sénat, mais a voté pour maintenir la victoire électorale du président Joe Biden.

McDermott, avocat et vétéran de la marine américaine, a tenté de lancer un appel aux électeurs de la classe ouvrière attirés par Trump tout en préconisant la protection par le Congrès du droit à l’avortement et la légalisation fédérale de la marijuana.

Young a souligné le travail du Sénat, y compris sa volonté de fournir des milliards de dollars fédéraux pour encourager davantage de sociétés de semi-conducteurs à construire des usines de puces aux États-Unis face à une Chine ambitieuse.

Tom Davies, l’Associated Press