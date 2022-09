WEST PALM BEACH, Floride (AP) – Quatre républicains cherchant à remanier le déroulement des élections en devenant le responsable des élections de leur État ont déclaré samedi qu’ils luttaient contre un système corrompu – pointant même du doigt des forces mystérieuses au sein de leur propre parti.

Les candidats – Mark Finchem de l’Arizona, Kristina Karamo du Michigan, Jim Marchant du Nevada et Audrey Trujillo du Nouveau-Mexique – ont comparu lors d’une conférence dans la salle de bal d’un hôtel du sud de la Floride qui présentait de nombreux orateurs affirmant à tort que l’élection de 2020 avait été volée à l’ancien président Donald Trump.

“Notre plus grand ennemi est notre propre parti”, a déclaré Marchant, un homme d’affaires et ancien législateur de l’État qui était parmi les plus ardents partisans de Trump contestant la victoire du président Joe Biden en 2020 au Nevada. « Même si nous sommes républicains, nous sommes en quelque sorte des outsiders. Nous avons une bataille, mais nous n’abandonnons pas.

Tous sont membres de l’America First Secretary of State Coalition, qui appelle à des changements à grande échelle dans les élections. Bien qu’il ne soit pas officiellement lié au mouvement America First de Trump, cela fait partie d’un effort plus large de promotion de candidats conservateurs qui s’alignent sur les vues de l’ancien président.

L’élimination des machines à voter, des bulletins de vote par correspondance et du vote anticipé fait partie de leurs plans. La coalition soutient également le dépouillement manuel de tous les bulletins de vote et un seul jour de vote pour tous les Américains à quelques exceptions près. Ils n’ont pas dit si le jour du scrutin devait être une fête nationale.

Beaucoup de leurs idées sont basées sur des affirmations infondées selon lesquelles les machines à voter sont manipulées. Près de deux ans après les élections de 2020, aucune preuve n’est apparue suggérant une fraude ou une manipulation généralisée, tandis que les examens état après état ont confirmé les résultats montrant que Biden avait gagné.

Les quatre font partie des près d’un candidat républicain sur trois en lice pour des postes à l’échelle de l’État qui jouent un rôle dans la supervision, la certification ou la défense des élections qui ont soutenu l’annulation des résultats de la course présidentielle de 2020, selon une revue de l’Associated Press.

Les experts électoraux affirment que les candidats qui contestent les résultats d’une élection valide dans laquelle il n’y a eu aucune preuve d’acte répréhensible présentent un risque d’ingérence dans les élections futures. Ils préviennent que cela pourrait déclencher le chaos s’ils refusent d’accepter ou de contester des résultats qu’ils n’aiment pas.

À moins de neuf semaines des élections de novembre, les candidats ont pris du temps hors de la campagne électorale dans leur propre État pour participer à l’événement, organisé par la secrétaire d’État de la coalition et la filiale floridienne de The America Project. L’America Project a été fondé par Michael Flynn, lieutenant général à la retraite et ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, et Patrick Byrne, fondateur d’Overstock.com.

C’était le dernier d’un effort national visant à remettre en question les résultats des élections de 2020 et à promouvoir des théories du complot sur les machines à voter et le fonctionnement des bureaux électoraux. Les forums, organisés depuis plus d’un an, ont contribué à saper la confiance dans les élections parmi de larges pans du Parti républicain.

Quelques centaines de personnes ont assisté à la conférence de samedi, qui comprenait de nombreux panels affirmant que les élections étaient manipulées de diverses manières. Un panel était composé d’anciens candidats – démocrates et républicains de tout le pays – qui cherchaient à mettre en doute leurs pertes électorales dans le but de défier les élus de leurs États.

Karamo, professeure dans un collège communautaire, a pris de l’importance après les élections de 2020 pour avoir affirmé avoir constaté des irrégularités dans le traitement des bulletins de vote postés alors qu’elle était observatrice électorale à Detroit. Elle a qualifié le système électoral de corrompu.

“Ce n’est pas une question partisane. C’est une question de liberté », a déclaré Karamo. « C’est pourquoi vous voyez des gens dans notre propre parti, prétendant être républicains, essayant de nous faire taire et de nous arrêter. Même si nous sommes les candidats républicains de ce bureau, nous avons des gens dans notre propre parti qui essaient de nous faire perdre. Parce qu’ils sont dans le coup. »

Un examen approfondi des élections de 2020 au Michigan par les républicains qui contrôlent la législature de l’État n’a révélé aucune fraude systémique ni aucun problème qui aurait modifié les résultats. Des examens similaires dans d’autres États du champ de bataille sont arrivés à la même conclusion. Des dizaines d’affaires judiciaires intentées par Trump et ses alliés ont été rejetées, et même le ministère de la Justice de l’ancien président n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée.

Néanmoins, le secrétaire d’État républicain aux candidats s’exprimant samedi a parlé d’un système qu’ils considèrent comme désespérément corrompu.

Finchem a déclaré qu’il avait fait son travail en tant que législateur de l’État en convoquant une audience publique pour discuter des préoccupations électorales et a noté comment le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, un républicain dans son dernier mandat, a rejeté l’effort : “Comment me trouves-tu maintenant, Doug ?” dit Finchem.

Il a ajouté: “Nous sommes en bataille contre un cartel.”

Finchem était au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, avant que les partisans de Trump n’attaquent le Congrès et ne fassent pression pour que la victoire de Biden en Arizona soit retirée, ce que la loi ne prévoit aucun moyen de faire.

De fausses déclarations concernant les élections de 2020 ont conduit à des menaces de mort contre des responsables électoraux et des travailleurs, incitant certains à quitter la profession et suscitant des inquiétudes quant à la perte de professionnels expérimentés supervisant les élections en novembre.

Les fausses allégations répétées d’une élection volée ont également érodé la confiance dans les élections américaines. Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en 2021 a révélé qu’environ les deux tiers des républicains disent qu’ils ne pensent pas que Biden a été légitimement élu.

Trujillo, propriétaire d’une petite entreprise de la ville de Corrales, dans le centre du Nouveau-Mexique, a déclaré qu’elle souhaitait que les responsables de l’État respectent la loi en matière d’élections et augmentent la transparence. Par exemple, elle a soulevé des préoccupations concernant la sécurité des boîtes de dépôt utilisées pour retourner les bulletins de vote postés, même s’il n’y a aucune preuve de problèmes généralisés avec les boîtes de dépôt.

Elle a également reproché aux responsables électoraux d’être dédaigneux ou même condescendants envers les électeurs qui ont des doutes.

“Nous avons des questions en tant qu’électeurs et nous devrions pouvoir les poser”, a déclaré Trujillo dans une interview après avoir pris la parole dans le cadre du panel. “Nous ne devrions pas nous dire, ‘OK, nous ne pouvons pas demander cela parce que c’est tabou et nous aurons l’air d’essayer de remettre en question les élections.’ Parce que l’intégrité doit être là. Il faut que ce soit très transparent. »

Christina A. Cassidy, Associated Press