Les candidats au procureur général s’affrontent au sujet de la loi SAFE-T et des mesures de santé publique – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le procureur général Kwame Raoul a accusé son challenger républicain Thomas DeVore d’avoir fait des remarques «dangereuses», tandis que DeVore a accusé le titulaire démocrate d’avoir laissé tomber les élèves des écoles de l’État en ne contestant pas les mesures d’atténuation du COVID-19 du gouverneur JB Pritzker.

Les accusations et les contre-accusations sont intervenues lors d’un débat de près d’une heure organisé par les éditeurs de médias de l’Illinois Associated Press et Capitol News Illinois qui a été mené lundi via Zoom.

Raoul, un ancien sénateur d’État de Chicago, brigue son deuxième mandat au bureau de l’AG tandis que DeVore, un avocat du sud de l’Illinois en pratique privée, tente de le renverser.

DeVore a acquis une notoriété pendant la pandémie de COVID-19 pour avoir déposé de nombreuses poursuites, pour la plupart infructueuses, contestant l’autorité du gouverneur à émettre plusieurs déclarations de catastrophe et à émettre des décrets exécutifs comprenant des mandats de masque et d’autres mesures d’atténuation. Parmi ses clients dans ces costumes se trouvait le sénateur d’État Darren Bailey, qui est maintenant le candidat du GOP au poste de gouverneur.

“Je pense que l’une des choses que nous avons apprises au cours des deux dernières années est qu’il y avait une question juste à poser sur l’étendue de la capacité du gouverneur à délivrer certains de ces mandats”, a déclaré DeVore. “Vous savez, certains d’un côté de la conversation disent qu’il pourrait absolument le faire. Vous en avez eu qui disaient qu’il ne pouvait absolument pas. Mais je pense que nous serions tous d’accord en tant qu’intellectuels qu’il y avait une question juste.

Raoul, cependant, a défendu ses décisions et son soutien aux décrets de Pritzker, affirmant que l’État était au milieu d’une pandémie mortelle et que lui-même avait perdu des amis à cause de la maladie.

« Je suis d’accord avec M. DeVore. C’était une question juste à poser », a déclaré Raoul. «Mais combien de fois vous la posez est aussi une bonne question. Il a été demandé et répondu à plusieurs reprises dans plusieurs procès. Et les ressources des tribunaux n’auraient pas dû être abusées comme elles l’ont été.

Les deux se sont également affrontés sur le rôle du bureau du procureur général dans la poursuite de certains crimes, une décision qui est traditionnellement laissée aux procureurs de l’État élus localement.

En particulier, DeVore a été une critique virulente de l’avocate de l’État du comté de Cook, Kimberly Foxx, affirmant qu’elle avait refusé de porter des accusations dans des affaires de vol de crime impliquant moins de 1 000 $. Il a même dit de Foxx à l’Illinois State Fair, “elle ferait mieux de poursuivre ou nous trouverons un moyen de la poursuivre”, soulevant des questions quant à savoir s’il utiliserait le bureau pour cibler ses opposants politiques.

“C’est une déclaration très large, et elle n’est pas une de mes opposantes politiques”, a déclaré DeVore, ajoutant qu’il pense que les habitants de l’Illinois “sont frustrés par le fait que les élus prennent arbitrairement des décisions qui n’ont aucun sens pour eux”.

“La discrétion des poursuites est une chose”, a-t-il ajouté. “Mais lorsque vous prenez le pouvoir discrétionnaire des poursuites au point que vous pouvez vous-même commettre une faute officielle en ne remplissant pas une obligation que la loi vous oblige à remplir, c’est au moins une conversation qui doit avoir lieu, pas seulement avec Kim Foxx, mais avec d’autres agents publics.

Plus tard dans le débat, Raoul a répondu à ces commentaires, ainsi qu’à d’autres commentaires qu’il a dit que DeVore avait faits suggérant qu’il enquêterait sur les opposants politiques.

“Ce sont des déclarations dangereuses, en particulier dans l’environnement d’aujourd’hui”, a déclaré Raoul. “Des procureurs ont été poursuivis pour avoir abusé de leur autorité à des fins politiques, et quelqu’un qui ferait ouvertement ces déclarations en tant que candidat au poste de procureur général ne devrait pas être laissé près de la porte du bureau du procureur général.”

DeVore a également été interrogé sur les nombreux poursuites privées il a porté plainte contre des personnes qui l’ont critiqué, dont une contre Pritzker pour l’avoir traité d'”arnaqueur” et une contre des personnes, dont un enseignant spécialisé, qui l’ont critiqué sur Facebook après avoir qualifié certains élèves de “lécheurs de vitres”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait à s’engager dans des litiges privés s’il était élu procureur général, Devore a insisté sur le fait que lui et tous les autres demandeurs d’office avaient le droit de se défendre contre des accusations fausses ou injustes.

“Ainsi, lorsqu’il s’élève au niveau de ce n’est pas seulement un discours politique, et qu’il accuse les gens de commettre des crimes et de dire d’autres choses qui nuisent à leur capacité à faire leur travail, ils ont le droit absolu de se défendre”, a-t-il déclaré. « Moi, le gouverneur, M. Raoul et n’importe qui. Et suggérer qu’il a une arrière-pensée autre que la défense de votre personnage, je conteste cela.

Raoul a répondu que les avocats ont le devoir de ne pas gaspiller les ressources des tribunaux et que les avocats peuvent être sanctionnés pour avoir déposé des poursuites « non fondées ».

“Tout d’abord, je ne pense pas que nous voulions que les tribunaux soient utilisés pour empêcher les enseignants de protéger les élèves lorsque quelqu’un va faire quelque chose que je pense tout simplement inadmissible”, a-t-il déclaré. « L’autre chose qu’il est important d’examiner est le résultat de ces poursuites. Ce procès (contre l’enseignant) a finalement été rejeté. Droit?”

“Vous savez, procureur général Raoul, permettez-moi de dire que ce que vous venez de dire sur cette caméra est diffamatoire parce que vous n’étiez pas là”, a riposté DeVore. “Tu n’en sais rien.”

Les deux candidats ont également été interrogés sur leurs positions sur la loi SAFE-T, le vaste ensemble de réformes de la justice pénale que les législateurs ont adopté en 2021 et qui comprend, entre autres, l’élimination de la caution en espèces à compter du 1er janvier 2023.

DeVore a été un critique virulent de cette loi, affirmant qu’il la croyait inconstitutionnelle et que le procureur général aurait dû la contester devant les tribunaux.

“Nous avons maintenant plus de 50 procureurs d’État dans l’État de l’Illinois qui font maintenant, à toutes fins pratiques, le travail du procureur général en apportant des causes d’action sur de nombreux chefs d’accusation inconstitutionnels”, a déclaré DeVore. “C’est en fait anticonstitutionnel.”

Les revendications constitutionnelles de Devore sont centrées sur les normes de détention de la loi.

La loi stipule que la décision de détenir quelqu’un en prison en attendant son procès sera basée sur des facteurs autres que la capacité de l’accusé à déposer une caution en espèces, tels que la gravité du crime, la probabilité qu’il échappe aux poursuites et s’il présente un risque pour d’autres individus ou la communauté.

Raoul a concédé qu’il y a des parties de la loi qui, selon lui, doivent être clarifiées, et il a déclaré que les législateurs étaient en conversation à ce sujet avant la prochaine session de veto, qui commence le 15 novembre. Mais il a déclaré que l’un des emplois de l’avocat général est de défendre les lois de l’État contre les contestations constitutionnelles, et il le ferait pour la loi SAFE-T.

“Mon obligation en tant qu’avocat en général est envers la justice”, a déclaré Raoul. « Et donc si la preuve est telle, ou la loi est telle, que je devrais admettre l’inconstitutionnalité, j’aurais une conversation avec mon client, et nous devrions le faire. Je ne crois pas que ce soit le cas ici. »

La vidéo complète du débat peut être trouvé ici.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.