Les candidats au poste de gouverneur du Michigan débattront pour la dernière fois

ROCHESTER, Michigan (AP) – La gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer et le challenger républicain Tudor Dixon débattront mardi pour la dernière fois avant les élections de novembre pour le contrôle de l’État du champ de bataille.

Dixon, une ancienne femme d’affaires et commentatrice conservatrice qui a été approuvée par l’ancien président Donald Trump, espère qu’un regain de soutien tardif l’aidera à renverser le démocrate sortant du premier mandat. Whitmer, un ancien législateur de l’État, a un avantage de plusieurs millions de dollars sur la collecte de fonds par rapport à Dixon, qui n’a jamais occupé de fonction publique.

Le gouverneur et ses collègues démocrates ont passé des mois à marteler Dixon avec des publicités avant que la républicaine et ses partisans – y compris la famille de l’ancienne secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos – ne répondent. Les dernières semaines de la campagne ont ressemblé davantage à une compétition, les espoirs à la télévision et les candidats organisant des événements publics dans tout l’État.

Lors de leur premier de deux débats en face-à-face plus tôt ce mois-ci, les candidats se sont mutuellement attaqués comme « trop extrêmes » sur des questions telles que l’avortement, les lois sur les armes à feu et la pandémie de COVID-19.

Whitmer et d’autres démocrates ont mis l’accent sur l’opposition de Dixon au droit à l’avortement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé sa décision historique Roe contre Wade, supprimant le droit national à l’avortement et laissant la question aux États pour décider.

Dixon s’oppose au droit à l’avortement, sauf pour sauver la vie de la mère, bien qu’elle ait déclaré qu’elle respecterait les résultats d’une question au scrutin demandant aux électeurs d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État. Cela éliminerait l’interdiction de l’avortement imposée par l’État en 1931, qui est suspendue depuis la décision d’un juge dans le cadre d’un procès intenté par Whitmer pour empêcher l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Les deux candidats reçoivent un renfort extérieur. Trump a organisé un rassemblement avec Dixon et d’autres candidats du GOP, et la Republican Governors Association a récemment commencé à diffuser des publicités télévisées pour soutenir la campagne de Dixon. Le président de la RGA, Doug Ducey, le gouverneur de l’Arizona, s’est rendu dans le Michigan pour faire campagne au nom de Dixon, affirmant que “le moment est venu de changer dans le Michigan”.

Samedi, l’ancien président Barack Obama sera à Detroit pour faire campagne avec Whitmer et d’autres démocrates, dans le cadre d’un swing multi-villes que le démocrate fait pour stimuler les candidats du parti dans des États qui sont également des champs de bataille présidentiels : la Géorgie, le Wisconsin et le Nevada, tous dont ont également des courses au Sénat compétitives lors du scrutin du 8 novembre.

De nombreux électeurs ont déjà voté. La semaine dernière, plus de 1,7 million d’électeurs avaient demandé des bulletins de vote par correspondance et plus de 432 000 bulletins de vote avaient été retournés, a indiqué le bureau du secrétaire d’État. Les électeurs ont approuvé une mesure de vote en 2018 qui permet à tous les électeurs qui demandent à voter par correspondance de le faire.

Burnett a rapporté de Chicago.

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press