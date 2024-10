Les candidats au poste de gouverneur du Dakota du Nord débattent de la mesure 2 et de l’éthique

De gauche à droite, les candidats au poste de gouverneur du Dakota du Nord Merrill Piepkorn, Dem-NPL, Kelly Armstrong, NDGOP et Michael Coachman, indépendant, participent à un débat organisé par BEK TV le 14 octobre 2024 au Bismarck Event Center. (Michael Achterling/Moniteur du Dakota du Nord)

Les candidats au poste de gouverneur du Dakota du Nord étaient en désaccord lundi sur une mesure électorale qui modifierait le processus des futures mesures initiées par les électeurs pour modifier la constitution de l’État.

La républicaine Kelly Armstrong, la candidate démocrate-NPL Merrill Piepkorn et le candidat indépendant Michael Coachman ont débattu devant un public de plus de 100 personnes lors d’un débat organisé par BEK TV et modéré par Steve Bakken et Joel Heitkamp.

Piepkorn, sénateur de l’État, s’est déclaré opposé Mesure 2qui a été inscrit sur le bulletin de vote des élections générales de 2024 par la législature. La mesure limiterait les initiatives de vote à un seul sujet ; augmenter l’exigence de signature pour les pétitions ; forcer les initiatives de vote à être adoptées par les électeurs lors des élections primaires et des élections générales ; et exiger que les diffuseurs de pétitions soient éligibles pour voter dans le Dakota du Nord.

Piepkorn a déclaré qu’il pensait que le Parlement dirigé par les Républicains ne croyait au contrôle local que jusqu’à un certain point.

« Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles », a déclaré Piepkorn. « Ce n’est pas un système parfait. Mais c’est un bon système et c’est le meilleur que nous ayons, et nous n’avons pas besoin de le changer.

Armstrong a déclaré qu’il ne savait pas exactement comment il voterait sur la mesure 2. Il a ajouté qu’il devrait être plus facile de modifier les statuts par le biais d’une pétition électorale, mais que les gens devraient « être plus prudents » avec les changements constitutionnels.

« Je pense qu’il devrait être très difficile de modifier la Constitution du Dakota du Nord », a déclaré Armstrong.

Il a également déclaré que la mesure ne concernait pas l’argent provenant de l’extérieur de l’État qui influence les campagnes électorales.

Coachman a déclaré qu’il pensait que la législature n’avait pas le pouvoir d’utiliser le processus de vote initié en raison de la constitution de l’État. Il s’est également opposé à la mesure 1, qui nettoie le langage obsolète de la constitution, et à la mesure 3, qui affecte le Fonds d’héritage, parce qu’elles ont été soumises au scrutin par le Parlement.

« Si vous ne respectez pas la constitution, qu’avez-vous ? » » dit le cocher. « Un pays du tiers-monde ».

Industrie de l’énergie

Piepkorn a critiqué la législation antérieure visant à réduire la taxe sur l’extraction pétrolière, ainsi que les exonérations fiscales accordées aux sociétés énergétiques.

« À chaque session où je siégeais au Comité de l’énergie et des ressources naturelles, les compagnies pétrolières revenaient à la recherche d’une autre exemption, réduisant les impôts qu’elles payaient », a déclaré Piepkorn.

Armstrong a défendu des incitations pour le secteur de l’énergie, qui, selon lui, permettraient de développer le Bakken.

« Nous avions une politique intelligente qui permettait aux gens de venir ici, d’investir et de créer de la richesse générationnelle pour l’ensemble de cet État », a déclaré Armstrong. « Et je pense que c’est une chose fantastique, pas quelque chose pour lequel il faut s’excuser. »

Coachman a accusé Armstrong d’avoir personnellement bénéficié de la législation lors de la session législative de 2017 relative aux minéraux pétroliers et gaziers situés sous le lac Sakakawea.

Une facture Armstrong a parrainé cette année-là une révision de la ligne des hautes eaux ordinaires historiques de la rivière Missouri avant la construction du barrage de garnison, qui a créé le lac Sakakawea. La législation visait à dissiper l’incertitude concernant la propriété minière. Des millions de dollars étaient bloqués ou en suspens en raison de conflits de propriété.

Coachman a déclaré qu’Armstrong n’avait pas révélé qu’il bénéficierait personnellement de la législation. Armstrong a déclaré que l’affirmation de Coachman était fausse et a déclaré qu’il n’avait aucun acre minéral détenu en suspens par le Dakota du Nord.

Armstrong a déclaré qu’il restait fier de cette législation, qui, selon lui, restituait des redevances aux agriculteurs et aux éleveurs du Dakota du Nord.

Armstrong, qui tire la majeure partie de son revenu personnel de l’industrie pétrolière et gazièrea déclaré que s’il était élu gouverneur, il se récuserait de voter à la Commission industrielle du Dakota du Nord sur les questions affectant la société d’exploitation de son père et sur toute question dans laquelle il a un intérêt particulier.

Piepkorn a déclaré que l’élection d’un membre du parti Démocrate-NPL à la Commission industrielle composée de trois membres apporterait « clarté et transparence » aux conversations.

Éthique

Lorsqu’on lui a demandé si la grande majorité républicaine à l’Assemblée législative avait créé des problèmes éthiques en raison d’un manque de responsabilité, Coachman a déclaré que les législateurs ne devraient pas profiter des habitants du Dakota du Nord pour leur propre bénéfice.

« Ils continuent simplement à se protéger », a déclaré Coachman.

Piepkorn a déclaré que la grande majorité républicaine a créé un sentiment de droit.

Tous les trois ont été interrogés sur le représentant de l’État Jason Dockter, R-Bismarck, qui était reconnu coupable d’un délit crime de conflit d’intérêts et continue de siéger à l’Assemblée législative.

Coachman et Piepkorn ont déclaré qu’ils démissionneraient s’ils étaient reconnus coupables d’un crime similaire.

Armstrong a déclaré qu’il ne se mettrait jamais dans cette position. Lorsqu’on lui a demandé s’il démissionnerait, Armstrong a déclaré : « J’aurais du mal à comprendre comment je pourrais représenter mes électeurs. »

Département Commerce

En réponse à une question sur le Département du Commerce de l’État, Coachman a déclaré qu’il auditerait le département, ainsi que les autres dépenses du gouvernement de l’État. Si l’audit montre que le ministère dépense trop d’argent, Coachman a déclaré qu’il « les éliminerait ».

Piepkorn a déclaré que les membres du Commerce disaient souvent aux législateurs quel montant d’investissement pourrait entrer dans l’État s’ils modifiaient certaines des lois de l’État.

« Je pense que nous devons vraiment garder un œil sur le département du Commerce », a déclaré Piepkorn. « Et aussi, méfiez-vous des intérêts des entreprises qui arrivent et prennent réellement le contrôle de l’État. »

Armstrong a déclaré que l’État devrait se concentrer sur les questions de transparence, de responsabilité, de main-d’œuvre et de logement abordable avant de discuter de tout projet.

« Nous n’avons pas besoin d’un ensemble de projets d’infrastructures de plusieurs milliards de dollars dans l’État du Dakota du Nord à l’heure actuelle, car nous n’avons aucun endroit où vivre pour ces gens et nous n’avons pas les employés pour le faire », a déclaré Armstrong.

SOUTIEN : VOUS RENDEZ NOTRE TRAVAIL POSSIBLE

Abonnez-vous : recevez les titres du matin dans votre boîte de réception