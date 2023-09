Les candidats au poste de gouverneur de Louisiane s’affrontent dans un débat mettant en lumière l’interdiction de l’avortement et la brutalité policière

BATON ROUGE, Louisiane (AP) — Le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, l’un des premiers favoris du Parti républicain dans la course au poste de gouverneur de l’État, a assisté vendredi soir à son premier grand débat télévisé au poste de gouverneur, ouvrant ainsi la porte aux attaques politiques d’une salle bondée de candidats.

À seulement un mois des élections en Louisiane, les sept candidats espéraient percer le peloton et séduire les électeurs avant la primaire ouverte du 14 octobre.

Les candidats ont expliqué comment ils envisageaient de résoudre les problèmes urgents et quelle était leur position sur certains des sujets les plus discutés dans l’État, notamment l’interdiction quasi totale de l’avortement, les routes et les ponts en ruine, la crise de l’assurance habitation et l’arrestation meurtrière en 2019 de l’automobiliste noir Ronald. Greene.

Les sept candidats qui ont participé comprenaient la sénatrice de l’État républicain Sharon Hewitt ; Landry, un conservateur soutenu par l’ancien président Donald Trump ; Hunter Lundy, un avocat basé à Lake Charles et indépendant ; le représentant républicain de l’État, Richard Nelson ; le trésorier républicain de l’État, John Schroder ; Stephen Waguespack, l’ancien chef républicain d’un puissant groupe d’entreprises et ancien conseiller principal du gouvernement de l’époque. Bobby Jindal ; et Shawn Wilson, ancien chef du département des transports et du développement de la Louisiane et seul candidat démocrate majeur.

Le débat, organisé par Nexstar Media Group, Inc., a été diffusé sur plusieurs chaînes d’information de Louisiane, dont KLFY.

Les sujets du débat incluaient l’interdiction quasi totale de l’avortement en Louisiane, l’une des plus strictes du pays, l’accent étant mis sur la question de savoir si les candidats étaient favorables à des exceptions en cas de viol ou d’inceste. Alors que presque tous les républicains ont déclaré qu’ils soutenaient la loi telle quelle, Landry a ajouté qu’il serait prêt à avoir une discussion et un débat sur d’autres exceptions, si cela se présentait à l’Assemblée législative.

Wilson, le seul démocrate, et le républicain Nelson ont déclaré qu’ils étaient favorables aux exceptions. Bien que Wilson soutienne les exceptions et une initiative de vote pour permettre aux citoyens de voter sur les lois sur l’avortement, il a déjà déclaré qu’il était pro-vie.

« Ce n’est pas le rôle du législateur de s’interposer entre un médecin et une femme, qu’il s’agisse de cancer, de diabète ou de santé maternelle. Ce sont les faits, pro-choix ou pro-vie », a déclaré Wilson.

Tous les candidats ont évoqué la mort de Greene, qui a été tué après avoir été arrêté par la police de l’État de Louisiane. Les autorités ont d’abord imputé la responsabilité d’un accident de voiture jusqu’à ce que l’Associated Press publie une vidéo de caméra corporelle longtemps cachée montrant l’automobiliste assommé, battu et traîné.

Certains candidats ont critiqué l’actuel gouverneur John Bel Edwards pour sa gestion des conséquences. Schroder et Landry ont de l’expérience dans le domaine de l’application de la loi et se sont déclarés disposés à rencontrer la famille Greene. Schroder a déclaré que la responsabilisation des forces de l’ordre est primordiale. Landry a évoqué l’affaire Alton Sterling, affirmant qu’il avait l’habitude de protéger la police et de la tenir responsable.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient favorables à l’ajout de routes à péage afin de collecter des fonds pour des projets de routes et de ponts, tous les candidats, à l’exception de Lundy, ont levé la main.

Alors que la majeure partie de la soirée a été consacrée à des questions problématiques, certains candidats ont profité de l’occasion pour s’entretenir verbalement avec Landry, qui a sauté le premier débat.

Au cours du dernier mois, la plupart de ses adversaires ont critiqué Landry sur les réseaux sociaux et lors d’entretiens, le traitant d’intimidateur et l’accusant d’avoir conclu des accords en coulisses pour obtenir du soutien. Dans une récente publicité télévisée, Schroeder a lié Landry à une culture politique de copinage et de corruption.

Landry a nié les accusations. « Ils essaient de me soumettre, parce que tout ce qu’ils peuvent faire, c’est m’attaquer. Et ces attaques ne font rien pour aider la population de son grand État. Ils ne font rien pour réparer la criminalité, rien pour réparer l’éducation et notre économie », a déclaré Landry vendredi.

Il n’était pas le seul à subir des coups politiques. Lundy a tiré à plusieurs reprises sur Wilson, critiquant son passage au département des transports et affirmant qu’il n’avait « aucune chance pour cent » de gagner.

Wilson a ignoré l’examen minutieux, affirmant qu’il allait s’attaquer aux vrais problèmes et « aller de l’avant pour une meilleure Louisiane ».

Dans le cadre du système des « primaires de la jungle » de l’État, les candidats de toutes affiliations partisanes sont présents au même scrutin d’octobre. Si aucun candidat ne dépasse les 50 %, les deux principaux récipiendaires des voix se qualifieront pour des élections générales le 18 novembre.

Edwards, le seul gouverneur démocrate actuellement dans le Grand Sud, est empêché par la limitation du nombre de mandats de se faire réélire, ce qui donne aux républicains une énorme opportunité de prendre le contrôle du pouvoir exécutif de l’État.

Sara Cline, Associated Press