Les candidats au Kane County Board répondent aux questions au forum de Genève – Shaw Local

GENÈVE – Une douzaine d’espoirs du conseil du comté de Kane ont répondu aux questions du public le 27 septembre lors du forum des candidats de la Ligue des électrices du comté central de Kane à la Bibliothèque publique de Genève.

Les participants étaient le démocrate William Tarver et le républicain sortant David Brown, tous deux de Batavia, pour le district 10 ; le démocrate Leslie Juby et le républicain Brian Jones, tous deux genevois, pour le district 11 ; le démocrate Steve Bruesewitz et Bill Roth, tous deux de St. Charles, pour le district 12 ; le républicain sortant Todd Wallace et le démocrate Michael Linder, tous deux de St. Charles, pour le district 13 ; et le républicain sortant Mark Davoust et le démocrate Tom Hodge, tous deux de Saint-Charles, pour le district 14.

À la question de savoir quel est leur plan pour résoudre l’écart budgétaire de 15 millions de dollars au cours de l’exercice 2023 et pour préciser où couper, Tarver a déclaré qu’il devrait examiner comment l’augmentation des impôts ou la réduction des dépenses affecterait la communauté.

“En tant que travailleur social scolaire, l’une des choses que j’aime faire est … je parle avec les gens de ce qui compte le plus pour eux”, a déclaré Tarver. « Si vous devez augmenter les impôts, vous voulez avoir leur avis là-dessus. … Si vous devez réduire vos dépenses, par où commencer ?

Tarver a cité le contrôle des animaux, l’assistance aux anciens combattants, le département de la santé, la gestion des urgences et les ressources humaines comme exemples de ce qui pourrait devoir être coupé si des fonds ne sont pas collectés pour couvrir le déficit budgétaire.

Jones a déclaré qu’en tant qu’avocat et propriétaire d’une entreprise privée, il avait de l’expérience dans la lecture de livres et dans la détermination des endroits où réduire la graisse. Il a dit que l’augmentation des impôts n’était pas la réponse immédiate.

Jones a recommandé au comté de vendre les 40 acres à côté de Settlers Hill et de les développer afin qu’ils deviennent un actif d’impôt foncier.

Le démocrate Steve Bruesewitz, à gauche, rivalise avec Bill Roth pour représenter le district 12 aux élections générales du 8 novembre. Le démocrate Michael Linder (à droite) défie le titulaire Todd Wallace de représenter le district 13. Une douzaine de candidats ont répondu aux questions le 27 septembre lors d’un forum de la Ligue des électrices du comté de Central Kane. (Brenda Schory)

Juby a demandé si les réserves devaient être utilisées pour aider à financer le déficit budgétaire ou si les départements devaient être invités à réduire leurs coûts.

“En fin de compte, si vous vous retrouvez toujours avec un déficit … je pense que vous devez demander à vos électeurs – demandez-leur si vous voulez réduire les dépenses ou voulez-vous payer un peu plus?” dit Juby.

Bruesewitz a déclaré qu’il était difficile de voir beaucoup d’endroits à couper et qu’il n’y avait pas non plus de place pour augmenter les impôts.

L’augmentation de la taxe foncière qui a été proposée coûterait 13 $ de plus pour une maison de 300 000 $, a déclaré Bruesewitz, «moins que le prix d’une pizza».

“Je pense que nous devons être très prudents à ce sujet et donnons aux gens la possibilité de voter pour ce qu’ils veulent réduire ou peut-être [support] une taxe de vente », a déclaré Bruesewitz.

Roth a déclaré que l’augmentation des impôts devrait être la dernière chose à faire et qu’il faut chercher où plus d’efficacité peut être réalisée – comme la réduction des coûts des consultants, qui sont “généralement le double du prix d’un poste salarial”.

“Vous en avez parfois besoin”, a déclaré Roth à propos des consultants.

Linder a déclaré que le comté n’avait pas augmenté son impôt depuis 10 ans, donc si le comté avait fait de petites augmentations progressives chaque année, “nous ne serions pas à cet endroit”.

« En tant que membres du conseil d’administration, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les citoyens reçoivent les services qu’ils méritent et dont ils ont besoin », a déclaré Linder. “Pour la plupart, la coupe n’est pas une option.”

Wallace a déclaré : « Je ne voterai jamais pour augmenter les impôts. Et si c’est la seule solution que nous puissions trouver, nous ne faisons pas assez d’efforts.

Wallace a suggéré que les chefs de département pourraient trouver des moyens d’accroître l’efficacité.

Davoust a déclaré que ce n’était pas la première fois que le comté était confronté à un déficit budgétaire.

« Nous n’arrêtons jamais d’essayer d’être plus efficaces et d’utiliser l’argent à bon escient – ​​et nous n’allons pas nous arrêter maintenant », a déclaré Davoust.

Davoust et Wallace ont accusé les législateurs de l’Illinois d’avoir imposé un mandat non financé aux comtés, causant les problèmes budgétaires actuels.

Plus de 50 personnes ont rempli la salle de réunion de la Bibliothèque publique de Genève le 27 septembre pour entendre un conseil du comté de Kane et des candidats de tout le comté répondre aux questions. La Ligue des femmes électrices du comté de Central Kane a accueilli le forum. L’élection générale est le 8 novembre. (Brenda Schory)

“Nous allons aller de l’avant et utiliser les fonds de réserve pour nous assurer que nous fonctionnons avec un budget équilibré”, a déclaré Davoust. “Nous verrons comment certaines de ces choses se règlent avec plus d’efficacité et créent de nouvelles sources de revenus.”

Hodge a déclaré que l’utilisation du parcours de cross-country de Northwestern Medicine sur l’ancienne décharge de Settlers Hill était réduite en raison du bruit.

“C’est quelque chose que je trouve irresponsable”, a déclaré Hodge. « Cette propriété est fantastique. … Il y a des endroits dans ce pays où les gens parcourent des centaines de kilomètres pour s’y rendre et simplement descendre une montagne.

Hodge a déclaré que lorsque les gens viennent dans le comté de Kane pour utiliser le parcours, ils contribuent également économiquement à la région lorsqu’ils s’arrêtent pour manger et faire du shopping.

“Cet écart budgétaire n’est peut-être pas aussi important qu’il est indiqué. On a dit qu’il y avait en fait un excédent », a déclaré Hodge.

Brown a déclaré que tous les membres du conseil doivent travailler ensemble pour réduire les coûts.

«Je tiens à souligner que le comté a reçu 103 millions de dollars du plan de sauvetage américain, dont nous avons affecté 40 millions de dollars pour le développement du comté, pour l’utilisation du département du comté, pour le développement dans le comté – et nous faire économiser de l’argent en faisant ça », a déclaré Brown.

Brown a déclaré que les élus du comté sont responsables de leurs propres budgets, travaillant avec le conseil du comté « pour faire tout ce que nous pouvons pour réduire les coûts ».

Un comté de Kane plus vert

En ce qui concerne les programmes qui pourraient être développés pour atténuer le changement climatique, Jones a déclaré que la transition vers l’énergie durable serait “une bonne première étape”.

Juby a déclaré que le comté pourrait travailler sur la transition vers l’énergie éolienne et solaire.

Juby et Jones ont tous deux soutenu l’énergie verte et la conservation de l’eau.

“Nous avons un approvisionnement en eau limité, et je pense que nous devons nous assurer que nous cherchons à atténuer notre changement climatique, que nous examinons nos … ressources naturelles et que nous nous assurons qu’elles continuent d’être préservées”, a déclaré Juby.

Juby a également suggéré que le comté devrait peut-être envisager d’ajouter des véhicules hybrides à sa flotte.

Bruesewitz a déclaré qu’il avait parlé aux gens de la façon de rendre le comté de Kane plus vert.

Bruesewitz a suggéré de rendre le service de bus plus convivial. Si plus de personnes prenaient le bus, il y aurait moins d’embouteillages et moins de pollution, a-t-il déclaré.

“C’est catastrophique”, a déclaré Bruesewitz à propos du service de bus.

Roth a dit que c’était bien de dire “passez au vert”, mais c’est l’option la plus chère.

“Nous devons le faire de manière intelligente”, a déclaré Roth, recommandant le gaz naturel et la plantation de plus d’arbres.

“Nous pouvons devenir verts sans nous ruiner”, a déclaré Roth.

Linder a déclaré que le comté avait déjà mis en place l’énergie solaire au centre judiciaire.

“Nous devons ajouter autant que nous le pouvons, comme nous le faisons lors de la réhabilitation ou de tout nouveau bâtiment que nous envisageons avec des sources alternatives plutôt que d’aller directement à l’électricité et au gaz naturel”, a déclaré Linder.

Les compagnies d’énergie solaire pourraient faire le travail, l’installation et l’entretien et le comté pourrait payer un bail mensuel pour le service, a déclaré Linder.

Linder a déclaré que si un tiers des personnes qui se rendent chaque jour à la gare pouvaient venir dans un bus électrique ou au biodiesel, “nous économiserions certainement beaucoup d’essence et beaucoup de pollution”.

Wallace a déclaré qu’il était depuis longtemps un partisan de l’environnement. Il détient un diplôme de premier cycle en économie de l’environnement et un certificat en droit de l’environnement.

“Je pense qu’en fin de compte, c’est au marché libre de prendre des mesures qui seront meilleures pour l’environnement”, a déclaré Wallace. “Même si nous pouvons nous concentrer sur l’écologisation de notre flotte et des choses comme ça, nous devons vraiment faire ce pour quoi nous sommes bons, c’est-à-dire préserver nos ressources naturelles et donner aux gens [the ability] pour faire changer les choses.

Davoust a déclaré que le comté de Kane est un chef de file dans le domaine de l’écologisation, car ses plans décennaux ont toujours été axés sur l’efficacité énergétique.

Non seulement en ajoutant des panneaux solaires sur le campus du Centre judiciaire, mais en préservant les espaces ouverts, les membres du conseil de comté servent également de conseil de district de Forest Preserve, a déclaré Davoust.

« La loi sur la préservation des forêts du sud de l’État nous permet d’avoir 50 000 acres. Nous n’en sommes qu’à mi-chemin », a déclaré Davoust.

Avec les électeurs soutenant les référendums sur l’espace ouvert, le comté a pu préserver les réserves forestières jusqu’à mi-chemin, a déclaré Davoust.

Hodge a réitéré ce que Linder avait dit à propos des entreprises solaires prenant la responsabilité d’installer les panneaux.

« Supposons que vous vouliez installer un immense réseau de panneaux solaires. Ces entreprises mettent les choses gratuitement. Vous le louez essentiellement mensuellement à un prix fixe et cela ne change pas pendant 20 ans », a déclaré Hodge.

Pour les nouvelles constructions, Hodge a déclaré que les gens peuvent mettre des toits vivants comme ils le font en ville, réduisant ainsi la chaleur. Une fois la chaleur réduite, les besoins en électricité diminuent également.

Brown a déclaré que la réserve forestière compte 22 000 acres qui sont tous des espaces ouverts.

“Tout est là pour un usage public”, a déclaré Brown. « C’est un domaine où nous pouvons le maintenir vert. Nous sommes un comté agricole. Environ 45% du comté est en terres agricoles. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons de ces terres agricoles.

Brown a déclaré qu’il avait évoqué lors d’une réunion une ferme solaire pour savoir si le comté avait un moyen d’évaluer les terres agricoles pour les préserver du développement ou de l’énergie solaire.

« Devrions-nous utiliser les meilleures terres agricoles du pays pour installer une ferme solaire ? Ou devrions-nous utiliser ces informations… pour déterminer que ce n’est peut-être pas une si bonne idée », a-t-il déclaré.

Tarver a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup d’informations sur la question, mais qu’il collaborerait avec des professionnels sur ce qu’il fallait faire.

“Je chercherais des informations auprès de ma communauté et je chercherais à savoir quelles idées et suggestions ils pourraient avoir”, a déclaré Tarver.