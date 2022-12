Les candidats au Great Christmas Bake Off 2022 : Qui participe à la série Channel 4 ?

THE Great British Bake Off revient pour un spécial de Noël avec une programmation étoilée.

Cinq célébrités s’affrontent pour impressionner les juges Prue Leith et Paul Hollywood.

The Great British Bake off revient avec un spécial de Noël pour les célébrités[/caption]

Qui sera dans le spécial de Noël de Bake Off ?

terry chrétien

Terry Christian est prêt à entrer dans la cuisine Bake Off[/caption]

Terence Christian est un diffuseur, journaliste et auteur britannique.

Il a présenté plusieurs séries télévisées nationales, notamment l’émission de divertissement de fin de soirée de Channel 4, The Word, et l’émission-débat sur les problèmes moraux d’ITV1, It’s My Life.

Il est également apparu dans de nombreuses émissions de comédie télévisée, notamment 8 chats sur 10, Est-ce que je te mentirais, The Staying In Show, You’ve Been Watching et Have I Got News For You.

Gaby Roslin

Gaby Roslin pense qu’elle a ce qu’il faut pour gagner Bake Off[/caption]

Gaby Roslin est une animatrice de télévision et de radio anglaise.

Elle est devenue célèbre en co-présentant The Big Breakfast sur Channel 4 entre 1992 et 1996.

Roslin a également présenté les téléthons caritatifs Children in Need sur la BBC entre 1995 et 2004.

Monsieur Tony Robinson

Sir Tony Robinson participe à l’émission spéciale de Noël[/caption]

Sir Anthony Robinson est un acteur, auteur, diffuseur, comédien, présentateur et militant politique anglais.

Il est surtout connu pour son rôle dans la série britannique classique Blackadder.

Il a également présenté plusieurs documentaires historiques dont les programmes de Channel 4 Time Team et The Worst Jobs in History.

Miquita Olivier

Miquita Oliver apparaît sur Bake Off[/caption]

Miquita Billie Alexandra Oliver est une présentatrice de télévision et personnalité de la radio britannique.

Elle a co-animé Popworld sur Channel 4 de 2001 à 2006 avec Simon Amstell.

Miquita a ensuite présenté sur T4 et a eu sa propre émission, The Month With Miquita, sur 4Music.

Claire Sweeney

Claire Sweeney participe à l’émission spéciale Bake Off Christmas[/caption]

Claire Jane Sweeney est une actrice, chanteuse et personnalité de la télévision anglaise.

Elle est surtout connue pour avoir joué Lindsey Corkhill dans le feuilleton Brookside de Channel 4 et Roxie Hart dans la comédie musicale Chicago dans le West End de Londres.

En 2004, Sweeney est apparu en tant que candidat à la première série de Strictly Come Dancing, mais a été éliminé au cours de la cinquième semaine.

Quand est le spécial Bake Off Christmas à la télévision?

Le spécial Great British Bake Off Christmas sera diffusé le samedi 24 décembre à 20h25 sur Channel 4.

Vous pouvez également diffuser toute l’émission à une date ultérieure sur l’application All4.

L’application peut être téléchargée sur votre téléphone mobile ou votre tablette.