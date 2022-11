Les candidats au district 9 du conseil du comté de McHenry ne sont pas d’accord sur les augmentations de l’impôt foncier – Shaw Local

Avec une éventuelle augmentation de la taxe foncière qui se profile pour le conseil du comté de McHenry, un candidat du district 9 a déclaré qu’il soutenait une augmentation pour suivre l’inflation, tandis que ses deux adversaires pensent que des réductions peuvent être faites pour combler la différence.

Les trois candidats du district 9 – les républicains Jim Kearns et Michael Skala, et la démocrate Jessica Phillips – ont siégé au conseil d’administration dans le passé, Kearns et Skala étant actuellement assis, et Phillips essayant de revenir après avoir démissionné en raison d’un out of -déménagement de quartier.

Alors que Skala, qui préside le comité des finances du comté, a déclaré qu’il pensait et avait recommandé au conseil d’augmenter son prélèvement fiscal cette année pour aider à suivre l’inflation, Kearns et Phillips ont déclaré qu’ils préféreraient faire des coupes ou retirer de l’argent d’autres domaines pour fermer tout écart.

Les trois candidats se présentent pour deux sièges ouverts dans le district 9 du comté, qui comprend une grande partie de la partie sud du comté de McHenry, et comprend tout ou partie de Marengo, Union, Huntley et Lake in the Hills, ainsi que de grandes étendues de la zone non constituée. Les trois candidats résident à Huntley.

La course de novembre verra les 18 sièges du conseil du comté à gagner à la suite du processus de redécoupage décennal du comté et de la décision de réduire la taille du conseil à 18 contre 24.

Après le redécoupage, le district 9 constitue tout ou partie de Marengo, Huntley, Lake in the Hills et le comté non constitué en société de McHenry. (Fourni par le bureau du greffier du comté de McHenry)

Skala est membre du conseil depuis environ une décennie, et avant cela, il a été membre du conseil scolaire du district scolaire Huntley 158 pendant environ 15 ans. Kearns est membre du conseil depuis 2016 et avant cela, il a été superviseur du canton de Grafton. Phillips, la première femme ouvertement homosexuelle à siéger au conseil d’administration, a démissionné après avoir quitté son district en 2021. Elle a déclaré qu’elle se présentait pour accroître la représentation de la communauté LGBTQ.

Phillips, le seul démocrate en lice, a déclaré que l’augmentation des impôts fonciers était un “dernier recours, et devrait vraiment l’être pour n’importe quel comté ou n’importe quel État”. Compte tenu de l’inflation récente, qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans, elle ne pense pas qu’il faille augmenter les impôts.

“Les gens ont du mal en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons plus nous permettre de payer plus pour le moment.”

C’était un sentiment avec lequel Kearns était d’accord. Il a souligné la hausse des prix de l’essence et des denrées alimentaires et a déclaré qu’il n’était pas favorable à une augmentation des impôts pour suivre l’inflation. En règle générale, il ne le soutiendrait que si des “réductions extrêmes” devaient être envisagées.

Kearns a également noté d’autres organismes fiscaux, tels que les districts de protection contre les incendies, les villes et les districts scolaires, affirmant qu’il s’attend à ce qu’ils prennent autant d’augmentation de l’impôt foncier que possible.

“Quelqu’un doit maintenir la raison”, a-t-il déclaré. “Cette année de toutes les années est celle où nous devrions maintenir un prélèvement forfaitaire.”

Skala a déclaré qu’il soutiendrait l’augmentation du prélèvement fiscal cette année, ajoutant que cela ne rendrait pas seulement le comté solvable cette année, mais aiderait également les futurs budgets.

Ne pas le faire entraînera des coupes dans les années à venir, “que vous le vouliez ou non”, a déclaré Skala. Cela dit, Skala préconise de ne prendre qu’une partie de ce qui est disponible grâce à l’inflation.

“Je ne veux pas augmenter les impôts si je n’y suis pas obligé”, a déclaré Skala. « Je paie moi-même mes impôts. Je n’aime pas ça. Deux fois par an, j’ai mal au ventre chaque fois que je fais un chèque au greffier du comté.

Pour Kearns et Phillips, ils suggèrent d’examiner d’autres idées pour combler l’écart. Kearns a suggéré d’utiliser les fonds fédéraux de l’American Rescue Plan Act, dont le comté a reçu près de 60 millions de dollars. Phillips a dit de regarder d’autres départements pour “prendre un peu d’ici et un peu de là”.

«Vous devez passer par tout le reste avant de toucher aux taxes foncières», a-t-elle déclaré.

Les candidats n’ont pas non plus trouvé un accord total sur les exigences de l’État imposées au comté qui ne sont pas payées, communément appelées mandats non financés. Alors que Kearns et Skala ont tous deux déclaré qu’ils n’aimaient pas les mandats non financés, Phillips a déclaré qu’elle les examinait au cas par cas.

Kearns a déclaré que le taux de mandats non financés confiés, comme dans la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité aujourd’hui, ou SAFE-T, qui, selon les estimations du comté, pourrait lui coûter environ 1,2 million de dollars en personnel et programmes supplémentaires, le rend impossible d’équilibrer le budget sans alourdir les habitants.

“J’essaie de traverser cette année sans augmenter les impôts”, a-t-il déclaré. “Mais à un moment donné, l’État va forcer ce comté à procéder à des réductions extrêmes de service ou à augmenter certains prélèvements.”

Skala a qualifié les mandats d ‘«aggravants», affirmant que même les éléments qu’il pourrait soutenir, tels que les caméras corporelles pour les forces de l’ordre, que le comté a approuvées plus tôt cette année, sont des choses que le conseil devrait travailler sur lui-même plutôt que l’État les y oblige.

“J’ai vraiment du mal avec ça”, a-t-il déclaré. « Pour moi, le gouvernement devrait être contrôlé localement. Il ne devrait pas être contrôlé par l’État ou par le gouvernement fédéral.

Bien que Phillips ait déclaré qu’elle aimait certains plus que d’autres, elle a déclaré qu’elle ne pensait pas que les impôts fonciers devraient servir à payer les mandats. Elle pense que l’État devrait avoir un plan en place pour aider à soutenir le gouvernement local. Si cela ne se produit pas, elle a dit que c’était au comté d’analyser sa propre maison pour trouver des moyens de les payer avant d’augmenter les impôts.

“Il s’agit de regarder le comté et … d’auditer et de regarder chaque département”, a-t-elle déclaré.