Les candidats au conseil scolaire du comté de Volusia présentent leurs priorités alors que le vote anticipé commence

Les sièges des districts 2 et 4 du conseil scolaire du comté de Volusia seront élus le mois prochain.

Krista Goodrich et Cassie Gonyer se présentent pour le district 2, qui couvre la grande région de Daytona Beach, Daytona Beach Shores, Ponce Inlet, South Daytona et une partie de Port Orange. Le siège est actuellement occupé par Anita Burnette, qui ne s’est pas présentée à la réélection.

Dans le district 4 – qui comprend tout Holly Hill, Ormond Beach, Ormond-by-the-Sea, la partie nord-ouest de Daytona Beach et la zone entourant DeLeon Springs – le président sortant Carl Persis se présente contre Donna Brosemer pour son troisième mandat à l’école. conseil.

Goodrich et Gonyer se dirigent vers le second tour pour le siège du District 2

Lors de la primaire d’août, Goodrich a obtenu 45,88 % des voix, Gonyer 30,04 % et Angela Kopnicky 24,08 %. Aucun des deux candidats n’ayant obtenu 50 % des voix plus un, les candidats les plus performants, Goodrich et Gonyer, reviendront aux urnes.

Krista Goodrich se présente pour le district 2 du conseil scolaire du comté de Volusia.

Goodrich se présente au siège du district 2 parce qu’elle pense que son expérience de femme d’affaires apportera une nouvelle perspective au conseil scolaire, et elle est convaincue que ses antécédents financiers seront « extrêmement importants » lorsqu’il s’agira de superviser le budget des écoles du comté de Volusia.

Goodrich a déclaré au News-Journal qu’elle était fière d’avoir été récemment reconnue comme l’une des Les femmes d’affaires les plus influentes de Volusia-Flagler.

« Cela correspond tout à fait à ce que j’apporte au conseil scolaire… Il n’y a pas vraiment d’entrepreneurs ou de gens d’affaires au conseil, et c’est ma force, et c’est quelque chose que je vais apporter et qui est différent. au conseil scolaire que par le passé, et cela montre simplement que je suis plutôt douée en affaires », a-t-elle déclaré. «… Si je fais quelque chose, je le ferai bien et je vais m’assurer de manière agressive que tout ce que je touche devient positif, j’ai donc l’intention de le faire également avec la commission scolaire.»

Cassandra « Cassie » Gonyer se présente pour le district 2 du conseil scolaire du comté de Volusia.

Gonyer est professeur de sciences au secondaire pour les écoles virtuelles du comté de Brevard et parent de trois filles. Elle estime que la collaboration parents-enseignants est un élément essentiel à la réussite des élèves.

Gonyer a déclaré qu’elle était « fière » et « humiliée » du soutien qu’elle avait reçu d’autres enseignants, notamment ceux des comtés de Volusia et Clay, ainsi que de ses collègues du comté de Brevard.

« Cela signifie beaucoup pour moi, en tant qu’enseignant candidat à la commission scolaire, d’avoir d’autres enseignants et d’autres personnes du domaine de l’éducation qui me soutiennent, et je suis vraiment excité et motivé par cela pour rendre nos écoles meilleures de l’intérieur. » dit-elle.

Gonyer a également déclaré qu’elle encourage tous les électeurs qui choisissent de voter par correspondance à suivre leurs bulletins de vote avec le comté.

« Il est difficile que l’inscription des électeurs ait pris fin juste avant l’ouragan, alors j’espère que tous ceux qui voulaient s’inscrire sur les listes électorales ont eu suffisamment de temps pour le faire », a-t-elle déclaré. « C’est un peu inquiétant que les bulletins de vote par correspondance aient été envoyés juste avant la tempête, et qu’ils soient arrivés en toute sécurité (mais) je suis un peu inquiet si quelqu’un essayait de les renvoyer pendant la tempête. »

Goodrich a également encouragé les gens à voter, et à le faire le plus tôt possible.

«Je dirais aux gens de sortir et de voter tôt et de veiller à contacter les candidats pour poser toutes leurs questions», a-t-elle déclaré. « Ils peuvent certainement accéder à mon site Web, m’envoyer un e-mail ou m’appeler. »

Donna Brosemer, candidate du district 4 du conseil scolaire du comté de Volusia, s’exprime lors d’un forum de candidats le 5 août à l’université Bethune-Cookman de Daytona Beach, tandis que son adversaire, Carl Persis, attend son tour.

Persis et Brosemer pour le siège du District 4

Semblable au District 2, lors des élections primaires du District 4, Brosemer a terminé la soirée avec 43,73 % des voix, Persis avec 39,60 % et Sarah Marzilli avec 16,67 %. Puisqu’aucun candidat n’a obtenu 50 % des voix plus un, les candidats les plus performants, Brosemer et Persis, reviendront aux urnes.

Carl Persis brigue son troisième mandat au conseil scolaire du comté de Volusia.

Persis est membre du conseil scolaire du comté de Volusia depuis 2016. Diplômé du lycée Seabreeze, ancien enseignant et directeur du district et acteur de longue date du comté, Persis s’est présenté à la réélection parce qu’il voulait assurer la sécurité des écoles, des élèves. intéressés, les parents et tuteurs engagés et les employés motivés.

« Nous essayons simplement de garder tout positif et de souligner le contraste entre moi et Donna Brosemer. Et je pense que si nous continuons à faire cela… les gens verront qu’il y a une grande différence entre les deux. nous », a-t-il déclaré.

« Je me considère comme un penseur indépendant. Je suis une personne modérée. Je suis plutôt un professionnel, pas un politicien, dans ce domaine, et je pense qu’elle a acquis une racine d’attaque très partisane et négative », a-t-il poursuivi. « Je ne vais tout simplement pas faire ça. Ce n’est pas mon style. Ce n’est pas qui je suis, donc je ne vais pas changer maintenant. »

Donna Brosemer se présente pour le district 4 du conseil scolaire du comté de Volusia.

Donna Brosemer est convaincue que ses 30 années de carrière dans le domaine des politiques publiques lui permettront d’apporter une nouvelle perspective à la commission scolaire.

Elle a récemment déclaré au News-Journal qu’elle avait hâte que la campagne soit terminée afin de pouvoir se mettre au travail.

« L’une des caractéristiques des campagnes, c’est qu’en réalité, vous n’obtenez rien d’autre que de parler aux gens et de parler des problèmes », a-t-elle déclaré. « Le travail particulier a toujours consisté à (rendre) les salles de classe plus sûres grâce à une discipline renforcée, qu’il s’agisse de faire respecter les politiques existantes ou d’apporter des changements politiques pour rendre les conditions de classe appropriées à l’enseignement et à l’apprentissage. Et je souhaite également que nous examinions de très près le budget de la bureaucratie, car je pense qu’avec le montant d’argent que le district doit dépenser, nous pourrions faire mieux pour les enseignants.

Brosemer est fier d’avoir été soutenu par le gouverneur Ron DeSantis. Sur les 23 candidats soutenus par DeSantis, 11 ont perdu leur course aux primaires. Brosemer est l’un des six candidats qui se dirigeront vers le second tour en novembre.

«Cela m’a été d’une grande aide», a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : Les candidats du conseil scolaire de Volusia discutent de leurs objectifs alors que le vote anticipé commence