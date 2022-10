Les candidats au conseil du comté de McHenry dans le district 7 varient considérablement en matière d’impôts – Shaw Local

Alors qu’une candidate se présentant pour le district le plus central du conseil du comté de McHenry s’est engagée à ne pas augmenter les taxes foncières si elle était réélue, une autre a déclaré que ce n’était pas hors de propos et la troisième a déclaré qu’elle ne considérait pas les taxes comme une question prioritaire.

La course à trois pour deux sièges représentant le district 7 au conseil du comté de McHenry, qui comprend tout ou partie de Woodstock, Wonder Lake, McHenry, Bull Valley et Greenwood, comprend le républicain sortant Jeffrey Schwartzl’ancien maire de Woodstock Brian Sager et le démocrate Lou Ness.

La course de novembre verra les 18 sièges du conseil du comté à gagner à la suite du processus de redécoupage décennal du comté et de la décision de réduire la taille du conseil à 18 contre 24.

Schwartz était le seul candidat des trois à dire qu’il votera contre toute augmentation de la taxe foncière.

“J’essaie de faire économiser le plus d’argent possible au public du comté de McHenry et d’éliminer les dépenses gouvernementales inutiles”, a déclaré Schwartz. “C’est ma priorité.”

Sager, un républicain qui a perdu une candidature à la Chambre des représentants de l’État en 2020 face au représentant Steve Reick, a déclaré qu’il était important d’être “de bons intendants avec l’argent du peuple”. Il a dit qu’il considère que le gouvernement veut fournir des services d’une manière financièrement responsable.

“Notre travail principal est de fournir de bons services, c’est ce que nous devons faire et c’est ce que fait le conseil du comté”, a-t-il déclaré.

Ness, qui a fait partie de diverses causes tout au long de ses années et réintègre la politique près de 20 ans après son licenciement très médiatisé de l’organisation de défense des violences domestiques Turning Point, a déclaré qu’elle ne considérait pas les impôts comme une question prioritaire.

Elle a dit qu’elle pensait que les électeurs en avaient « marre » de parler d’impôts et que des impôts élevés sont un problème de campagne facile à aborder pour les candidats sans pouvoir vraiment faire quoi que ce soit pour le résoudre.

“D’où les gens pensent-ils que les choses viennent ? Le pays magique d’Oz ? Que voulez-vous abandonner ? Police et pompiers ? Bibliothèques ? Vous voulez abandonner vos écoles ? dit Ness. « Pour moi, ce n’est pas une conversation dont je veux passer mon temps à parler. Et si vous ne voulez pas voter pour moi parce que je vous dis la vérité à ce sujet, alors je ne pense pas que vous devriez voter pour moi.

Bien que le groupe ait chacun une opinion différente sur les impôts, Ness et Schwartz ont trouvé un terrain d’entente en désignant les districts scolaires comme le principal responsable des impôts fonciers élevés et ont tous deux déploré l’incapacité du conseil de comté à apporter des changements dans ce domaine.

“Je dis aux gens [who ask me about taxes] vous êtes à la mauvaise réunion », a déclaré Ness. « Allez dans vos commissions scolaires. Arrêtez de vous concentrer sur les masques et posez-leur les questions difficiles.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons au niveau du conseil de comté [to keep taxes low]”, a déclaré Schwartz.

Sager a déclaré que l’augmentation des impôts “n’est pas hors de propos pour moi, et je ne pense pas que quoi que ce soit devrait être hors de la table pour moi ou pour tout autre élu”. Citant sa formation en économie, il a déclaré qu’il existe trois options pour déterminer comment payer les choses : réduire les coûts, augmenter les revenus ou une combinaison des deux.

“Il y a des moments où vous devez examiner toutes les alternatives et déterminer quel est le meilleur rapport qualité-prix et quelle est la chose la plus responsable”, a déclaré Sager.

De nouvelles exigences d’État non financées, telles que celles fixées par la loi SAFE-T, étaient quelque chose que chaque candidat a déclaré être une préoccupation pour eux.

La loi SAFE-T – abréviation de Safety, Accountability, Fairness and Equity-Today – a été au centre de l’attention pendant plusieurs semaines avant la mise en œuvre de la partie de la loi qui élimine la caution en espèces en janvier.

D’autres parties de la loi incluent de nouvelles exigences en matière de caméra corporelle pour les forces de l’ordre, que le comté de McHenry a déjà approuvées pour son bureau du shérif, et des heures d’audience prolongées, ce qui peut nécessiter du personnel supplémentaire.

En ajoutant à cette liste, Sager a évoqué les coûts de retraite imputés aux municipalités et aux comtés locaux. Il a appelé cela un fardeau croissant que les gouvernements locaux ne peuvent pas supporter.

« Nous devons planifier cela. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que nous pouvons changer la constitution », a déclaré Sager, faisant référence à la partie de la constitution de l’État qui stipule que les prestations de retraite ne peuvent être diminuées ou compromises. “… Nous devons rester au top.”

Ness a déclaré que de tels mandats “me dérangent” et a appelé l’État à aider à financer ces programmes. Elle a dit qu’elle n’avait pas encore fini de lire la loi SAFE-T, mais qu’elle “essayait de se rattraper rapidement”.

“Mettez votre argent là où se trouve votre bouche”, a-t-elle dit à propos de l’État. «Ayez de la peau dans le jeu. Aidez les comtés.

Schwartz a déclaré qu'”il existe plusieurs façons de gérer [mandates], et aucun d’entre eux n’est amusant. Réduire les dépenses ou augmenter les impôts sont essentiellement les seules options, a-t-il déclaré.

Schwartz a qualifié des choses comme les caméras corporelles d’un grand ascenseur en raison du coût du stockage des données, ainsi que du temps de personnel nécessaire pour l’organiser. Il a décrit le gouvernement de l’État comme un “tyran” disant au comté quoi faire.

“Je pense que le [McHenry County Sheriff’s Office] aurait eu des caméras corporelles de toute façon, même si l’État ne l’avait pas mandaté », a-t-il déclaré. “Mais nous l’enfoncer dans la gorge et lui imposer un calendrier serré a créé un fardeau excessif.”

Le bureau du shérif du comté de McHenry a piloté un programme de caméra corporelle en 2014, mais a finalement décidé de ne pas utiliser les appareils en raison des dépenses, a rapporté le Northwest Herald. En octobre 2020, le conseil du comté de McHenry a adopté une résolution demandant au bureau du shérif de réaliser une étude coûts-avantages sur la question.

Selon M. Sager, la répartition du fardeau fiscal est également importante pour aider à planifier de telles dépenses. Il a déclaré que l’intégralité de l’assiette fiscale ne peut pas provenir d’un seul domaine, qu’il s’agisse des ventes, de la propriété ou des entreprises et des impôts sur les sociétés, en disant “vous devez trouver la bonne combinaison”.

Ness était sceptique quant au fait que le comté puisse payer tous les mandats non financés par le biais de subventions, bien que l’argent fédéral puisse être une option. Elle a dit qu’à ce stade, elle n’était pas complètement familière avec l’état des finances du comté, elle ne pouvait donc pas donner de réponse ferme.

« Je suis désolée de ne pas pouvoir mieux répondre », dit-elle. “Mais si je gagne, je pourrai mieux répondre à cela.”