Les candidats au conseil du comté de McHenry dans le district 6 disent que l’État doit payer pour les mandats de la loi SAFE-T – Shaw Local

Ceci est le dernier d’une série d’articles décrivant les courses compétitives dans le comté de McHenry avant les élections générales du 8 novembre. Vérifier nwherald.com/election dans les semaines à venir pour une plus grande couverture électorale.

Deux républicains candidats au conseil du comté de McHenry dans le coin nord-est du comté ont déclaré qu’ils s’inquiétaient de la façon dont le comté paierait les nouvelles exigences en matière d’application de la loi imposées par l’État, tandis que leur adversaire démocrate a déclaré qu’elle pensait que bon nombre de ces exigences contribuaient à améliorer la région.

La loi SAFE-T, qui doit entrer en vigueur en janvier, comporte un certain nombre de nouveaux mandats et exigences, notamment la fin de la caution en espèces, l’exigence de caméras corporelles et la dotation en personnel des tribunaux afin qu’ils puissent étendre les heures et les services.

Ce que ces nouveaux mandats, entre autres, pourraient avoir sur le budget du comté, ce sont les préoccupations soulevées par les républicains Pamela Althoff et Carl Kamienski, chacun disant que des subventions, des coupes et des pressions sur les responsables de l’État pour qu’ils proposent davantage d’aides d’État pourraient être nécessaires.

La démocrate Chamille “Cece” Adams, cependant, a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas de tels mandats et pensait souvent qu’ils étaient quelque chose que le comté aurait déjà dû soutenir.

Les trois candidats se disputent les élections générales de novembre pour deux places au conseil du comté du district 6, qui comprend Fox Lake, Spring Grove, McHenry, Ringwood, McCullom Lake, Lakemoor et Johnsburg.

Althoff, R-McHenry, est un membre sortant du conseil d’administration qui a été un élu au nord de deux décennies, servant comme sénateur de l’État pendant 15 ans et deux ans en tant que maire de la ville de McHenry. Ses adversaires, Kamienski et Adams, sont tous deux impliqués dans la politique depuis un certain temps, mais aucun n’a auparavant siégé au conseil du comté. Kamienski a travaillé dans le passé avec différentes campagnes en cours d’exécution pour le bureau local, et Adams a été juge électoral et bénévole depuis son arrivée dans la région en 2016.

La course de novembre verra les 18 sièges du conseil du comté à gagner à la suite du processus de redécoupage décennal du comté et de la décision de réduire la taille du conseil à 18 contre 24.

Le district 6 du conseil du comté de McHenry se trouve dans la partie nord-est du comté et comprend Fox Lake, Spring Grove, McHenry, Ringwood, McCullom Lake, Lakemoor et Johnsburg. (Fourni par le bureau du greffier du comté de McHenry)

En cas d’élection, la collaboration entre le conseil du comté et les responsables de l’État était quelque chose que Althoff et Kamienski ont déclaré important, en particulier en ce qui concerne les mandats non financés de l’État comme ceux de la nouvelle loi SAFE-T de l’État.

Kamienski a déclaré qu’il s’inquiétait de l’impact financier que la loi pourrait avoir sur le comté de McHenry, qui pourrait avoir besoin d’embaucher des procureurs, des défenseurs publics, des sténographes judiciaires et des huissiers supplémentaires, a-t-il déclaré.

“Quelqu’un doit payer pour ça”, a-t-il dit.

Kamienski a déclaré que l’augmentation des impôts devait être le “dernier recours”. La recherche de subventions et d’autres aides financières, ainsi que la pression sur les responsables de l’État et la recherche d’argent en interne sont des choses qu’il a dit qu’il essaierait de faire en premier.

Althoff a déclaré qu’il était impératif que l’État finance les mandats au fur et à mesure qu’ils sont transmis. Les résidents et les responsables locaux doivent également faire pression pour obtenir un financement de l’État lorsque les mandats arrivent, a-t-elle déclaré.

Lorsque les mandats arrivent, elle a déclaré qu’il était important d’essayer de trouver de l’argent par tous les moyens disponibles tout en allégeant le fardeau des contribuables. Elle est revenue sur l’importance d’avoir un personnel de comté fort qui peut aider à trouver des subventions et d’autres opportunités.

“Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour alléger le fardeau du contribuable”, a-t-elle déclaré. “Ils sont déjà assez accablés.”

Adams a dit qu’elle aimerait “bien sûr” que l’État paie pour de tels mandats, mais pense en général que si c’est le cas, ces mandats ont souvent été au profit de la région. Elle a dit que de nombreux mandats, comme les caméras corporelles, ont généralement une raison derrière eux.

Elle a dit qu’elle considère le bon chemin comme celui qui aide le plus grand nombre de personnes.

“[Mandates] ne sont pas quelque chose qui me préoccuperait », a déclaré Adams. “Ce serait quelque chose que je demanderais pourquoi nous n’avons pas d’argent pour cela.”

Bien qu’Adams ait adopté une approche différente des mandats, une chose sur laquelle elle était d’accord avec ses adversaires était l’importance d’amener des entreprises dans la région pour alléger le fardeau fiscal des résidents.

Elle a félicité les programmes commerciaux du comté, les qualifiant de « de premier ordre », même si elle a dit qu’elle attendrait de rejoindre le conseil du comté avant de suggérer des idées spécifiques sur la façon d’améliorer ces programmes.

“Je pense qu’ils sont sur la bonne voie, mais j’ai besoin d’en savoir plus”, a-t-elle déclaré.

Kamienski a déclaré que des efforts avaient été déployés pour éliminer les «cercles et boucles» que les entreprises doivent franchir pour entrer dans le comté. Le comté devrait également mettre l’accent sur le soutien à l’agriculture dans la région, a-t-il déclaré.

“Nous avons une grande entreprise juste là”, a-t-il déclaré. “Prenons soin de cela et facilitons-leur la tâche de gagner de l’argent au lieu de leur imposer des réglementations.”

Il a également proposé d’encourager les résidents à pousser les législateurs de leurs États à créer une atmosphère plus favorable aux entreprises en plus de sa propre sensibilisation.

Pour aider à soutenir les affaires, en plus de nombreux projets et organisations dans lesquels le comté a investi les fonds de son plan de sauvetage, Althoff a lancé l’expansion des infrastructures. Les exemples qu’elle a donnés comprenaient l’élargissement de Randall Road ou l’échangeur de l’Interstate 90 et de la Route 23 au sud de Marengo.

Les efforts du comté pour étendre le haut débit contribuent également à la croissance des entreprises et au maintien des entrepreneurs dans la région, a déclaré Althoff, le qualifiant d'”absolument crucial”.

Sur la santé budgétaire globale du comté, les trois candidats ont déclaré qu’ils pensaient que le comté se portait bien avec ses finances et son budget. Althoff a crédité les fonds fédéraux liés à l’American Rescue Plan Act pour avoir aidé. À la suite du plan de sauvetage, le comté a reçu près de 60 millions de dollars à la suite de la pandémie de COVID-19.

Semblable à d’autres candidats, Adams entend des résidents parler des taxes foncières. Éduquer et communiquer avec les résidents sur la destination de leurs impôts peut être très utile, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c’est un endroit où le conseil du comté peut faire mieux”, a-t-elle déclaré.