Les candidats au conseil du comté de Kane discutent de la crise des opioïdes lors d’un forum des candidats – Shaw Local

Les candidats au conseil d’administration du comté de Kane se sont demandé si la réponse du comté de Kane à la crise des opioïdes avait été adéquate lors d’une ligue des électrices du comté central de Kane forum des candidats le 27 septembre à la Bibliothèque publique de Genève.

C’était l’une des questions posées aux candidats participant au forum. Les participants étaient le démocrate William Tarver et le républicain sortant David Brown, tous deux de Batavia, pour le district 10 ; le démocrate Leslie Juby et le républicain Brian Jones, tous deux genevois, pour le district 11 ; le démocrate Steve Bruesewitz et Bill Roth, tous deux de St. Charles, pour le district 12 ; le républicain sortant Todd Wallace et le démocrate Michael Linder, tous deux de St. Charles, pour le district 13 ; et le républicain sortant Mark Davoust et le démocrate Tom Hodge, tous deux de Saint-Charles, pour le district 14.

L’année dernière, il y a eu 63 décès de fentanyl dans le comté. Le fentanyl est un opioïde synthétique qui est 50 à 100 fois plus fort que la morphine.

En plus de leur demander si la réponse du conseil du comté de Kane à la crise des opioïdes a été adéquate, on leur a demandé si le comté évaluait l’impact de la crise et utilisait les fonds étatiques et fédéraux disponibles pour faire face à la crise.

“Vous pouvez évidemment faire mieux lorsque vous êtes confronté à une crise”, a déclaré Juby en réponse. « Je ne sais pas exactement combien de dollars sont investis dans ces programmes. Mais je sais qu’à l’époque où j’étais à la commission scolaire de Genève, nous avions un mantra, on peut toujours faire mieux. Et donc je pense que le comté peut faire mieux.

Jones a déclaré que l’accès à des services de santé mentale de qualité est d’une grande importance.

“Comme tout, je pense que vous devez mesurer la réponse et évaluer l’effet que vous avez”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, il y a toujours un problème, donc je pense que cela doit être résolu.”

Pour Bruesewitz, la crise des opioïdes frappe à la maison.

“Ma propre sœur a perdu une belle-fille à cause du fentanyl et, par conséquent, est devenue une femme de 60 ans élevant un enfant de 6 ans”, a-t-il déclaré. « C’est une chose terrible et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider. Cela fait partie de la crise de santé mentale qui, je pense, découle du problème de la COVID-19. Cela a affecté tout le monde et les experts en santé mentale du pays s’accordent à dire que les choses vont mal.

Roth a dit “un mort est un de trop”.

“Nous devons adopter les meilleures pratiques qui sont utilisées à travers le pays pour résoudre le problème”, a-t-il déclaré. “Nous devons faire baisser les décès là où ce n’est plus une épidémie.”

Linder a noté que la crise des opioïdes ne se limite pas au comté de Kane.

“Nous avons des problèmes continus à travers le pays”, a-t-il déclaré. «Notre service de santé est particulièrement stressé par COVID. Nous n’avons pas toujours été en mesure de doter entièrement notre service de santé en raison du roulement de personnel que nous avons. Les salaires sont bas. Nous devons faire certaines choses pour aider là-bas. Mais le conseil du comté de Kane a alloué une grande partie de cet argent du plan de sauvetage américain à la santé mentale et aux agences communautaires qui s’occupent de ces choses. Et je pense que c’est un début important.

Wallace a déclaré qu’il pense que l’une des grandes choses que le comté de Kane a à faire est “notre riche collection de prestataires de soins de santé privés ainsi que d’organisations à but non lucratif”.

“Je pense que l’une des meilleures choses que le comté puisse faire est de coordonner et d’utiliser ces services et d’essayer d’être celui qui joue un rôle de premier plan pour déterminer comment lutter contre cette épidémie”, a-t-il déclaré.

Davoust a déclaré que le comté s’était penché sur le problème.

«Nous avons des gens formidables dans notre service de santé», a-t-il déclaré. « Nous avons un coroner qui a une longueur d’avance sur la demande de Narcan. Nous faisons de la sensibilisation du public de toutes les manières possibles. Et nous avons cherché et obtenu un avocat pour faire partie du règlement des opioïdes. Encore une fois, vous avez des gens vraiment formidables qui travaillent pour vous au sein du personnel du comté de Kane. C’est quelque chose dont ils sont conscients et ils y travaillent. Oui, il reste encore beaucoup à faire et nous allons rester après.

Le spray nasal Narcan (naloxone) est utilisé avec un traitement médical d’urgence pour inverser les effets potentiellement mortels d’une surdose connue ou suspectée de narcotiques opiacés chez les adultes et les enfants. Hodge a convenu qu’il y a beaucoup de travail en cours pour résoudre le problème. En août, le comté de Kane s’est joint à d’autres comtés pour intenter une action en justice contre plusieurs grandes pharmacies, les blâmant pour la crise des opioïdes dans le pays.

Le procès, déposé le 15 août, allègue que les entreprises n’ont pas surveillé et restreint la vente de médicaments opioïdes à leurs clients, ont utilisé une “stratégie de marketing délibérée” pour encourager l’utilisation d’opioïdes et ont intentionnellement éludé les restrictions sur la vente de médicaments.

Bien que Hodge ait noté que beaucoup de travail était en cours pour résoudre le problème, il a déclaré que davantage devait être fait.

« Cela ne touche tout simplement aucun groupe économique ni aucun groupe d’âge, il frappe partout. Et c’est une chose terrifiante et j’en parle tout le temps à mes enfants.

Brown a convenu que la crise des opioïdes est un problème grave.

“C’est quelque chose sur lequel notre département de la santé et tous nos départements travaillent”, a-t-il déclaré. « En tant que conseil, nous travaillons tous ensemble avec eux. Nous essayons de leur obtenir tout l’argent que nous pouvons. Et comme l’a dit M. Davoust, nous avons engagé un cabinet d’avocats pour rechercher le règlement et cela semble très, très favorable. Lorsque nous aurons cet argent, cet argent ira directement au département de la santé et au bureau du shérif, etc.

Tarver a déclaré que le comté n’en faisait pas assez pour faire face à la crise des opioïdes.

«Je suis un professionnel de la santé mentale et je travaille dans les écoles», a-t-il déclaré. « Je vois ce qui se passe. Je peux vous dire de travailler et de faire du bénévolat avec les services de prévention du suicide à Batavia, ils n’ont pas assez de ressources. Nous devons obtenir des fonds supplémentaires pour ces organisations. Nous devons aider le bureau du shérif à faire le travail qu’il fait. Les premiers intervenants, ce sont les personnes qui répondent à ces actions et nous devons être plus solidaires. Le comté de Kane fait du bon travail, mais ils ont besoin de plus de soutien.