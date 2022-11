Les candidats au conseil du comté de Grundy parlent des impôts fonciers et de l’économie – Shaw Local

À l’approche du jour des élections, l’économie est au premier plan des préoccupations de la plupart des gens. L’inflation est élevée et l’incertitude met les électeurs en état d’alerte.

En raison du redécoupage, les 18 sièges des conseils de comté dans les trois districts du conseil sont rééligibles. Il y a six sièges ouverts par district. Après l’élection primaire, seuls les districts 1 et 3 du conseil du comté de Grundy sont contestés.

Debra Warning, un républicain sortant du district 2, a déclaré avoir pris des mesures pour minimiser le fardeau fiscal des résidents “tout en fournissant des services importants aux résidents du comté de Grundy”.

«Le conseil du comté de Grundy, les employés et les chefs de service du comté de Grundy ont travaillé dur pour réduire intentionnellement et judicieusement les déchets et augmenter l’efficacité. Ces actions permettent au conseil du comté de réduire le montant de la taxe facturée aux contribuables », a déclaré Warning.

Le district 1 verra les républicains sortants Drew Muffler, Dan Cheshareck et Jerald White affronter les nouveaux arrivants Christina Jenkins-Likar, Nathanael Greene, Douglas Ferro et le sortant démocrate Cody Mulac. Tous les candidats vivent à Morris.

Les six candidats du district 2 sont des républicains sortants, le président Chris Balkema de Channahon, Joshua Harris, Debra Warning, Joseph Dominic Schiavone, Greg Ridenour de Minooka et Eric Rasmusson de Morris se présentent sans contestation et conserveront leurs sièges.

Neuf personnes se présentent pour les six sièges ouverts du district 3: les démocrates Ann Gill de Coal City, James Olson de Gardner, Mike Onorato de Diamond, le nouveau venu David Stover de Morris et les républicains Doug Boresi de Coal City, Caleb Counterman de Morris, Harold Vota de Coal City, les nouveaux venus James K. Riley de Gardner et Georgette Vota de Coal City.

Encourager la croissance économique dans le comté de Grundy reste un aspect important du temps du conseil car les ressources nécessaires pour fournir des biens et services publics ont augmenté au cours des dernières années.

Green, a déclaré que le conseil pourrait stimuler la croissance économique en maintenant un faible taux d’imposition et en travaillant avec le Grundy Economic Development Council pour “marquer des projets et ainsi créer des emplois, une assiette fiscale plus large et davantage de recettes fiscales dans le comté”.

Counterman estime qu’il est impératif de réduire le gaspillage dans les dépenses publiques et de rester responsable sur le plan budgétaire tout en favorisant la croissance économique pour minimiser le fardeau fiscal des résidents.

«Le conseil du comté a activement cherché à optimiser le service et la surveillance dans chaque département afin de réduire le gaspillage des dépenses gouvernementales. De plus, nous avons essayé de cultiver un cadre qui encourage les entreprises à venir dans le comté, augmentant ainsi la base de revenus », a-t-il déclaré.

Balkema a déclaré qu’il n’était pas favorable à l’augmentation des impôts fonciers locaux et est reconnaissant que “les élus et les chefs de département se soient associés au cours des trois dernières années pour réduire les impôts fonciers tout en augmentant la qualité des services fournis”.

“Actuellement, le comté n’a pas augmenté le prélèvement fiscal depuis plusieurs années. Grâce à une surveillance fiscale responsable par les membres du conseil du comté et aux chefs de département du comté qui continuent de travailler dans les limites de leurs budgets, je pense que nous pouvons continuer à maintenir les impôts à un faible niveau dans le comté », a déclaré Counterman.

• Le Morris Herald-News a donné à tous les membres du conseil du comté de Grundy la possibilité de remplir un questionnaire. Seuls quatre ont été reçus.