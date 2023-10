STEUBENVILLE — Deux groupes ont ressuscité un forum politique local, réunissant jeudi les candidats au conseil municipal de Steubenville pour répondre aux questions en prévision des élections générales du 7 novembre.

L’Eastern Gateway Community College a accueilli la salle de conférence de l’événement, où les sept candidats au conseil ont reçu des questions provenant en partie des participants, après les avoir soumises via des cartes de notes. Le forum a été organisé conjointement par Strong Towns Steubenville et Ohio Valley Business and Professional Women.

Le BPW a organisé des forums politiques similaires jusqu’en 2019, mais a fait une pause à la suite de la pandémie de coronavirus, a déclaré Sarita Asawa, membre du BPW et présidente du comité du forum. Les forums précédents avaient abordé les questions de vote et incluaient des candidats aux sièges de représentants de l’État et de maire.

«Nous voulions vraiment faire revivre le forum» Asawa a dit : « Parce que c’est extrêmement précieux pour les électeurs locaux d’être informés de leurs choix. »

Les candidats s’exprimant lors du forum comprenaient les candidats du premier quartier David L. Albaugh, républicain, et Asantewa Anyabwile, démocrate ; la candidate du troisième arrondissement, Heather Hoover, républicaine, qui se présente sans opposition ; Les candidats du cinquième arrondissement Larry Gerber, républicain, et Ted Gorman, démocrate ; et les candidats du Conseil général Scott M. Dressel, démocrate, et Joel Walker, républicain.

Chaque candidat a reçu une déclaration introductive de deux minutes.

Albaugh a fait référence à son travail bénévole et à sa présence au conseil des parcs et loisirs de la ville. Il a déclaré qu’il était motivé à agir et à se présenter au conseil après avoir constaté peu de progrès de la part de l’organisme. Anyabwile, qui cherche à être réélue, a déclaré qu’elle a grandi à Steubenville, qu’elle a déménagé, puis qu’elle est revenue, à la recherche d’un environnement sûr pour élever sa famille. À son retour, elle a remarqué le déclin important de la communauté et a été guidée sur la voie de s’impliquer davantage.

Hoover a été nommé au conseil après que l’ancien conseiller Eric Timmons ait été élu commissaire du comté de Jefferson. Hoover a déclaré qu’elle espère offrir continuellement au conseil une nouvelle perspective et agir pour le mieux-être de la ville dans son ensemble, au lieu de répondre aux propres intérêts des individus.

Gerber a rappelé le succès fulgurant du centre-ville de Steubenville dans les années 1970, mais a reconnu à quel point cette époque était révolue. Ses objectifs pour améliorer la ville consistaient notamment à attirer davantage d’entreprises, à créer davantage d’opportunités d’activités pour les enfants et à nettoyer la ville. Gorman, actuel directeur de l’école secondaire de Steubenville, a déclaré qu’il souhaitait redonner à la communauté et a fait référence à ses antécédents en matière de travaux antérieurs. L’un de ses principaux objectifs pour la ville était de renforcer la fierté civique afin de donner de bonnes premières impressions aux visiteurs.

Dressel, un ancien conseiller municipal, a énuméré ses priorités s’il était élu, notamment les infrastructures, l’application du code, le soutien aux premiers intervenants, l’augmentation de l’accessibilité aux vélos et la revitalisation du paysage fluvial de la ville. Le président de la Steubenville Historic Landmarks Foundation, Dressel, a annoncé jeudi que le théâtre avait reçu une subvention de 1,5 million de dollars. Walker a déclaré qu’il souhaitait se demander pourquoi d’autres villes à proximité et en croissance, mais pas Steubenville, même si Steubenville est prête à croître grâce à la rivière Ohio, aux autoroutes et aux deux aéroports à proximité. Il a exprimé le désir d’apporter des changements pour aider la ville, notamment en revisitant les codes de la ville pour mieux convenir aux entreprises entrantes.

Au début, les questions étaient adressées à des candidats individuels, qui disposaient de deux minutes pour répondre. Le candidat adverse disposait d’une minute pour répondre, après quoi les rôles s’inverseraient pour la question suivante. Les candidats ont répondu aux demandes de renseignements concernant le zonage, les infrastructures publiques, la budgétisation et le décaissement des subventions.

Certaines questions ont été abordées par chaque candidat, notamment une question sur ce que chacun ferait pour rendre la ville plus accessible à pied. D’autres sujets incluaient la question de savoir si la ville devrait avoir des parcs pour chiens, comment chaque candidat envisage d’assurer la sécurité des enfants, comment améliorer les transports urbains, s’il y a une pénurie de logements abordables, la priorité de chaque candidat pour les parcs et les loisirs et s’il soutiendrait un parc. et la taxe de loisirs.

Amelia Taggart, présidente élue du BPW pour la fédération d’État, a introduit le forum. Elle a souligné que le BPW, dont la section locale a été fondée en 1929, a été créé dans le but d’obtenir le droit de vote des femmes.

« Cette semaine, BPW célèbre la Semaine nationale des femmes d’affaires. » a déclaré Taggart, membre du BPW depuis 2006. « Il est tout à fait approprié que nous puissions organiser un forum politique pour présenter les candidats pour lesquels nous pouvons voter – un droit pour lequel de nombreuses femmes se sont battues très durement et que notre groupe ne tient pas pour acquis. »

Le co-organisateur du forum, Strong Towns Steubenville, est une section locale de l’association nationale à but non lucratif Strong Towns et cherche à revitaliser Steubenville par des moyens ascendants. Les efforts de STS à cette fin, depuis sa création en juillet, comprennent des balades communautaires mensuelles à vélo.

Jamie Nugent, vice-président de STS, a déclaré que les questions du forum étaient basées sur les recommandations de Strong Towns. «10 questions à poser à quelqu’un qui se présente aux élections locales» et centré sur des sujets municipaux comme le logement, les finances et le développement.

Les membres de l’équipe principale de STS ont aidé le forum en distribuant et en collectant des fiches pour les questions du public.

Ross Gallabrese, rédacteur en chef du Herald-Star et du Weirton Daily Times, a modéré les questions, et Mary Lou Jones, directrice de production et personnalité de la radio pour WCDK-FM, a fait office de chronométreur.







