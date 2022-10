Les candidats au conseil de Peachland donnent leur avis lors d’un forum communautaire – Kelowna Capital News

Les candidats au conseil de Peachland ont fait de leur mieux pour convaincre les résidents de voter pour eux lors d’un forum de tous les candidats le 3 octobre.

Plus de 350 personnes se sont déplacées pour entendre le point de vue de 10 des 12 candidats. Terry Condon et Moira Goodman n’ont pas pu être présents en raison d’engagements antérieurs. Un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux résidents était le développement futur et les hauteurs maximales des bâtiments le long de l’avenue Beach.

Nick Walsh a dit qu’il voulait entendre les gens.

“Je ne veux pas aller au conseil pour prétendre prendre des décisions pour vous”, a-t-il déclaré.

Alena Glasman a été applaudie par la foule lorsqu’elle a déclaré que la question était un “non” dur pour elle.

« Nous n’avons pas besoin de ça », dit-elle. “Nous devons déployer nos efforts et nous devons les mettre dans tout le district.”

Un autre problème pour les résidents de Peachland est de savoir si les candidats ont soutenu l’autoroute 97 à quatre voies à travers la communauté ou opté pour un contournement.

Keith Thom était en faveur de l’option de contournement et a déclaré que le conseil devrait planifier comme le font ses voisins des Premières Nations.

« Les Premières Nations prennent toutes leurs décisions en fonction de la façon dont elles affecteront la septième génération », a-t-il déclaré. “Vous et moi ne pouvons pas conduire sur ce contournement, mais cela ne nous empêche pas de prendre la décision maintenant.”

Randey Brophy a déclaré que Peachland devra probablement travailler avec les deux villes à l’est concernant les problèmes de circulation le long de l’autoroute 97.

“Je pense que le contournement sera initié par ce que Kelowna et West Kelowna décideront de l’emplacement de leur nouveau pont.”

Les candidats ont également abordé une question sur les trottoirs de plusieurs secteurs du quartier.

David Collins a souligné que la communauté les voulait depuis des années.

“Cela aurait dû se produire il y a des décennies”, a-t-il déclaré.

Mike Kent a déclaré que les trottoirs sont “étonnamment coûteux à construire”.

“Nous devons être stratégiques sur la façon dont nous ciblons l’argent des subventions, et lorsqu’un développeur arrive… nous nous appuyons sur ce développement pour nous assurer que nous pouvons nous développer sur nos trottoirs.”

Il y avait beaucoup d’aînés dans la foule, et l’une des questions posées était ce que les candidats pourraient faire pour aider les aînés à rester dans la communauté à mesure qu’ils vieillissent.

Kevin Bennett a déclaré que le centre-ville étant réaménagé, Peachland devrait être en mesure d’attirer davantage de ressources et de professionnels de la santé.

“Nous avons besoin d’espace pour le centre de bien-être et les programmes sociaux”, a-t-il déclaré. “J’espère que tout cela viendra avec le développement, c’est vraiment tout ce que nous pouvons faire.”

Rick Ingram a déclaré que la communauté doit examiner ce qui peut être fait avec la vie assistée et les soins de longue durée.

« Il est regrettable qu’en ce moment, les Peachlanders doivent déménager à West Kelowna ou ailleurs lorsqu’ils atteignent ce stade de la vie.

Le tourisme a également fait son apparition. Plus précisément, qu’est-ce que les candidats pensent de générer des revenus grâce aux visiteurs pour payer la réparation et l’entretien des espaces publics de Peachland.

“Nous devons faire payer quelque chose sur la plage”, a déclaré Rainer Udala. “Je sais que les gens viennent à Peachland parce qu’ils veulent venir ici, ils paieront pour les services.”

Pam Cunningham a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec la facturation de frais d’utilisation.

“Je pense que ce dont nous avons besoin, c’est de plus de choses pour que les gens viennent”, a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin de plus d’événements… mais l’usure de notre ville ne vient pas seulement des touristes, c’est aussi des gens qui vivent ici.”

Le vote par anticipation pour les élections municipales ouvre le 4 octobre avec le jour du vote général le 15 octobre.

