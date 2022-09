Les candidats au conseil de Lake Country parlent de logement, de changement climatique et de développement – ​​Kelowna Capital News

Un deuxième forum a eu lieu le 28 septembre au Creekside Theatre pour les candidats au conseil de Lake Country.

Organisé par la Lake Country Chamber, les candidats de Winfield, Okanagan Centre et le conseiller général sont montés sur scène pour répondre aux questions envoyées par courrier électronique à la chambre.

La soirée s’est ouverte sur les remarques du maire élu Blaire Ireland.

“Vous avez un problème, appelez-moi”, a déclaré Ireland après s’être présenté.

Il a ensuite pris le temps d’aborder la question référendaire qui sera mise aux voix le jour du scrutin.

« J’habite à Okanagan Centre, tous les jours pendant l’été, cet endroit est plein à craquer. Il n’y a pas de parking, il est peu probable qu’il y ait plus de parking. C’est un problème vraiment difficile, et nous allons beaucoup grandir.

L’Irlande a déclaré que si Lake Country veut plus de front de mer sur le lac Okanagan, c’est la façon de le faire.

« L’un de nos problèmes est que nous ne possédons aucun terrain sur le lac Okanagan autre que Coral Beach et quelques routes. L’espace vert du centre Okanagan est un espace vert qui appartient à la province. Nous avons un permis d’occupation pour cela, mais il appartient à la province, et certaines des règles qui s’y rattachent stipulent qu’il existe des moyens limités de modifier ce secteur riverain.

La question suivante sera posée aux résidents de Lake Country lorsqu’ils voteront le 15 octobre :

“Êtes-vous en faveur du règlement 1187, 2022 sur l’autorisation de prêt (propriété riveraine) du district de Lake Country autorisant l’emprunt jusqu’à 8 000 000 $ pour acheter une propriété riveraine à usage communautaire ?”

Les candidats au Conseil ont également été interrogés sur le référendum.

Le titulaire Jeremy Kozub, candidat à Winfield, a répondu en premier, soutenant la question.

“Mon grand-père était l’une des personnes qui a joué un rôle déterminant dans la sécurisation de la propriété de Beasley Park. Si nous devions regarder en arrière maintenant et ne pas avoir cela et que cela devait être un développement… Si nous ne nous permettons pas cette opportunité d’être en mesure d’acheter ces propriétés au bord de l’eau, un jour quelqu’un regardera en arrière et dira un jour « pourquoi ont-ils ne pas faire ça quand ils en ont eu l’occasion ? »

Le titulaire Bill Scarrow, candidat au poste de conseiller général, s’est également adressé au référendum, déclarant que le prêt ne signifie pas nécessairement une augmentation des impôts.

« Je n’envisage pas d’augmentation d’impôt. Nous avons une somme d’argent que nous collectons lorsque le développement se produit… une partie de cette somme est placée dans une réserve que nous ne pouvons dépenser que pour les parcs. La deuxième partie est l’argent du référendum que nous empruntons à la province et que nous remboursons régulièrement. Ces paiements se traduiraient peut-être par une augmentation des impôts, mais pas nécessairement. »

Parmi les autres sujets brûlants de la soirée, mentionnons :

Tracasseries administratives pour les permis d’aménagement

Michael Lewis (conseiller général) : « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je me présente. Je fais ça depuis cinq ans et ça n’a été que de la bureaucratie. Ça a été un cauchemar d’essayer de travailler avec le district. Ce n’est pas leur faute. Les gens là-bas sont super, le personnel est incroyable, ils sont juste en sous-effectif et ce depuis quatre ans. Il est évident qu’ils se noient. Je pense qu’ils ont le même nombre d’ingénieurs cette année qu’en 2012. Ils ne peuvent pas gérer la charge de travail.

Tricia Brett (Okanagan Centre) : « L’une des choses que nous devons faire, c’est une fois que notre processus est meilleur et plus rapide – et nous y arrivons – nous devons aller vers la communauté de la construction et aller vers la communauté du développement et faites-leur également savoir que les choses ont changé et que nous avons amélioré nos processus. Nous avons une réputation comme celle-ci depuis bien trop longtemps et nous devons faire savoir aux gens qu’il y a des opportunités ici.

Le logement abordable

Riley Hastings (Okanagan Centre) : « Nous avons besoin de plus de logements, car notre communauté ici est très recherchée. Les gens veulent déménager ici, les gens veulent vivre ici, nous ne pouvons pas simplement fermer la porte et dire plus personne n’entre. Nous devons faire en sorte que cette communauté prospère. Je pense que nous devons juste continuer à ajouter des maisons. Nous n’avons pas besoin de toujours aller dans le haut de gamme, nous pouvons avoir une variation de différentes choses, mais nous devons absolument continuer avec le logement et cela aidera à réduire les coûts lorsque nous en aurons plus sur le marché.

Heather Irvine (Winfield) : « Le logement abordable est un terme qui a de nombreuses significations. Les maisons sont-elles abordables pour les familles de travailleurs, les familles à faible revenu ou à revenu unique ? Notre conseil actuel parle d’abordabilité du logement, mais a eu un succès limité dans l’obtention du financement. Nous avons besoin d’une nouvelle voie à suivre car ce que nous faisons maintenant ne fonctionne pas.

Aménagement de la rue principale

Jeremy Kozub (Winfield) : « En fait, je faisais juste quelques calculs l’autre jour et il n’y a qu’un seul grand terrain qui n’est pas développé et qui appartient à un individu qui occupe environ 22 % de toute la zone. Il y a deux autres lots qui sont également vides. Deux que nous avons déjà approuvés pour un immeuble de six étages et l’autre est Hill Road, où j’espère qu’il deviendra un jour un logement abordable. Ce que nous devons faire, c’est amener ce promoteur qui possède cette propriété à la table, ce que le district a déjà essayé de faire et n’a pas été en mesure de le faire, et espérons-le avec un ralentissement de l’économie – ce qui n’est pas une bonne chose – mais j’espère que c’est une bonne chose pour nous car ils voudront développer ce spot.

Michael Lewis (conseiller général) : « Aucun développeur ne veut travailler à Lake Country. Nous venons d’avoir une réunion ce matin au bureau du district. Il y avait là un promoteur commercial, un constructeur. Ils ont dit que c’était leur politique de ne pas faire d’affaires à Lake Country, c’est trop difficile. Qui va vouloir acheter une propriété de combien de millions de dollars pour attendre 10 ans pour l’approbation ? Nous devons mettre de l’ordre dans notre maison pour que les gens puissent entrer et être traités avec respect, rapidement, obtenir des permis et faire construire des choses. Sinon, personne ne viendra.

Changement climatique

Bill Scarrow (conseiller général) : « Le transport en commun et la croissance intelligente sont très importants. En ce qui concerne les eaux usées, qui pénètrent dans notre sol et polluent notre sol, nous nous en occupons de façon raisonnable, mais nous avons beaucoup de rattrapage à faire. Lorsque nous nous sommes constitués en société, personne n’avait de service d’égout, maintenant nous avons un service d’égout, mais il n’a pas suffisamment grandi.

Riley Hastings (Okanagan Centre) : « J’ai été témoin de ces conditions météorologiques extrêmes. J’ai perdu mon toit lorsque je construisais ma maison à Okanagan Centre. J’ai appris très vite que nous avions des tempêtes assez intenses là-bas. Je suppose que nous devons simplement évoluer avec le temps. Tout le monde progresse dans la même direction ces jours-ci, nous devons donc simplement emboîter le pas, essayer de devenir aussi verts que possible en passant par toutes nos activités et routines quotidiennes.

Innovation

Heather Irvine (Winfield) : « Je ne sais pas à quel point l’innovation, mais cela semble innovant pour le conseil actuel, serait des poubelles à tri automatique. Nous n’en avons pas assez, ceux que nous avons sont au mauvais endroit. Nous n’en avons pas autour des écoles, et l’auto-tri. Je suppose que cela pourrait faire partie du changement climatique. Actuellement maintenant, toutes les canettes et bouteilles qui se trouvent le long de la plage que les résidents et les touristes boivent vont à la poubelle. Nous ne recyclons pas et pour moi c’est une tragédie. De plus, nous n’avons pas les bonnes poubelles. Les oiseaux arrivent, prennent les restes du food truck et le dispersent. Alors la marée monte et les débris sortent.

Tricia Brett (Okanagan Centre) : « Ma fille a 13 ans. Elle s’ennuie. Elle a dit qu’elle veut des idées à faire, mais pas quelque chose qui doit être organisé. Certaines des choses auxquelles j’ai pensé sont peut-être l’ouverture d’un plus grand nombre de nos programmes. Par exemple, [Creekside Theatre] nous pourrions faire une soirée cinéma ici. Des food trucks sur le parking, des snacks, des boissons, peut-être une machine à café pour les adultes. Ce dont nous avons également besoin, c’est de quelque chose qui rassemble l’unité familiale et la communauté. Ouvrir plus de programmes est quelque chose que Lake Country fait très bien et je pense à une soirée de jeux à Beasley, peut-être même si nous pouvions attirer une piste de bowling, ce serait merveilleux.

Bib Patel, candidat au poste de conseiller général, a déclaré qu’il ne se sentait pas bien et qu’il n’a pas assisté au forum.

